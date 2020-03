Alsea réduit ses investissements de 3 000 mp en raison de l’impact du coronavirus

Le conglomérat, qui gère des franchises internationales pour des chaînes telles que Starbucks, Domino’s Pizza et Burger King, a indiqué qu’il avait temporairement fermé des magasins en Espagne, au Portugal, en France et au Benelux (union économique de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg), tandis que des magasins en Argentine ils opèrent à 92%, au Chili à 52% et en Colombie à 95%.

Au Mexique, selon Alsea, 99% des points de vente restent ouverts, selon “des protocoles d’hygiène et de distanciation sociale stricts”.

“Compte tenu de ces fermetures et de la nécessité pour les personnes de rester chez elles, nous nous attendons à ce que les conditions commerciales soient sérieusement remises en question à court terme”, a indiqué la société dans un communiqué publié jeudi à ses actionnaires.

Pour faire face à cette “situation sans précédent”, la société a annoncé des mesures immédiates pour réduire les coûts non essentiels et les investissements en capital à moins de 2 milliards de pesos, contre environ 5 milliards de pesos avant l’expansion du coronavirus Covid. 19.

L’entreprise a indiqué qu’elle avait réduit “un nombre important” d’emplois dans son siège social, qu’elle avait mis en place un programme pour les employés prêts à prendre 30 jours d’absence sans salaire et qu’elle avait réduit les heures de travail et le personnel conformément à la demande.

“Nous négocions avec les syndicats concernés pour obtenir du soutien”, a indiqué la société.

.