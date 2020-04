AM General perd le procès contre Activision pour les véhicules Humvee

La plainte d’AM General contre Activision pour l’utilisation de véhicules Humvee dans les jeux vidéo Call of Duty a été rejetée. Le procès a été lancé en 2017 et AM General a affirmé que leurs véhicules avaient été utilisés dans ces jeux sans la licence correspondante et, par conséquent, leur propriété intellectuelle avait été violée.

Il y a quelques années AM General a décidé de porter plainte contre Activision à cause de l’apparence du véhicule Humvee dans une saga bien connue de jeux vidéo à la première personne (FPS). Nous parlons spécifiquement de la franchise Call of Duty, également connue sous le nom de COD. Eh bien, après plusieurs années de contentieux, nous avons déjà une résolution sur cette cause qui avait suscité une grande polémique.

La Le procès d’AM General contre Activision a été rejeté. C’est en 2017 que le constructeur de véhicules militaires Humvee a décidé d’aller en justice en raison de l’apparition de ladite voiture dans les jeux Call of Duty. Les allégations étaient claires, AM General a noté que leur propriété intellectuelle avait été violée parce qu’ils n’avaient pas accordé de licence pour que leur véhicule Humvee apparaisse dans ces titres.

Humvee, le véhicule militaire et AM GEneral dans les jeux vidéo Call of Duty.

Quelle est la conclusion du juge qui a prononcé la peine? La vérité est que nous serons très surpris car, au lieu de répondre aux demandes du général AM, Activision a été invoqué car le juge comprend qu’il n’y a eu aucune tentative de faire des affaires avec l’apparence du véhicule Humvee et que tout simplement il a été utilisé dans le cadre des jeux vidéo pour donner un plus grand réalisme.

Le juge George Daniels a déclaré dans son verdict que “si le le réalisme est un objectif artistique du jeuLa présence dans les jeux de guerre modernes de véhicules utilisés par les militaires royaux favorise donc sans aucun doute cet objectif. ” En bref, le juge souligne que les jeux vidéo sont de l’art et, dans ce cadre, les demandes d’AM General n’ont pas leur place. De plus, le fabricant du Humvee a affirmé qu’un faux sens de relation avait été créé entre AM General et Activision.

Cette phrase créera-t-elle un précédent?

La vérité est qu’à ce stade, nous pouvons nous retrouver dans une situation quelque peu délicate. Et c’est que cette décision peut avoir des implications profondes pour la conduite de jeux vidéo. Tout studio de développement a désormais la possibilité de souligner qu’il poursuit le réalisme comme l’un des objectifs artistiques de l’utilisation de certains véhicules de marque qui n’ont pas été autorisés à apparaître dans le jeu.

Le véhicule militaire Humvee continuera d’apparaître dans les jeux vidéo Call of Duty.

À ce jour, dans les jeux vidéo de voitures dans lesquels il n’y a pas de licence officielle des marques, des noms inventés ont été utilisés et les insignes des véhicules exposés ont été retirés pour éviter, dans la mesure du possible, une relation avec entreprises automobiles.