Aman Venise, une nuit sur le Grand Canal

Un bâtiment historique de la Serenissima abrite l’hôtel de luxe 7 étoiles avec des fresques de Tiepolo et des œuvres d’art rococo

Commissaire: Francesca Gastaldi

Surplombant le Grand Canal, dans le quartier de San Polo, le Palazzo Papadopoli est l’une des résidences historiques les plus fascinantes de Venise. Construit au XVIe siècle par l’architecte Gian Giacomo de ‘Grigi à la demande de la famille Coccina, le palais a été acquis en 1864 par la famille Papadopoli. Ce lieu exceptionnel est désormais le siège de Aman Venise, un hôtel de luxe 7 étoiles du groupe Aman, qui compte plus de 30 destinations dans 21 pays à travers le monde.

L’élégante salle de bal de l’hôtel

Palais de Papadapoli, au cœur de la Sérénissime, incarne l’esprit le plus authentique des somptueuses résidences vénitiennes: c’est ici que vécut le célèbre peintre Giovanni Battista Tiepolo en 1700, dont les fresques ornent certains des murs et plafonds des 24 chambres et suites. Pour caractériser l’extérieur du bâtiment, un élégant jardin a été créé en 1800 par la famille Papadopoli, qui a décidé de transformer les deux bâtiments adjacents à la résidence en l’un des espaces verts privés les plus rares de la ville.

L’intérieur l’hôtel ont été organisées par l’architecte belge Jean Michel Gathy: des œuvres d’art rococo, un mobilier contemporain, des murs en soie et de somptueux lustres en verre de Murano distinguent les espaces. En plus de l’escalier central pittoresque, les clients sont étonnés par l’élégante salle de bal décorée de fresques baroques et de stucs et la salle de la chapelle, autrefois utilisée pour les petites cérémonies familiales intimes.

Parmi les suites les plus suggestives il y a le Grand Canal, dont la fenêtre en filigrane cintrée vous permet d’admirer la vue sur le canal, et la suite Alcova Tiepolo, où vous pouvez rester entouré par les fresques du célèbre peintre vénitien, en admirant le jardin en terrasses de l’hôtel.

Un aperçu du Grand Canal

Le spa est situé au troisième étage, où les clients peuvent s’adonner à des rituels spéciaux qui profitent des propriétés curatives des eaux thermales. Une salle de sport entièrement équipée est également disponible pour les sportifs. Pour une pause «intellectuelle», cependant, la bibliothèque de l’hôtel possède une collection rare de livres anciens et dispose d’une terrasse panoramique avec une vue à 360 degrés sur la ville.

Arva c’est le fameux restaurant de l’hôtel qui depuis décembre dernier a vu la participation spéciale du chef étoilé Norbert Niederkofler. Seul lui, en collaboration avec le chef exécutif Dario Ossola, se consacre à la création des menus d’Aman Venise. Connu pour sa vision culinaire, inspiré du territoire et basé sur le choix des produits locaux, le chef Niederkofler propose une interprétation moderne des grands classiques de la cuisine vénitienne. Pendant l’été, il est possible de dîner en plein air dans le cadre exclusif des jardins du Palazzo Papadopoli.

À deux pas de l’hôtel vous pouvez vous laisser conquérir par la beauté du pont du Rialto, le terrain de San Polo et toute la magie des rues étroites et des places. De plus, comme l’a dit Peggy Guggenheim, “s’il y a quelque chose qui peut rivaliser en beauté avec Venise, ce n’est que sa réflexion sur le Grand Canal au coucher du soleil”.

Boissons exclusives et expériences gastronomiques. Pour un apéritif ou un “cicchetto” vénitien classique, les clients peuvent se retrouver dans le bar à l’intérieur de l’hôtel qui propose la plus grande sélection de gin de la ville. L’expérience culinaire à ne pas manquer est plutôt celle de Palazzo Kitchen Table, un événement gastronomique qui vous permet de passer la soirée en compagnie des chefs les plus célèbres du monde. Autour d’une table de 10 places seulement, vous pourrez assister à la création de plats d’exception sur le thème de Cook the Lagoon. Inspirés des matières premières locales du marché du Rialto et du lagon vénitien, ces plats sont accompagnés des millésimes plus rares de la cave Aman.

L’article complet a été publié dans le numéro de février du magazine Wall Street Italia.