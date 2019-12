Amazon et Deliveroo seront examinés par CMA

L'AMC a lancé une enquête approfondie de phase deux

// L'AMC étudiera le partenariat entre Amazon et Deliveroo

// Le chien de garde a déclaré que les deux parties ne leur avaient proposé aucun engagement avant la date limite du 18 décembre.

Le rapprochement d'Amazon avec le service de livraison de nourriture Deliveroo fait l'objet d'une enquête de la part du chien de garde de la concurrence, craignant que l'accord ne conduise les clients et les entreprises à des prix plus élevés et à un service moins bon.

L'AMC a lancé une enquête approfondie de phase deux après qu'Amazon n'a pas répondu aux «préoccupations initiales selon lesquelles leur investissement dans Deliveroo pourrait être mauvais pour les clients, les restaurants et les épiciers».

Le 11 décembre, le régulateur a appelé Amazon et Deliveroo à proposer des engagements pour répondre à ses préoccupations selon lesquelles tout accord entre le partenariat pourrait affaiblir la concurrence.

LIRE LA SUITE: Nike rompt ses liens avec Amazon dans le cadre de ses efforts directs auprès des consommateurs

Dans sa décision, l'AMC a déclaré que les deux parties ne leur avaient offert aucun engagement avant la date limite du 18 décembre.

Amazon a acquis une participation minoritaire dans la plate-forme de livraison de produits alimentaires Deliveroo en mai. Le fondateur et chef de la direction de Deliveroo, Will Shu, avait déclaré à l'époque que cela «aiderait Deliveroo à se développer et à offrir aux clients encore plus de choix, adaptés à leurs goûts personnels, offrirait aux restaurants de plus grandes possibilités de croissance et d'expansion de leurs entreprises».

«Deliveroo travaille en étroite collaboration avec l'AMC et continuera de le faire», a déclaré une porte-parole de Deliveroo.

«Nous sommes convaincus que nous persuaderons l'AMC du fait que cet investissement minoritaire ajoutera à la concurrence, aidera les restaurants à développer leurs entreprises, créera plus de travail pour les cyclistes et élargira le choix pour les clients.»

Un porte-parole d'Amazon a déclaré: «Une entreprise britannique comme Deliveroo devrait avoir un large accès aux investisseurs et aux supporters.

«Amazon pense que ce financement d'investissement mènera à plus d'innovation pro-consommateur en aidant Deliveroo à continuer à construire son service de classe mondiale et à rester compétitif dans l'espace de livraison de nourriture de restaurant en créant plus d'emplois hautement qualifiés, innovant dans le secteur de la livraison de nourriture de restaurant et développer de nouveaux produits pour les clients. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette