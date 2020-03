Amazon ferme le poste de livraison de Queens après qu’un travailleur a été testé positif pour le coronavirus

On pense que la fermeture n’est que temporaire pendant qu’un «assainissement supplémentaire» est effectué, mais on ne sait pas quand la station rouvrira.

Amazon peut être confronté à une augmentation massive de la demande, mais il n’est pas à l’abri de l’impact du coronavirus. Du jour au lendemain, un employé de New York a été testé positif au virus et Amazon a décidé de fermer l’entrepôt où il travaillait.

Comme le rapporte Recode, l’employé en question travaillait au poste de livraison d’Amazon Queens, qui fait environ 80 000 pieds carrés et emploie jusqu’à 200 travailleurs. La station est gérée pour trier les colis et les charger sur des camions pour livraison.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé que l’employé était en quarantaine et bénéficiait du soutien de l’entreprise. La fermeture des installations de Queens est temporaire et vise spécifiquement à effectuer des «installations sanitaires supplémentaires». Amazon a également confirmé que tous les employés qui ne peuvent actuellement pas travailler au poste de livraison reçoivent un salaire complet, mais qu’on leur dit de rester à la maison.

Pour l’instant, l’installation de Queens reste fermée sans aucune précision sur si et quand elle rouvrira. On ne sait pas non plus comment le travail a été infecté et si Amazon peut suivre avec qui il a récemment interagi au poste de livraison. Nous avons découvert hier que COVID-19 peut survivre avec suffisamment de «virus viable» sur du plastique jusqu’à 72 heures et sur du carton jusqu’à 24 heures.

Amazon a déjà demandé au plus grand nombre possible de ses employés de travailler à domicile et a suspendu la réception de produits non essentiels pour prioriser l’expédition d’articles ménagers. Les clients ont également été avertis de s’attendre à des retards de quelques jours sur la livraison des commandes, mais c’était avant que le coronavirus n’atteigne ses installations.

Amazon tente de calmer les craintes de ses clients, avec un porte-parole expliquant: “Depuis les premiers jours de cette situation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour répondre de manière proactive, en veillant à continuer à servir les clients tout en prenant soin de nos associés, et nous suivons toutes les directives des autorités locales concernant le fonctionnement de nos bâtiments … Nous avons mis en œuvre des mesures proactives pour protéger les employés, notamment un nettoyage accru dans toutes les installations, le maintien de la distance sociale et l’ajout de distance entre les conducteurs et les clients lors des livraisons.

