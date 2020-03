Amazon retire les t-shirts du syndrome de Down après un contrecoup

Un groupe de mères a découvert les t-shirts sur le site Web et a pris une capture d’écran pour publier sur Twitter avant qu’Amazon ne les retire

// Amazon a été critiqué pour avoir vendu des t-shirts «crime de haine»

// Le géant du commerce électronique a retiré mercredi les t-shirts «Let’s Make Down Syndrome Disparue»

// Les utilisateurs de Twitter ont découvert les t-shirts sur le site Web et ont pris une capture d’écran pour publier sur les réseaux sociaux

Amazon a reçu un contrecoup pour avoir vendu des vêtements étiquetés «Let’s Make Down Syndrome Extinct».

Le géant du commerce électronique a été condamné par les utilisateurs qui se sont adressés aux médias sociaux pour exprimer leurs préoccupations concernant les t-shirts à slogan.

Un groupe de mères a découvert les t-shirts sur le site Web et a pris une capture d’écran pour publier sur Twitter avant qu’Amazon ne retire les produits de sa plateforme mercredi.

LIRE LA SUITE: Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, promet 7,7 milliards de livres sterling pour lutter contre le changement climatique

Un utilisateur a soulevé la question en accusant Amazon d’un «crime de haine».

@amazon, veuillez cesser de vendre cette saleté. Les personnes atteintes du syndrome de Down sont des personnes et doivent être traitées avec respect et dignité. Vous ne vendriez pas de t-shirts qui disent “faisons disparaître (je vous laisse mettre quoi que ce soit)”, surtout s’il était raciste, homophobe, sexiste? Alors, pourquoi permettre l’habileté? https://t.co/c0CVh2t2S8

– Disability Lib Dems (@DisabilityLib) 9 mars 2020

Amazon n’a pas commenté la question.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon est impliqué dans une controverse.

L’année dernière, Amazon a été critiqué pour avoir vendu des décorations de Noël sur le thème de l’Holocauste. En 2018, de nombreux articles tels que des pièces de croix gammée, des figurines Waffen-SS, des kits de peinture et des timbres commémorant Hitler étaient facilement disponibles sur sa plate-forme.

Malgré la controverse, Amazon a continué de séduire un marché plus large avec ses valeurs durables.

Le mois dernier, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a engagé 10 milliards de dollars (7,7 milliards de livres sterling) de sa fortune personnelle pour financer des scientifiques, des militants, des organisations à but non lucratif et d’autres groupes luttant pour protéger l’environnement.

Il a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’un nouveau «Bezos Earth Fund» commencerait à distribuer de l’argent dans quelques mois.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette