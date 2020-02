Amazon: travailler avec Goldman Sachs pour offrir des prêts aux PME

Goldman Sachs essaie d’élargir son champ d’action en s’intéressant au secteur technologique. Après la carte de crédit avec Apple, le géant bancaire américain, selon un article du Financial Times, citant deux sources au courant de l’affaire, développe une technologie capable de fournir des prêts via la plateforme Amazon capable d’atteindre des milliers d’entreprises vendant par le biais du géant du commerce électronique.

Selon des rumeurs, qui n’ont pas encore été confirmées par les deux groupes, le projet pourrait devenir opérationnel dès mars.

la géant du e-commerce, que depuis plusieurs années finance des PME qui vendent des produits sur le site, fin 2019 a prévu des prêts aux petites entreprises depuis plus de 863 millions de dollars.

Goldman Sachs et Apple ont lancé une carte de crédit virtuelle en mars pour aider à développer l’activité grand public de l’institution, qui comprend Marcus, sa banque en ligne. La marque Marcus a été lancée en 2015 pour compenser les résultats commerciaux volatils tels que le trading et la banque d’investissement.

Au cours de la journée des investisseurs de Goldman la semaine dernière, lePDG de Goldman, David Solomon il a promis une augmentation des rendements pour les actionnaires également grâce à une augmentation des revenus grâce à de nouvelles initiatives dans la banque à la consommation et la gestion d’actifs.

Solomon a également ajouté que Marcus cherchait à retirer l’entreprise des petits prêteurs qui pourraient avoir moins de ressources à investir pour améliorer l’offre de services numériques.

Les grandes technologies et les banques vont de pair

Les discussions entre Goldman Sachs et Amazon représentent un autre signe clair de la nouvelle direction que je États-Unis géants de la technologie ils essaient de donner leur entreprise à travers des services financiers, mais sans les énormes investissements pour devenir une banque réglementée.

En particulier, Goldman Sachs est est entré dans le secteur de la consommation il y a seulement quelques années et n’a pas d’agence bancaire. Travailler avec des géants du calibre d’Amazon et d’Apple est un moyen d’augmenter votre portefeuille de prêts et d’atteindre un plus grand nombre de consommateurs et d’entreprises, tout en aidant les grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon à proposer des financements sur leurs plateformes