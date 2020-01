Amazon veut transformer la paume de votre main en carte de crédit

Amazon veut transformer votre main en carte de crédit. Ainsi écrit le Wall Street Journal, rapportant des sources bien informées que le Le géant du commerce électronique fondé par Jeff Bezos travaillerait à développer une technologie qui permettra aux gens de payer à la caisse, montrant la paume de la main, sans avoir à extraire les cartes de crédit ou les téléphones portables.

L’objectif est de fournir aux cafétérias, fast-food et autres magasins un mode de paiement similaire, pour permettre aux clients inscrits au programme premium Amazon Prime de payer plus rapidement. La nouvelle n’a pas été confirmée par l’entreprise, mais au cours des derniers mois, des rumeurs de presse ont été lancées dans ce sens.

En septembre dernier, le New York Post a annoncé qu’Amazon testait un système de numérisation manuelle dans les distributeurs automatiques de ses bureaux de New York et prévoyait de mettre en œuvre cette option de paiement dans certains endroits du Aliments entiers déjà au début de cette année. Le système, appelé code “Orville”, il devrait permettre aux clients possédant des comptes Amazon Prime de se scanner les mains dans le magasin de référence et de les lier à leur carte de crédit ou de débit.

Bien que le plan d’Amazon en soit à ses débuts, la société aurait commencé à travailler avec Visa pour tester les terminaux et discuter du projet avec Mastercard, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Synchrony Financial. La société a déjà déposé un brevet pour un “système d’identification biométrique sans contact” et un “scanner manuel” pour produire une image de la paume d’une personne.

Dans ce sens également, d’autre part, les plans de l’entreprise pour agrandir ses magasins évoluent Amazon Go, qui permettent aux acheteurs d’acheter sans caissiers ni caisses, ainsi que son service de paiement vocal appelé Amazon Pay.

Aspects positifs et problèmes critiques

Il y aurait au moins deux avantages pour les clients, à savoir l’aspect pratique et la rapidité. Cependant, l’idée n’est pas sans ses aspects problématiques, en particulier sur le front de la vie privée.

Mais Amazon n’est pas le seul à évoluer sur ce terrain. Pendant ce temps, la plateforme de commerce électronique chinoise Alibaba a fait ses débuts avec un technologie similaire au sourire, qui permet aux utilisateurs d’authentifier les paiements avec des scans de visage, dans un restaurant de la société de restauration rapide Yum China.