Améliorez vos compétences interpersonnelles pour Excel sur le lieu de travail

Une capacité à communiquer et à se connecter avec les gens peut vous amener à des échelons supérieurs de votre carrière. Ce sont des compétences interpersonnelles qui vous aident à établir des relations, à coopérer et à travailler avec les autres dans un environnement agréable.

Mais vous devez comprendre Quelles sont les compétences interpersonnelles? et comment ils peuvent vous aider dans votre progression de carrière. C'est un voyage de toute une vie où vous pouvez toujours faire des ajustements au besoin. Suivez également les conseils donnés ici:

Commencez lentement et tôt

Alors que certaines compétences interpersonnelles peuvent nécessiter des années pour devenir parfaites, vous pouvez cibler des fruits bas pour commencer votre voyage. Par exemple, une attitude positive est un bon début et facile à pratiquer. Retirez vos pensées négatives et stimulez votre pensée avec une inclinaison positive. De même, souriez plus souvent à votre lieu de travail. Vous pouvez commencer avec une seule personne et voir à quel point vous vous entendez bien avec elle.

Apprenez également à faire une écoute active tout en communiquant avec les autres. De petits gestes comme hocher la tête ou poser des questions peuvent vous aider à vous améliorer. Essayez toujours de donner une rétroaction constructive et d'améliorer vos compétences en communication non verbale comme sourire, établir un contact visuel ou améliorer votre posture avec les autres.

Travaillez sur votre égaliseur ou votre intelligence émotionnelle

EQ ou quotient émotionnel est aussi important pour exceller sur votre lieu de travail que votre QI. L'égalisation vous donne la capacité de comprendre les émotions et d'évaluer comment elles affectent les personnes qui travaillent autour de vous.

Lorsque vous avez haute intelligence émotionnelle, vous connaissez non seulement vos émotions mais vous respectez aussi celles des autres. Si vous croyez à la recherche, cela dit que l'intelligence émotionnelle conduit à environ 80 à 90% de réussite sur le lieu de travail.

Apprenez à travailler avec des équipes

Tout en travaillant au sein d'un groupe ou en dirigeant une équipe, une attitude positive et des capacités de leadership font beaucoup de différence. Ici, vous devez savoir comment apporter vos idées, partager les responsabilités, donner des commentaires positifs, apprendre des résultats négatifs et affirmer respectueusement vos points de vue.

N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être énergique pour faire valoir vos points de vue et opinions. Lorsque vous travaillez avec une équipe, il s'agit d'être ouvert et franc.

Trouver de bonnes qualités chez les autres

Bien que vous n'aimiez pas nécessairement toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, cela ne nuit jamais à faire des efforts dans la bonne direction. Ne laissez pas vos opinions ou préférences personnelles entraver le travail de votre équipe. Si la personnalité d'une personne entre en conflit avec vos opinions, apprenez à gérer la situation en y trouvant une qualité positive.

Par exemple, un collègue peut ne pas être un orateur agréable. Pourtant, s'ils sont experts dans d'autres compétences comme la conception ou la gestion, vous pouvez vous concentrer sur cette qualité pour interagir avec eux à titre professionnel.

Apprenez à gérer le stress

Gérer et gérer le stress est essentiel pour bien performer sur votre lieu de travail. Si vous vous sentez nerveux avant une présentation, vous pouvez pratiquer la gestion du stress pour contrôler vos nerfs. La gestion du temps peut aider à équilibrer les exigences conflictuelles de votre travail et de votre vie personnelle. Aussi, gardez vos émotions sous contrôle lorsque vous faites face à des conditions stressantes.

En plus de savoir ce que sont les compétences interpersonnelles et de tenter de les améliorer, sachez que c'est un processus continu. Et, vous devez travailler tous les jours sur vos compétences générales pour les améliorer.