Améliorez votre stratégie de médias sociaux avec ces conseils

Les médias sociaux se sont enfouis dans la psyché de la population en tant que source indispensable de nouvelles, d'opinions et de ragots. Environ la moitié de la population mondiale utilise les médias sociaux via des plateformes comme Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Le temps moyen qu'un fan de médias sociaux passe sur ces plateformes dépasse deux heures par jour. Le message est clair: vous devez inclure les médias sociaux dans la stratégie marketing de votre entreprise. Voici quelques conseils pratiques pour augmenter votre présence sur les réseaux sociaux.

1. Créez un plan de marketing de contenu complet

Vous commencez par vous poser quelques questions d'approfondissement pour vous aider à déterminer le type de contenu à adopter:

Qui achète vos offres? Définissez votre marché en termes de revenus, âge, sexe, emplacement, besoins, goûts, comportements et défis.

Quels sujets intéressent votre marché?

Quelles plateformes de médias sociaux vos clients utilisent-ils?

Préfèrent-ils un type de contenu particulier?

Quel contenu devez-vous réorganiser ou ajouter?

Utilisez les réponses pour guider la création de votre contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, une distillerie peut cibler un public intéressé par les recettes de boissons et les accords mets. À tout le moins, lancez un blog qui aborde votre marché avec un contenu pertinent. Partagez ensuite votre blog et d'autres contenus sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Incluez des vidéos, des présentations SlideShare, des infographies et du contenu visuel. Utilisez des outils de planification (SproutSocial, Buffer, Hootsuite, etc.) pour diffuser et publier du contenu sur diverses plateformes. Après la publication, continuez à engager votre public en répondant aux questions et en répondant aux commentaires. Envisagez des fonctionnalités comme les concours, les sondages et les promotions pour susciter un intérêt supplémentaire pour votre contenu.

2. Distribuer du contenu sur les bonnes plateformes

Choisissez les bonnes plateformes pour différents types de contenu. Commencez avec Facebook pour publier des nouvelles et des informations divertissantes, y compris des vidéos. Utilisez LinkedIn pour un contenu attrayant pour votre audience B2B et Instagram pour des vidéos et des images de haute qualité. Vous avez eu l'idée. Partagez également votre contenu avec un calendrier adapté à chaque plateforme. Par exemple, vous voudrez peut-être ajouter du contenu Twitter et Facebook deux fois par jour, alors que quelques fois par semaine pour LinkedIn.

3. Utiliser du contenu vidéo

Rien ne vaut la puissance de la vidéo pour engager votre public et faire une impression mémorable. C'est un excellent moyen de raconter votre histoire et de promouvoir les conversions. Considérez ces idées vidéo:

Animation

Listicles

Vidéos produits

Entrevues

Vidéos pratiques

Vidéos en streaming en direct

Vous pourriez essayer de transformer vos blogs les plus populaires en vidéos. Identifiez également vos principaux mots clés pour générer des concepts de sujet intéressants. Il existe des outils qui génèrent des visuels à partir de mots clés ainsi que des outils de création de vidéos pour vous aider à partager votre histoire, notamment AnswerThePublic, Promo et Wave.video.

4. Envisagez d'utiliser des influenceurs

Des études montrent que les plans marketing qui incluent des influenceurs ont un retour sur investissement plus élevé. Le bon influenceur peut augmenter votre exposition à votre public cible. Vous pouvez économiser de l'argent en utilisant des influenceurs de niche plutôt que des influenceurs généraux car ils facturent moins et sont plus efficaces s'ils sont choisis correctement. Il existe plusieurs outils (Awario, Upfluence, NinjaOutreach, BuzzSumo, etc.) qui peuvent identifier les influenceurs les plus pertinents pour votre entreprise. Les influenceurs de niche devraient avoir un suivi de bonne taille et une capacité éprouvée à stimuler l'engagement. Faites confiance à vos influenceurs pour façonner leurs contributions, car ils ont l'expérience de résonner avec votre public.

5. Mesurez vos résultats

C'est un must. Utilisez des outils pour surveiller et mesurer l'efficacité de votre stratégie de médias sociaux. Ces outils incluent TweetDeck, Awario, Talkwalker et Mention. Vous pouvez suivre les goûts, les commentaires et les partages pour évaluer l'implication et approfondir en utilisant les paramètres UTM et les tests A / B pour collecter des données détaillées sur le trafic et les conversions. Vous devez également surveiller l'activité marketing de vos concurrents. Envisagez d'effectuer une analyse des sentiments sur les réseaux sociaux pour vous aider à comprendre ce qui motive les conversations entre les membres de votre public.

Conclusion

Il ne semble pas y avoir de fin à l'influence croissante des médias sociaux. Cela intensifie les enjeux d'une stratégie de marketing des médias sociaux innovante pour augmenter votre présence sur les canaux populaires et augmenter les ventes. Vous voulez éclipser la concurrence et les conseils présentés ici peuvent vous aider à vous diriger vers le succès.