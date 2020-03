Aménagement paysager et jardinage urbain – Idées commerciales

Coûts de démarrage: Moins de 2000 $

À domicile: Peut être utilisé à domicile.

Temps partiel: Peut être utilisé à temps partiel.

Franchises disponibles?

Non



Opération en ligne?

Non

LE BREF

Qui n’aime pas une magnifique arrière-cour paisible (ou une cour avant d’ailleurs), remplie de belles choses en croissance? Les espaces verts, en particulier pour ceux d’entre nous qui vivent dans les villes, sont un sanctuaire, une évasion, un havre. Alors pourquoi ne devrions-nous pas dépenser beaucoup d’argent pour les rendre aussi belles et luxuriantes que possible? C’est là que les jardiniers et les paysagistes entrepreneurs entrent en jeu – et il y a de l’argent à y gagner. Selon le rapport sur l’état de l’industrie de la National Association of Landscape Professionals pour 2018, le revenu médian d’une entreprise d’aménagement paysager en 2017 était de 287 000 $; le revenu moyen était de 1,1 million de dollars. Le nombre d’employés pour les entreprises paysagistes était de 13; à temps partiel, 2; et saisonnier, 6. Et l’entretien des pelouses était le service n ° 1.

Bien sûr, il existe d’autres services que les paysagistes et les jardiniers offrent également, de l’achat de matériaux végétaux à l’entretien des systèmes de gicleurs en passant par la création d’accents décoratifs et l’arrosage hebdomadaire, l’élagage des tâches de vulgarisation et de lutte antiparasitaire. Les projets saisonniers sont également importants et vont des plantes saisonnières à l’éclairage des vacances d’hiver au déneigement.

DEMANDEZ AUX PROS

Quels sont les coûts de démarrage?

“Les outils de jardinage sont assez basiques. Un véhicule de travail. Outils de menuiserie, de maçonnerie et d’horticulture de base. Honnêtement, vous pourriez démarrer pour 5 000 $” – Spike Appel, dont la société de “jardinage urbain” Passionate Produce conçoit, construit et entretient des jardins urbains à North Brooklyn, N.Y.

Combien d’argent pouvez-vous gagner?

“Je pense que cela dépend. Je pense que vous pouvez vous attendre à gagner entre 50 000 $ et 150 000 $” – Spike Appel

Quel genre d’expérience devez-vous avoir?

“Une vraie connaissance de la plante et de l’horticulture et un savoir-faire de la construction. Je l’ai depuis 15 ans. J’ai commencé dans le domaine du jardin sur le toit haut de gamme. Je lis et j’essaie toujours d’élargir mes connaissances sur la science, sur la gestion des ravageurs; mais il n’y a rien de tel qu’une expérience de première main “- Spike Appel

Quelle est la chose la plus importante à savoir sur cette entreprise?

“Cela va demander beaucoup de travail et de dévouement” – Spike Appel

Le marché

Vos clients seront des propriétaires de maison et des entreprises qui souhaitent embellir leurs propriétés et les garder en bon état. Cibler les types commerciaux comme les complexes d’appartements et de copropriétés, les hôtels et les motels, les hôpitaux, les petites et grandes entreprises et les parcs de bureaux, et les institutions gouvernementales Les architectes, les promoteurs immobiliers et les entrepreneurs qui construisent de nouvelles maisons ou de petites parcelles font également de bons clients. Attrapez les clients résidentiels en faisant du porte-à-porte avec des dépliants ou des crochets de porte. (Ne les placez pas dans les boîtes aux lettres – le service postal américain est très contrarié à ce sujet.) Placez des annonces dans votre journal local et dans les pages jaunes de votre quartier. Pour les petites entreprises commerciales et les architectes, les développeurs et les entrepreneurs, rendez-vous sur place pour livrer des dépliants ou des brochures en mains propres et expliquer vos services. Vous ne recevrez peut-être aucun preneur lors de votre première visite, mais ne vous découragez pas. Une ou deux visites répétées peuvent souvent sceller un accord. Une campagne de publipostage d’une brochure fonctionnera mieux pour les grandes entreprises; suivi avec un appel téléphonique. Vous pouvez également cibler les agents immobiliers avec des propriétés de vente ou de location non attrayantes dans leurs livres. Prenez un Polaroid de l’endroit, puis donnez-le à l’agent immobilier avec des suggestions sur la façon dont vous pouvez l’embellir.

Équipement nécessaire

Vous aurez besoin d’une tondeuse électrique, d’une déligneuse, d’une souffleuse à feuilles, d’un épandeur et d’un pulvérisateur de semences et d’engrais, d’un assortiment de pelles et de râteaux, et d’un bidon d’essence pour les recharges en cours d’emploi (veillez à utiliser un récipient approuvé et suivez un stockage sûr et pratiques d’utilisation). Vous aurez également besoin d’une camionnette et peut-être d’une petite remorque pour tout transporter.

