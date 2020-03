AMLO nie que son gouvernement envisage une réforme fiscale

La possibilité de procéder à une réforme fiscale aurait été l’une des différences entre le président et son ancien secrétaire au Trésor, Carlos Urzúa, qui a démissionné en 2019 et a été remplacé par Arturo Herrera.

“Il n’y a aucun projet de réforme fiscale à la porte”, a déclaré vendredi López Obrador lors de sa conférence quotidienne.

En outre, AMLO a réitéré son engagement à “ne pas augmenter les taxes en termes réels”. “Nous ne l’avons pas fait pendant notre mandat au gouvernement et nous ne créerons pas de nouvelles taxes”, a-t-il expliqué. “Il n’y aura pas d’essence, il n’y a pas eu et n’augmentera pas le prix de l’énergie”, a-t-il ajouté.

Le 20 février, le sous-secrétaire aux Finances, Gabriel Yorio, a déclaré lors d’un forum à Mexico que le gouvernement analysait les modifications apportées au cadre fiscal.

“Une réforme fiscale comme celle à laquelle nous pensons n’inclut pas une augmentation des taxes, ce qu’elle considère comme étant d’élargir l’assiette des contribuables, d’être plus efficace et nous pourrions revoir la structure de certaines taxes pour la rendre plus progressive, pour avoir un principe d’équité”, a-t-il déclaré. Ensuite, selon les articles de presse.

