Amours de la jeunesse: la BMW M3

L’un des duels les plus intenses de l’histoire L’automobile est sans aucun doute celle que BMW et Mercedes-Benz combattent depuis des décennies. Et il n’en allait pas de même dans les années 80, lorsque les mouvements de l’un ont rapidement été répondus par l’autre pour tenter de détenir le trône du marché allemand et, par extension, des marques premium dans le monde entier.

Dans cet esprit, BMW a voulu répondre au mouvement de son rival de Stuttgart, qui avait lancé la Mercedes 190E 2.3 16V, une Coupe sport 185 ch pas exonéré du luxe et de la marque distinctive de la maison. Ainsi, en 1985, la firme munichoise présente la BMW M3 au Salon de Francfort, une variante sportive de sa Série 3 née en 1975 développée par BMW Motorsport, qui avait précédemment créé les M1, M5 et d’autres versions comme la M635. CSI.

Tout au long de 35 ans d’histoire, le M3 a évolué remarquablement d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres à de puissantes hélices V8 de plus de 400 CV. Mais probablement la plus charmante est celle qui a donné naissance à la légende avec son “modeste” 200 CV.

La BMW M3 E30

Les aspirations sportives de BMW ont toujours été présentes et la course a été une plate-forme parfaite pour ce gène compétitif de la marque munichoise. Par conséquent, le M3 (code E30, le premier de la série) a émergé en réponse à la Mercedes 190E et conformément aux exigences d’homologation du Groupe A de la FIA, une production minimale de 5 000 unités a donc dû être entreprise.

BMW se souvient de la première génération du M3 dans cette vidéo.

Contrairement à la Mercedes ou à d’autres modèles contemporains comme la Ford RS Sierra Cosworth, le M3 était généralement assez discret et comportait quelques changements esthétiques par rapport au reste de la série 3 dont il dérive. Le déflecteur avant situé sous le pare-chocs était plus bas, les passages de roues étaient surdimensionnés, les repose-pieds aérodynamiques étaient intégrés et le tablier arrière était également exclusif à ce modèle, également accompagné d’un aileron arrière combiné à un montant C légèrement plus large et être allongé. C’est là que cela s’est terminé et le M3 a fait allusion à son gène “racing”, mais il n’a pas été affiché de manière flagrante, loin de là.

L’intérieur

En entrant dans la M3, on s’est rendu compte que l’adaptation du véhicule n’avait pas été loin d’être négligée comme dans la Renault 5 Turbo ou la Peugeot 205 Turbo 16, car en plus de construire un modèle homologué pour la compétition, la E30 était une BMW entière avec matériaux de haute qualité, des sièges exceptionnels avec une longueur de banc réglable et un tableau de bord enveloppant typique de la marque bavaroise. Selon les chroniques de l’époque, la seule chose qui manquait était le manomètre de la pression d’huile habituelle des modèles sportifs, mais même le volant un peu gros et mince n’était pas conforme aux normes des années 1980.

La direction, malgré son assistance, a été quelque peu difficile sur le terrain, mais idéale en mouvement en raison de sa communication et de sa directivité. Le levier de vitesses était également remarquable, avec un toucher dur et précis, permettant une conduite joyeuse en conjonction avec un comportement cohérent. Par curiosité, les vitesses impaires étaient situées en dessous et les paires supérieures, quelque chose de typique des véhicules de compétition.

Moteur

L’un des éléments phares de cette M3 E30 était sans aucun doute le moteur, un quatre cylindres atmosphérique qui offrait des performances exceptionnelles dans toutes les courbe de couple très linéaire. Ainsi, ce coupé à deux portes séduisant était parfaitement valable pour la conduite quotidienne dans le trafic urbain et interurbain, mais sans renoncer à la sportivité.

La conception a été réalisée par le célèbre Paul Rosche, directeur technique de BMW Motorsport et architecte, entre autres, du bloc six cylindres de la M5 et du moteur turbocompressé avec lequel Nelson Piquet avait remporté la Coupe du monde 1983 avec Brabham en Formule 1 Après avoir été commandé par le PDG de BMW, Eberhard Kuenheim, Rosche a préparé le moteur en deux semaines, utilisant la culasse à quatre soupapes du V6 pour un bloc à quatre pistons qui offre plus de légèreté, de couple et de douceur. Pour couronner le tout, la consommation était spectaculairement faible, pouvant en moyenne 8 litres aux 100 km sans trop de problèmes.

Une voiture noble et efficace

En mouvement, la BMW M3 n’a pas déçu non plus en matière de virage, comme elle l’avait cintres brillants équipé de barres stabilisatrices plus épaisses que celles du reste de la série 3, ainsi que d’amortisseurs de gaz télescopiques permettant de maintenir le corps en place lors des virages.

Ferme, mais pas inconfortable, c’était la M3 en mouvement, qui permettait d’augmenter la vitesse en toute confiance, grâce aussi à sa comportement neutre et prévisible lors du glissement des roues motrices par derrière.

La M3 E30 «édition limitée»

Tout au long de ses six années de commercialisation, la première génération du M3 a eu plusieurs éditions limitées qui ont modifié le modèle original dans une plus ou moins grande mesure. Le premier d’entre eux était le Évolution, qui a servi de justification pour approuver différentes modifications pour la concurrence, tout en conservant les 200 HP de puissance.

Le “Tour de Corse” Il a également été commercialisé en 1987 avec seulement 50 unités disponibles en France, tout en conservant le moteur d’origine. La même chose pourrait être dite de Tourenwagen Europameister 87, qui suivait le même modèle pour le marché allemand et avait des couleurs BMW Motorsport sur le côté droit de la carrosserie. Après le triomphe de Roberto Ravaglia à l’European Touring Car 1988, l’édition limitée de 148 unités a été publiée, appelée Europameister 88, avec roues de 16 pouces et 195 ch en version catalysée.

La BMW M3 «Sport Evolution» était la plus puissante de toute la première génération.

La première évolution majeure du M3 d’origine a été la Evolution 2, qui se composait de 500 unités et d’un moteur de 220 ch avec plus de couple, d’arbres à cames, d’admission, de volant moteur et d’échappements modifiés, ainsi qu’une reprogrammation électronique. Les freins et l’aérodynamique ont également été améliorés, allégeant l’ensemble pour de meilleures performances.

Le cabriolet M3 est arrivé fin 1988 avec 130 unités à vendre, précédant la version limitée finale appelée Cecotto / Ravaglia, qui a été lancé l’année suivante pour commémorer leur triomphe dans le DTM allemand en 1989.

Enfin vint le Sport Evolution en 1990 avec un moteur quatre cylindres de 2,4 litres développant 238 ch et offrant un couple de 240 Nm et une vitesse de pointe de 248 km / h, ce qui en fait un véritable missile bitumineux.

Difficile de supprimer les défauts

Le premier M3 de l’histoire était sans aucun doute un véhicule très rond, équipé de suffisamment de fonctionnalités pour offrir amusant au volant, mais sans renoncer à une utilisation quotidienne rationnelle, tant par le moteur que par la dynamique, la taille et la consommation.

Précis, élastique et amusant à conduire, le M3 E30 est né comme une excuse pour la compétition et est devenu l’un des fleurons de BMW qui compte déjà des centaines de milliers d’unités vendues sur cinq générations. Et il ne fait aucun doute que tout le monde a son préféré, mais c’est sûrement vénéré par tous les amoureux de cette saga mythique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type Grand Touring Carrosserie Coupé deux portes Configuration Moteur avant longitudinal et traction arrière Longueur 4345 mm Largeur 1680 mm Hauteur 1365 mm Empattement 2562 mm Transmission Cinq vitesses manuelle Suspension avant Roues McPherson indépendantes avec bras inférieur. Ressort hélicoïdal et amortisseurs télescopiques à gaz. Barre de torsion.

Suspension arrière Roues indépendantes avec bras de traction obliques. Ressort hélicoïdal et amortisseurs télescopiques à gaz. Barre de torsion.

Freins disque ventilé de 280 mm de diamètre à l’avant et disque de 282 mm à l’arrière Coefficient aérodynamique (Cx) 0,33

L’intérieur de la M3 était bien entretenu et débordait de qualité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

M3 E30M3 E30 «Evolution 2» M30 E30 «Sport Evolution» Déplacement 2302 cm32302 cm32467 cm3 Puissance maximale 200 CV à 6750 tr / min 220 CV à 6750 tr / min 238 CV à 7000 tr / min Couple maximal 240 Nm à 4750 tr / min 240 Nm à 4750 tr / min241 Nm à 4750 tr / min Poids 1200 kg1200 kg1200 kg1200 kg km / h 248 km / h Accélération 0-100 km / h 6,7 secondes 6,7 secondes 6,5 secondes Consommation mixte 8,3 l / 100 km 8 l / 100 km 8,8 l / 100 km