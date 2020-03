Amours de la jeunesse: le DeLorean DMC-12

Qui ne connaît pas Marty McFly, joué par Michael J. Fox, et le Dr Emmet Brown “Doc”, joué par Christopher Lloyd, les deux protagonistes de l’un des films les plus emblématiques et célèbres des années 80. Eh bien, notre protagoniste aujourd’hui est aussi important que les deux dans “Back to the Future”, et il a une histoire à raconter.

Le DeLorean DMC-12 est né lorsque John Zachary DeLorean, Vice-président de General Motors, décide de quitter l’entreprise américaine pour se lancer dans le rêve de créer sa propre entreprise. Après avoir joué un rôle important dans le lancement de bijoux tels que la Pontiac GTO, l’ingénieur américain né au New Jersey a fondé la DeLorean Motor Company (DMC) en 1974 et deux ans plus tard, le premier prototype de la DMC-12, une voiture de sport, a été achevé. biplace qui aspire à être fabriqué avec des valeurs strictement régies par l’éthique professionnelle et avec un coût approximatif de 12 000 $.

Bande-annonce officielle de “Back to the Future”, sorti en 1985.

Williams T. Collins, ancien ingénieur en chef du Pontiac, était en charge d’un projet qui a commencé à être conçu avec l’idée d’utiliser un moteur de type Citroën Wankel, mais a finalement opté pour le bloc V6 PRV développé conjointement par Peugeot, Renault et Volvo, moteur 2,8 litres et équipé de l’injection Bosch K-Jetronic.

En ce qui concerne le châssis, le projet n’a pas fini de démarrer jusqu’à ce que Lotus entre en scène. En 1978, DeLorean a signé un accord avec le gouvernement britannique pour construire la voiture dans une usine située à Belfast, puis a entrepris de négocier avec plusieurs marques européennes pour le développement du véhicule. Porsche a demandé quatre ans et une énorme somme d’argent, tandis que Lotus a demandé la liberté d’action, mais seulement 18 mois et demi d’argent, qui a finalement abouti à l’accord de collaboration entre DMC et Lotus. Cela étant, un cadre en forme de Y de la Lotus Esprit était la base choisie par Colin Chapman.

La conception de la carrosserie a également dû changer à la volée, car l’idée initiale était d’utiliser la matière plastique multicouche révolutionnaire appelée ERM (Elastic Reservoir Moulding), mais cela a fini par être sourd car son utilisation pour la production n’était pas recommandée. Enfin, il a été décidé de combiner un cadre en fibre de verre recouvert de la caractéristique panneaux en acier non peints À quel point sont-ils différents du DMC-12?

Des problèmes dès le départ

L’usine Dunmurry à Belfast a commencé sa production en 1981 après un retard de deux ans en raison de problèmes d’ingénierie et de budget. L’année suivante, les premières unités ont commencé à être vendues avec une garantie de 12 mois et un prix beaucoup plus élevé que celui initialement prévu, déclarant DMC en faillite fin 1982 à la suite de l’arrestation de John DeLorean pour trafic de drogue.

Bien que son innocence ait été prouvée par la suite, DMC-12 a déjà été condamné. Au moins les pièces restantes ont été achetées et expédiées aux États-Unis par Consolidated International, KAPAC se chargeant de les vendre par correspondance.

“Les passionnés des années 80 ont fait de lui l’une des plus grandes icônes du cinéma et, par extension, de l’automobile”

Au total, environ 8 500 unités ont été fabriquées avant la fin de la production, son succès était donc loin d’être immédiat ou attendu. Mais finalement le succès du modèle est venu en grande partie grâce aux passionnés des années 80, qui en ont fait l’une des plus grandes icônes du cinéma et, par extension, de l’automobile. Dans la trilogie “Retour vers le futur” commencée en 1985, Robert Zemeckis a utilisé un total de sept unités, en plus d’un modèle en fibre de verre grandeur nature et d’un modèle réduit. Actuellement, seuls trois d’entre eux résistent au passage du temps, deux appartenant à Universal Studios et le troisième mis aux enchères en 2011 pour un montant final de 541 200 $.

Un design unique

Le corps en acier déjà mentionné et connu de tous a été rejoint par le crayon de Giorgetto Giugiaro, le célèbre designer d’Italdesign. Cette combinaison futuriste a été présentée sur le marché comme une voiture de luxe, mais simple et peu coûteuse à entretenir, car les rayures sur l’acier pouvaient être réparées avec un tampon à récurer non métallique.

Sans aucun doute, une autre de ses caractéristiques était la portes d’aile de mouette, qui offrait une silhouette incomparable et permettait un accès large et confortable, ne nécessitant également que 27,5 cm d’espace libre pour être ouvert. En contrepartie, les fenêtres ouvrantes devaient être très petites et le poids excessif faisait que le mécanisme d’ouverture se cassait facilement.

Le DeLorean DMC-12 sur la route

Avec la base du Lotus Esprit pour le châssis et les suspensions indépendantes des quatre roues, la DeLorean pourrait être un véhicule efficace sur l’asphalte. Cependant, la nécessité de se conformer aux lois des États-Unis concernant la hauteur minimale des phares et des pare-chocs forcé les ingénieurs à soulever le corps, ce qui a complètement détruit son comportement.

Avec 65% du poids de la voiture en retard en raison du moteur arrière, la hauteur accrue a rendu l’essieu avant excessivement léger en maniabilité, augmentant encore le survirage et l’instabilité à haute vitesse. La douceur du moteur et la fiabilité de l’ensemble ont été contrecarrées par une comportement dynamique médiocre et un moteur qui était insuffisant pour déplacer les 1,2 tonnes de poids du DMC-12 avec ses 130 ch discrets, qui devaient à l’origine être de 200 ch (encore une fois la loi américaine, dans ce cas d’émissions polluantes).

La DeLorean a été offerte au public avec deux transmissions: une automatique à trois vitesses et une manuelle à cinq vitesses, toutes deux de la marque Renault. La sensation du levier de vitesses offrait un pas étrange et une sensation imprécise, mais l’adresse était très sûre et cela a permis de diriger la voiture avec toute la précision que le changement n’avait pas.

Cher mais confortable

L’intérieur de l’usine DeLorean DMC-12 ne comprenait pas de condensateur fluzo ni de panneau de programmation de date comme celui du film, mais il avait sièges en cuir très confortables et enveloppantss où l’accès était très simple et trouver la bonne posture était tout aussi satisfaisant. Le tunnel central de dimensions considérables réduisait beaucoup d’espace à l’habitacle, mais l’habitabilité et le confort permettaient de rouler agréablement si l’on n’avait pas l’intention de le faire à grande vitesse ou avec joie sur l’accélérateur.

L’intérieur du DMC-12 était l’une de ses forces.

Le nom du DeLorean est dû aux initiales de l’entreprise et au prix initialement prévu: 12 000 $. Cependant, en arrivant dans la rue, cela a fini par coûter au moins 25 000 $ dans la version manuelle, avec 650 dollars de surcoût pour l’automatique. En standard, il avait une sellerie noire ou grise, des miroirs et des fenêtres électriques, un équipement stéréo, la climatisation et un volant en cuir réglable.

Deuxième jeunesse

En 1995, Stephen Wynne a fondé DMC Texas et s’est consacré aux réparations automobiles DeLorean dans un petit atelier, mais l’entreprise a grandi et en 2007, la société a annoncé que le DMC-12 serait reconstruit au rythme limité d’environ 20 unités annuelles. Le prix de vente a été fixé à 57 000 $ et chaque unité est 80% des pièces d’origine combiné avec de nouveaux fabricants actuels tels que Bosch et Valeo, qui ont permis d’inclure des améliorations électroniques et structurelles qui ont fourni plus de légèreté, de rigidité et de performance.

Tout au long de sa courte production, le DMC-12 a eu le temps de générer deux versions spéciales du modèle original: le Twin Turbo et le Gold. Le premier a été commandé à Legend Industries, il avait Moteur biturbo de 350 ch et accéléré de 0 à 100 km / h en 5,8 secondes.

Dans cette vidéo, nous pouvons faire un examen visuel exhaustif du DeLorean DMC-12.

La seconde était une série spéciale créée par DMC elle-même avec les panneaux en acier plaqués Or 24 caratsMais la production attendue de 100 unités est finalement tombée à trois, dont deux ont été utilisées pour la promotion des cartes de crédit American Express à Noël 1981 et vendues pour 85 000 $ chacune.

Le DeLorean DMC-12 n’est pas entré dans l’histoire pour être une prouesse technique, ni une performance remarquable ou un comportement dynamique, mais il est certainement l’un de ces modèles dont nous rêvions tous d’avoir ou au moins jamais conduire dans la vie grâce à l’importance qu’il a acquise dans l’histoire du cinéma. Ces 140 km / h que Marty McFly a atteint en quelques secondes pour voyager dans le temps ont posé un défi intéressant et complexe avec le modèle d’origine, mais … qui s’en soucie?

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type: Carrosserie sportive Coupé deux portes Configuration Moteur et traction arrière Longueur 4215 mm Largeur 1855 mm Hauteur 1140 mm Empattement 2415 mm Transmission Manuelle à cinq ou trois vitesses automatique Suspension avant indépendante Roues indépendantes Freins indépendants 25 mm de diamètre et traction arrière Roues arrière à 15 rayons Roues motrices arrière à 15 rayons Roues à 15 rayons (15) , avec panneaux en acier plaqué or 24 carats.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DeLorean DMC-12 Cylindrée 2849 cm3 Puissance maximale 130 ch à 5500 tr / min Couple maximal 207 Nm à 2750 tr / min Poids 1245 kg Vitesse maximale 205 km / h Accélération 0-100 km / h 9,5 secondes Consommation mixte 12,5 l / 100 km