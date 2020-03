Amundi lance «CPR Invest Social Impact»

CPR Asset Management, le centre thématique spécialisé en actions du gestionnaire d’Amundi, a lancé un fonds thématique en actions, dédié à lutter contre les inégalités sociales dans les politiques d’investissement responsable, selon un communiqué.

Le nouveau fonds thématique «CPR Invest Social Impact» offre aux investisseurs privés et institutionnels la possibilité de contribuer à réduire les inégalités et de prendre en compte les risques sociaux dans leurs investissements.

Le véhicule investit dans environ 70 valeurs sélectionnées avec une méthodologie de notation interne pour les entreprises avec 40 critères et par exclusion.

Les gestionnaires thématiques d’actions Yasmine De Bray et Eric Labbé co-géreront ce fonds. Son objectif d’investissement est de battre les marchés boursiers mondiaux à long terme, en cinq ans au minimum, en investissant dans des entreprises qui contribuent à réduire les inégalités dans les pays où elles sont implantées.

Récemment, le gestionnaire Amundi a annoncé avoir clôturé le quatrième trimestre 2019 avec des actifs sous gestion totalisant 1 653 milliards d’euros, soit une augmentation de 16% par rapport au résultat de la même période de l’année précédente.

Les entrées nettes se sont élevées à 76,8 billions, tirées principalement par les actifs à moyen et long terme. De son côté, le résultat net atteint 262 millions d’euros, en amélioration de 36,5% par rapport au même trimestre 2018. Le dividende proposé à l’Assemblée générale est de 3,10 euros par action, soit un 6,9% de plus que l’année précédente.

L’entité a mis en évidence les jalons qui marquent “de nouveaux stades de développement en Espagne et en Chine”, à travers, d’une part, un nouvel accord de distribution à long terme en Espagne avec Banco Sabadell et l’acquisition de Sabadell AM, et l’autorisation pour créer une nouvelle société de gestion à participation majoritaire en Chine avec BOC.

Concernant ces comptes annuels, Yves Perrier, PDG d’Amundi, a déclaré que «depuis sa création en 2010, et pour la dixième année consécutive, Amundi a connu une croissance de son résultat net. Le résultat net ajusté dépasse 1 milliard d’euros, en ligne avec les objectifs annoncés dans le plan 2018-2022. Ces excellents résultats sont tirés par une activité commerciale élevée et une plus grande efficacité opérationnelle: le rapport coûts / revenus s’est encore amélioré, jusqu’à 50,9% ».

