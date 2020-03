Ana Botín (Banco Santander) pleure la mort du président de Santander Portugal

Le président de Banco Santander, Ana Botín, a pleuré la mort d’Antonio Vieira, président de la filiale du Groupe au Portugal, et a souligné ses qualités de personne et de cadre

«Ce matin, nous avons perdu un grand ami, un grand professionnel, un grand leader, Antonio Vieira, président de Santander au Portugal et jusqu’à très récemment, notre PDG dans le pays. Antonio a rejoint Santander il y a plusieurs années, faisait partie de mon équipe depuis le début et a occupé différentes responsabilités au cours des 20 dernières années. Antonio était passionné par son travail et sa vie. C’était un banquier vraiment responsable, qui a toujours obtenu des résultats de la bonne manière », a écrit Ana Botín sur les réseaux sociaux.

Le haut dirigeant de Banco Santander a déclaré que «tout en parlant avec Pedro, notre PDG au Portugal, ce matin et plus tard avec Rita, la fille d’Antonio, j’ai ressenti de très près la véritable dimension de cette crise. Cela a été l’un des moments les plus tristes de ma vie. Antonio nous a quittés trop tôt et sa fille ne pourra pas assister aux funérailles parce qu’elle a le virus et nous ne pourrons pas non plus y aller, malgré sa santé ».

Depuis plusieurs semaines, Banco Santander a adopté des mesures extraordinaires pour faire face à la situation causée par le coronavirus, visant à prévenir la contagion, à prendre soin des groupes d’intérêt et à faire en sorte que la banque continue de fournir ses services en toute normalité.

En ce sens, Ana Botín a souligné que: «Je veux dire à toute la famille Santander et aux sociétés dans lesquelles nous opérons, gouvernements, autorités, PDG d’autres sociétés, que nous devons travailler ensemble pour sauver des vies et pour sauver les emplois qui peuvent sauver des vies. Que chacun contribue avec ce qu’il peut le mieux apporter. Oublions les idéologies et les partis politiques. Nous sommes une seule famille mondiale. En travaillant ensemble, nous serons en mesure de résoudre ce problème plus rapidement et de récupérer plus rapidement. »

Dans le cas de l’Espagne, Banco Santander a lancé une ligne ICO de 400 millions d’euros destinée aux secteurs les plus touchés par la baisse de la demande suite à la crise sanitaire provoquée par l’expansion du coronavirus Covid-19. Par ailleurs, avec cette ligne, l’entité réaffirme son soutien aux entreprises et aux indépendants espagnols, pour lesquels la semaine dernière, elle a activé le protocole d’aide à travers une ligne de financement de crédits et de prêts pré-accordés d’un montant de 20 000 millions d’euros.

