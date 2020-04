Analog Devices émet la première obligation verte dans le monde des semi-conducteurs

23 avril 2020, par Alberto Battaglia

Périphériques analogiques, société cotée au Nasdaq et spécialisée dans la production de semi-conducteurs, a réalisé la première émission d’obligations vertes dans son secteur le 8 avril, plaçant 400 millions de dollars en obligations de premier rang à 2,950% non garanties. Le titre expirera en avril 2025. La société s’est dite satisfaite de l’intérêt rapporté par les investisseurs institutionnels, a précisé le CFO Prashanth Mahendra-Rajah: “L’émission d’obligations renforce encore la situation financière d’ADI et diversifie notre base d’investisseurs. “

Analog Devices affectera les fonds collectés par le biais du financer des projets pouvant offrir des avantages en termes de durabilité environnementale: énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments et transports verts, gestion durable de l’eau et des eaux usées, prévention et contrôle de la pollution, produits, technologies et processus de production éco-efficaces ainsi que l’économie circulaire sont autant de projets explicitement mentionnés dans les plans de protection et régénération environnementale de la société.

Ce sera l’entreprise de notation de la recherche et de la gouvernance environnementale, sociale et de l’entreprise Sustainalytics d’examiner le cadre des Green Bonds, jugé fiable et conforme aux quatre paramètres des Green Bond Principals 2018.

«Chez Analog Devices, nous nous engageons à concevoir un avenir durable, ce qui constitue une étape importante dans la promotion d’une croissance durable pour toutes les parties prenantes de l’entreprise. Nous sommes fiers d’être les premiers du secteur des semi-conducteurs à émettre des obligations vertes “, a déclaré Vincent Roche, président et chef de la direction d’Analog Devices.

