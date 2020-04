Analyse Bitcoin à court terme -14 / 04 / 2020- CRYPT TREND

Un mois seulement après la réduction de moitié, la volatilité de la BTC reste à l’ordre du jour. Ci-dessous mon analyse du Bitcoin à court, moyen et long terme. Va-t-il monter ou descendre? Découvrez ici.

Analyse Bitcoin à court terme

Comme le montre le graphique, le comportement du Bitcoin au cours des dernières 24 heures a été et est celui d’une menace haussière qui n’a pas encore pu atteindre 7 000 BTCUSD.

Et l’avertissement d’un éventuel épuisement a été tenu en fin de journée hier, près de la fermeture de Wall Street, ce qui mettrait fin à la tendance baissière dans laquelle nous étions et tel qu’il était: il s’est encouragé dans une escalade et a tenté une reprise. À l’heure où nous écrivons cet article, 13 h 55, heure espagnole, nous sommes sur le côté.

Analyse Bitcoin à court terme

Nous notons qu’il a coupé la ligne brune au-dessus (tendance haussière) peu de temps avant de commencer aujourd’hui, selon l’heure espagnole.

Si nous regardons de près, il y a un certain rétrécissement (presque refusé) qui indique le latéral où nous sommes.

Mais pour le moment, nous sommes encore, techniquement, dans une tendance à la hausse à court terme.

Notre indicateur CryptoTrend en INTRADÍA:

Soutenez la possibilité haussière pour les prochaines heures: 52% | 48% … Mais avec un peu d’épuisement et une baisse (ou tendance à la baisse) en fin de journée n’est pas à exclure, le taux horaire habituel pour Wall Street Closing.

Tendance à moyen terme

Et ici, nous apprécions déjà à quel point la ligne brune cède de plus en plus et menace une éventuelle réduction où nous irions également vers une tendance à la baisse à moyen terme. Visez laid. C’est pratiquement le même qu’hier, mais avec un peu plus de rétrécissement.

Saisie du court terme (point précédent, À) dans une tendance baissière dans quelques heures, nous serions également confrontés au changement de tendance à moyen terme. Demain, nous le verrons et nous laisserons des doutes.

Tendance à long terme

Image éclairante. Tendance à la baisse (les deux lignes s’ouvrent) à long terme. Bien que l’on observe un certain freinage avec la latéralité qui correspond aux graphiques de prix du Bitcoin, ou plutôt: ne pas provoquer de chute précipitée et une forte volatilité qui lui permet de rebondir selon la tendance à moyen terme et celle qui varie (quand il coupe au-dessus de la ligne brune) pour haussier celle du court terme.

Mais de franchir la ligne brune au dessus (elle s’est tournée vers ALCISTA) … L’objectif pourrait être estimé vers les 10 000 (minimum) de BTCUSD.

Mais pour l’instant: tendance totalement baissière sur le long terme.

Conclusion et stratégie commerciale possible

Eh bien, nous sommes haussiers à court terme mais avec peut-être déjà peu de hausse, et nous attendons des ventes éventuelles après quelques heures. Le moyen terme suggère que cela pourrait compliquer la situation pour les taureaux. Tant pour l’infrajournalier que pour le moyen terme: ouvert À court de chaque augmentation, le cas échéant en raison de la volatilité, et sans précipiter trop les bénéfices … Tant qu’il y en a, si notre écart de courtier nous le permet. À long terme … Attendez également les rebonds (en raison de la forte volatilité) et ouvrez COURT (Ventes) en Bitcoin.

Scénario général / synchronisation du marché (à long terme)

Plus de prudence – même que les jours précédents pour les investisseurs à long terme basés sur HOLD (acheter et attendre).

Il convient de contrôler quotidiennement que la section B (moyen terme) nous montre qu’il continue de se resserrer et confirme le changement de tendance à la baisse à moyen terme et nous serions dans un scénario de nouvelles baisses à rechercher des plus bas il y a quelques semaines. Si ce dernier est le cas, Bitcoin sera d’au moins 5 000 BTCUSD. Bien qu’un rebond de 6 000 $ ne soit pas exclu, bien sûr.

Ne manquez pas le rapport de demain avec plus d’analyses Bitcoin à court, moyen et long terme.

L’auteur se réserve le droit de révéler le matériel graphique et indicateur qu’il utilise. Avertissez simplement que les moyennes mobiles sont utilisées: bien qu’il ne puisse pas être basé sur l’instrument Bitcoin, bien qu’il serve à prédire sa tendance.

Je vous invite à lire mon commentaire sur «Le marché» en général (Forex, Bourse) pour aujourd’hui et à moyen terme sur EuroPost.info. Vous pouvez également suivre l’analyse automatisée (en temps réel) des crypto-monnaies ICI.

Les informations contenues dans ce contenu ne doivent être utilisées qu’à des fins éducatives et ne sont en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’instruments financiers.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le