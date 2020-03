Analyse de chaîne: seulement 1% des transactions cryptographiques sont illégales

Bien que beaucoup des revendications des régulateurs qui ont fermé les portes aux crypto-monnaies; dans différents pays du monde; est que les cryptos sont principalement utilisés pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et comme moyen d’échange préféré pour un nombre infini de transactions illégales. La vérité est qu’il n’en est pas ainsi; et ce que Chainalysis nous montre dans sa récente étude, c’est que les crypto ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Des opinions loin de l’objectivité

Chainalysis est une entreprise qui a pris du poids; la renommée et le respect à l’intérieur et à l’extérieur de la crypto. Principalement pour aider les entreprises et les institutions gouvernementales à garder une trace du Big Data des transactions générées dans le monde de la cryptographie. Et bien sûr sur la légalité de cela.

Selon le dernier rapport de cette respectable société de cryptographie, a révélé le 5 mars qu’au cours de l’année 2019, des transactions ont été effectuées avec un total de 1 milliard de dollars, dont seulement 1%, ce qui représenterait un total de 10 millions de dollars uniquement.

Bien que l’on puisse penser que c’est un nombre assez important. La vérité est que par rapport au système financier et bancaire traditionnel, ce nombre est vraiment négligeable.

Système traditionnel qui mérite d’être souligné qu’il est censé être à l’abri de telles situations; pour avoir été sauvegardé en premier dans “de l’argent réel »; et par les réglementations infinies dont il dispose.

Pour avoir un point de comparaison valide; selon Bloomberg, une estimation du montant d’argent sale que les banques traditionnelles respectables déplacent dans le monde; qui encore une fois prétendument protéger notre argent en suivant fidèlement les règlements; présenter un total de beaucoup plus que 2 milliards de dollars par an.

Ce qui représenterait plus du double du montant des transactions annuelles effectuées avec des crypto-monnaies. Alors, qui prend vraiment la route de la soie dans le monde entier; qui doit être censuré et banni; et qui devrait tourner le dos? Les crypto-monnaies ne semblent pas être la bonne réponse à ces questions.

Analyse de la chaîne: Données réelles

Selon le rapport Chainalysis au cours des 12 derniers mois, il y a eu une diminution des transactions illégales effectuées avec des crypto-monnaies; parallèlement, l’adoption et le nombre de transitions ont augmenté. Ce qui représente sans aucun doute une avancée significative dans la maturité du vers crypto.

Source: analyse de chaîne

Un autre fait assez encourageant, et qui démontre non seulement que l’écosystème cryptographique reste sain, est que la coopération augmente entre les échanges cryptographiques. Le taux d’efficacité des pirates a donc considérablement diminué. Du moins, par rapport à l’année 2018 où les hackers se faisaient avec près d’un milliard de dollars.

Mais, ce n’est pas seulement la coopération entre les échanges de crypto, mais aussi avec des entreprises à l’extérieur et à l’intérieur du cryptoverse. Ce qui a d’autant plus aidé que les attaques cryptographiques ont diminué.

Source: analyse de chaîne

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le