Analyse du Bitcoin après la chute du prix du pétrole

Le Coronavirus continue de ruiner les marchés financiers, même les prix du pétrole sont sérieusement affectés, après avoir vu un effondrement jamais vu du WTI en territoire négatif. La BTC semble baisser en raison de cet impact, cela peut-il affecter le court, moyen et long terme? Aujourd’hui, nous répondons par une analyse du Bitcoin, compte tenu du marché pétrolier pour cette occasion.

Analyse de Bitcoin après la chute du pétrole

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie autour de 6830 $, un prix obtenu après une baisse d’environ 3% au cours des dernières 24 heures.

Si nous le comparons à l’effondrement du pétrole, la BTC a été forte face à la situation d’instabilité.

Cependant, ce n’est pas un secret que cette situation vous affectera, c’est pourquoi nous avons décidé de faire une analyse de Bitcoin, en considérant les prix du pétrole comme un facteur.

Déflation pour hyperinflation subséquente

La chute du pétrole n’est qu’un premier signe de la déflation de l’économie à partir de maintenant.

Avec chaque jour qui passe, la demande de pétrole brut diminue de plus en plus, mais ce n’est pas la seule chose. La paralysie extrême de l’activité économique a ralenti la consommation en général à des niveaux surprenants.

Malgré de fortes injections de liquidités par les banques centrales, la consommation n’est pas la priorité du citoyen. Au contraire, il essaie de se protéger des risques, réduisant ses dépenses au maximum et économisant son argent.

Le dollar est le refuge le plus proche pour rechercher des liquidités. Visant à couvrir les pertes, les dépenses, les dettes et à réduire l’exposition aux risques.

Le Bitcoin est idéal pour ceux qui pensent dans un environnement d’inflation, où le dollar américain perd son pouvoir d’achat.

Si nous parlons de cet aspect, ce n’est pas le moment le plus favorable pour la crypto-monnaie, et cela durera jusqu’à ce que la vie revienne à la normale. Là, l’effet sera sans aucun doute le contraire, et la CTB occupera une position très avantageuse dans ce nouveau système, devenu l’hyperinflation.

Bitcoin n’a aucun problème de stockage

Les investisseurs dans les contrats pétroliers se brûlaient les mains avec du papier, sans personne pour les acheter, sur le point d’expirer et avec des entrepôts surpeuplés. Par conséquent, payez pour vous en débarrasser.

Il était pratiquement inconcevable de penser que les investisseurs à court terme, qui ne cherchent qu’à profiter des fluctuations avant l’échéance, devraient être obligés de recevoir des centaines de milliers de barils, personne n’y avait pensé? Un autre échec de la système dans lequel nous vivons? Le pétrole n’était-il pas un atout adulte, stable et fiable?

Pendant ce temps, Bitcoin ne présente aucun type de risque similaire à celui-ci, et il est même dans une meilleure position que Gold, si l’on considère les difficultés de livraison physique à l’expiration du contrat.

De mon point de vue, le Bitcoin est celui qui a les meilleures qualités de refuge pour faire face à une situation comme la situation actuelle, où il est plus que clair que le numérique est beaucoup plus utile.

Malgré le fait que les régulateurs classent les crypto-monnaies comme des investissements à haut risque, jusqu’à présent cette année, la BTC n’a baissé que de 3,8%; en attendant, le S&P 500 a baissé de 13%, et le pétrole, pourquoi le répéter.

Les prix du pétrole en chute libre. WTI à 0 USD le baril. Voici pourquoi

Analyse technique Bitcoin

Le Bitcoin n’a cessé de se consolider dans une fourchette comprise entre 7 300 et 6 500 USD, il semble que le véritable mouvement dû à la crise que nous traversons ne l’ait pas encore vu, la sortie de la fourchette pourrait être explosive.

Dans un environnement où le risque est le moins souhaité, il est clair que la recherche de liquidité et de refuge immédiat se fera en dollar américain.

Dans la fourchette dans laquelle Bitcoin se négocie, un pic plus bas peut être observé, ce qui est la principale indication d’un changement de tendance, mais cela n’est confirmé que lorsque le support immédiat est franchi, situé à 6500 USD.

Si nous regardons à gauche du graphique, nous pouvons percevoir la force dominante, après la forte dynamique baissière observée à la mi-mars.

Ce que nous voyons aujourd’hui comme une petite tendance haussière, ne pourrait être rien d’autre qu’un retrait profond avant une nouvelle baisse. L’analyse BTC donne plus de probabilité à ce résultat, la zone de bas autour de 4 500 USD pourrait être visitée.

Une sortie de la plage au sommet fera place à de nouvelles ascensions à la recherche d’une résistance proche; Les plus importants à surveiller sont ceux situés à 8 150 USD, 9 130 USD et 10 300 USD.

Analyse technique du graphique BTC USD après le crash pétrolier. Source: TradingView

