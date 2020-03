Analyse Monster Energy Supercross 3 pour Xbox One, consolidant une nouvelle saga

Monster Energy Supercross 3 est désormais disponible dans les magasins spécialisés et les bazars numériques. Le troisième volet de ce qui est déjà une nouvelle saga de jeux vidéo de conduite de motos est la responsabilité de Milestone, le célèbre studio italien. Quoi de neuf dans le troisième versement? Sommes-nous confrontés à la consolidation d’un nouveau référentiel de simulation? Dans notre examen de Monster Energy Supercross 3 pour Xbox One, nous donnons des réponses aux autres et de nombreuses réponses. Rejoignez-nous pour découvrir tous les détails de ce nouveau titre.

Jalon est un studio de développement de jeux vidéo bien connu, spécialisé dans les simulateurs de conduite. Son siège social est situé à Milan (Italie), et ces dernières années, cette équipe de développeurs a décidé de se spécialiser dans les jeux de conduite moto. Ils sont par exemple les architectes de la saga RIDE. Nous vous recommandons de lire notre critique de RIDE 3 pour PlayStation 4, car il est l’un des titres de référence dans cette catégorie.

Maintenant, en plus de ces titres, ce studio italien est également en charge de donner vie aux jeux vidéo officiels du Championnat AMA Supercross. Plus précisément, trois jeux ont déjà été développés. Le dernier opus de ce qui est déjà une nouvelle saga de jeux vidéo, vient de voir le jour et est désormais disponible sur le marché. Il s’agit de Monster Energy Supercross 3.

Monster Energy Supercross 3 a été développé par le studio italien Milestone.

Nous sommes confrontés à une saga qui, bien qu’elle s’adresse à un public très spécifique, le fait qu’un total de trois titres ont déjà vu le jour mérite toute notre attention et, surtout, que les joueurs qui aiment la catégorie, lui donnent un possibilité d’avoir un contact avec un type de compétition moto peu populaire sur le territoire européen. Étant donné que nous sommes confrontés à la troisième tranche, il est logique que les attentes, et en particulier les demandes, augmentent.

Comment la saga Monster Energy Supercross a-t-elle évolué en trois matchs? Quel genre de nouveautés présente le troisième opus? Sommes-nous confrontés à une référence en motocross? Nous avons décidé de répondre à ces questions et à bien d’autres dans notre Test de Monster Energy Supercross 3 pour Xbox One. Après plusieurs heures de jeu, nous avons découvert les forces et les faiblesses de ce titre intéressant.

Avant d’entrer dans les détails en examinant et en analysant à la fois ses forces et ses faiblesses, il est important de revoir ce que Monster Energy Supercross 3. offre, c’est-à-dire le contenu inclus dans le jeu et, dans ce cas, il dispose d’une licence. officiel. Comme nous l’avons déjà souligné, nous affrontons le match officiel du Championnat AMA Supercross. Pour cette seule raison, nous devons y prêter une attention particulière.

Bande-annonce de lancement officielle de Monster Energy Supercross 3.

La saison 2019 de l’AMA Monster Energy Supercross

Monster Energy Supercross 3 nous permet de revivre tous les Saison 2019 d’AMA Monster Energy Supercross. Dans le jeu, nous trouverons tous les pilotes, équipes, stades et circuits officiels de cette saison. Les deux Catégories 450SX et 250SX. Au total, il y a 15 stades et 1000 pilotes. Pas mal du tout. Il est possible de profiter de toutes les équipes Supercross officielles du championnat 2019 en mode Carrière.

L’une des premières étapes que nous devons franchir est la création de notre personnage. Grâce à un éditeur complet, nous pouvons créer un pilote qui ressemble à notre apparence. En outre, pour la première fois dans la saga, il sera possible de créer une femme pilote. Il existe un nombre important d’options de personnalisation pour donner vie à un avatar unique. De plus, un nouvel ensemble d’animations a été ajouté.

Une fois que notre personnage est créé, nous devons choisir entre une équipe sponsor ou une équipe officielle de Supercross de la saison 2019 pour accéder au mode Carrière. Des marques bien connues telles que Honda, Suzuki, Yamaha ou KTM font leur apparition dans ce titre.

Monster Energy Supercross 3 est le jeu vidéo officiel pour AMA Monster Energy Supercross 2019.

Créez vos propres circuits et profitez du mode coopératif

L’un des outils les plus intéressants que nous pouvons trouver dans Monster Energy Supercross 3 pour prolonger la durée de vie du jeu n’est ni plus ni moins que le éditeur de pistes illimité. C’est vrai, nous pouvons créer, partager et télécharger autant de circuits que nous voulons. Cela nous permet de libérer notre créativité pour créer ces circuits où nous mettons vraiment nos compétences à l’épreuve.

L’éditeur de pistes a également un aspect coopératif très intéressant, car, comme nous l’avons déjà souligné, il est possible circuits de téléchargement créés par d’autres utilisateurs

du titre. Auparavant, il sera nécessaire de valider et certifier la piste créée. Les joueurs répartis dans tous les coins de la planète peuvent profiter de nos créations et vice versa.

Par rapport à d’autres jeux de conduite qui proposent également un éditeur de piste, la vérité est que celui proposé par Monster Energy Supercross 3 se caractérise par son caractère vraiment complet. Ils sont plusieurs options disponibles, ce qui est décisif pour avoir un grand nombre de pistes et pour éviter que le titre ne devienne répétitif en parcourant les mêmes circuits.

Monster Energy Supercross 3 ravira les joueurs qui aiment le genre.

Il évolue favorablement au niveau graphique

Nous arrivons à l’une des forces de Monster Energy Supercross 3. C’est sa section graphique. Milestone a fait un effort important pour améliorer la qualité graphique du jeu par rapport au précédent opus. Nous devons garder à l’esprit que pour l’élaboration du titre, Moteur graphique Unreal Engine 4. C’est sans aucun doute une très bonne base.

Monster Energy Supercross 3 est au niveau graphique des meilleurs jeux vidéo de conduite qui ont vu le jour ces derniers temps. La la fréquence d’images par seconde (FPS) est très stable. Pendant toutes les heures où nous avons essayé le titre, nous n’avons pas assisté à des chutes soudaines qui ralentissent le fonctionnement du jeu. Tout cela malgré le grand nombre de détails que nous verrons à l’écran.

Le niveau de détail avec lequel les pilotes et les motos et les circuits ont été conçus. Il faut aussi mentionner spécialement la manière dont les pistes se dégradent après le passage des pilotes au cours des courses. Bien que dans certains cas, la marge d’amélioration soit encore notable, elle a globalement évolué favorablement. Grâce au mode photo, nous pouvons découvrir de première main la qualité graphique du jeu.

Par rapport à la tranche précédente, Monster Energy Supercross 3 présente des graphismes améliorés.

Une section sonore qui réclame un doublage

Dans tout simulateur de conduite, la section sonore est essentielle. Chaque détail doit être pris en compte afin d’obtenir la meilleure expérience de jeu possible. Dans Monster Energy Supercross 3, nous trouvons des lumières et des ombres en ce qui concerne le son. Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que les voix sont en anglais. Il n’y a pas de doublage en espagnol. C’est l’une des grandes lacunes du jeu. Les menus et les textes sont traduits.

Les effets sonores

des motos lors de la conduite au sol, lors de la chute d’un grand saut et du public qui profite du spectacle, ont été pris en charge, bien que nous ayons eu le sentiment qu’ils pourraient être meilleurs. Dans tous les cas, ils approuvent et contribuent à créer un environnement adapté et une expérience immersive.

La bande son de supercross 3 Cela ravira le joueur, bien qu’aucun artiste de masse n’apparaisse. Parmi les genres de mélodies qui seront jouées, nous avons le rock, le rap, le dubstep et la musique électronique. Nous pouvons profiter de ces chansons en parcourant les menus ou en course.

Malheureusement, Monster Energy Supercross 3 n’est pas doublé en espagnol.

Un gameplay exigeant qui cherche à satisfaire tout le public

La le gameplay est un facteur clé dans n’importe quel jeu vidéo de conduite. Comment cet aspect a-t-il évolué dans la saga Monster Enegy Supercross? Bien que nous allons entrer dans les détails, la vérité est qu’avant de clarifier de quel type de titre il s’agit. Est-ce un jeu valable pour les joueurs novices avec peu d’expérience dans le genre? Est-ce un vrai défi pour les fans plus expérimentés? Ce sont des questions clés auxquelles il faut répondre.

Les joueurs moins expérimentés rencontreront rapidement une première pierre d’achoppement difficile. Et est-ce le nombre de tutoriels est réduit et ils peuvent même sembler inefficaces. Cela a un effet direct sur la courbe d’apprentissage, ce qui est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui n’ont jamais eu de contact avec ce type de jeu vidéo auparavant.

Milestone a signalé son intention d’offrir un point d’équilibre entre un jeu d’arcade et un simulateur en sérieou. Cependant, et comme cela se produit généralement dans ces cas, le jeu risque d’être laissé dans le no man’s land. Il faut quelques heures pour commencer à maîtriser la mécanique de Monster Energy Supercross 3. Logiquement, les joueurs qui ont joué les épisodes précédents auront une base plus solide.

Monster Energy Supercross 3 est à mi-chemin entre un jeu d’arcade et un simulateur sérieux.

Monster Energy Supercross 3 est un jeu de simulation très exigeant avec le public le plus décontracté. Malgré cela, nous n’avons pas trouvé de barrière insurmontable. Il est possible de profiter de tout ce qu’il nous offre même si notre niveau est minime. Nous devons nous armer de patience et terminer chacun des tests jusqu’à ce que nous atteignions une certaine compétence avec les commandes. De plus, il faut garder à l’esprit qu’il est possible d’activer différentes aides à la conduite.

Le plus puriste aura la possibilité de changer de vitesse, de contrôler la répartition du poids du cycliste, c’est-à-dire sa posture et la force que l’on exerce sur le guidon. Nous devons également contrôler la façon dont nous atterrissons après chaque saut pour éviter de perdre le moins de temps possible. Avant chaque course il est possible configurer de nombreuses options de vélo. Suspension ou transmission, par exemple.

Ce n’est pas une tâche facile de s’habituer à utiliser commandes de la manette de jeu pour manier le cycliste et le vélo. Cependant, une fois cette phase franchie, il nous sera relativement facile de rester sur la bonne voie et, logiquement, d’éviter de tomber lors de l’atterrissage après un gros saut.

Les options multijoueurs augmentent les heures de plaisir dans Monster Energy Supercross 3.

Le multijoueur est décisif

Concernant les options multijoueurs, nous sommes face à l’une des clés déterminantes de ce titre. Milestone n’a épargné aucune ressource lorsqu’il s’agit d’offrir une section multijoueur vraiment compétente qui répond à ce que vous attendez d’un jeu de ce genre. L’une des grandes innovations à cet égard est le lancement de serveurs dédiés. Cela garantit une expérience agréable car la latence a été considérablement réduite.

Une fois que nous aurons accédé au multijoueur en ligne, nous pourrons consulter les salles disponibles, en créer une privée ou publique. Lors de la création d’une salle, nous aurons plusieurs options que nous pouvons configurer pour établir des paramètres en fonction de notre style et de nos goûts. En outre, ils ont intégré nouveaux modes multijoueurs. Les classiques restent et, parmi les nouveaux, le mode Elimination et le mode Treasure Search se distinguent.

Par rapport aux deux versions précédentes de Monster Energy Supercross, le mode multijoueur a subi une amélioration majeure. Quelque chose qui criait pour la communauté des joueurs. Malheureusement, ceux qui souhaitent obtenir ce titre pour profiter de certaines sessions de jeu sur écran partagé locales apportent de mauvaises nouvelles. Et est-ce les options multijoueurs sont exclusivement en ligne. Et même les options coopératives sont en ligne. Les joueurs pourront courir sur coopérative avec trois autres amis et profitez de différents modes de jeu.

Monster Energy Supercross 3 est disponible pour Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Les prix

Monster Energy Supercross 3 est déjà en vente en Espagne. Concrètement, le lancement commercial de ce jeu a eu lieu fin janvier dernier. C’est vrai, il est sur le marché depuis très peu de temps, c’est pourquoi, au moment de la publication de cette analyse, le prix de vente est assez élevé. Il est disponible pour Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One.

Les Prix ​​Monster Energy Supercross 3 compilés et que vous pouvez consulter dans le tableau ci-dessous proviennent des principales chaînes de magasins et établissements spécialisés disponibles sur le territoire espagnol. Il est à noter que tous les prix correspondent aux éditions physiques du jeu:

ÉditionNintendo SwitchPCPlayStation 4Xbox OneStandard59,95 € 49,99 € 59,95 € 59,95 €

Prix ​​valables à partir de mars / 2020 sans inclure les remises ou autres promotions.

Monster Energy Supercross 3 nous permet de créer un avatar personnalisé. Hommes et femmes.

conclusion

La La saga de jeux vidéo Monster Energy Supercross évolue favorablement. Avec ce troisième opus, Milestone a créé, sans aucun doute, l’un de ses meilleurs jeux vidéo de conduite moto. Cependant, puisqu’il s’agit d’un titre axé sur une catégorie aussi spécifique que le Motorcross, les joueurs qui n’ont jamais suivi ce sport courent le risque de se sentir doux-amer. Et c’est que, en général Monster Energy Supercross 3 approuve avec grade. Maintenant, c’est toujours un jeu destiné à un créneau très spécifique.

Milestone ne doit pas reposer sur ses lauriers. Vous avez créé un bon jeu, mais ce n’est pas suffisant. Il reste des lacunes à combler dans les livraisons futures. Et est-ce il ne suffit pas d’être un jeu vidéo officiel. Dans tous les cas, nous sommes confrontés à un excellent divertissement et, par conséquent, un incontournable pour tout adepte de cette catégorie sportive. Et pour les joueurs qui n’ont jamais essayé un jeu de moto de cette nature, ils sont face à une opportunité parfaite.

Évaluation Section graphique 8 Section sonore 6 Jouabilité 7 Durée 8

Remarque: 7.3