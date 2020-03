Analyse technique du Bitcoin avant la semaine

Dans cette publication, nous vous présentons une analyse technique du Bitcoin, sur le point de clôturer une semaine mouvementée sur les marchés financiers,

Le Bitcoin a chuté de 40% en une seule journée, passant de près de 8 000 USD à moins de 5 000 USD. Mais la baisse n’a pas atteint son objectif, car des heures plus tard, les vendeurs ont fait baisser le prix à 3 850 $.

Aujourd’hui, le marché de la cryptographie montre une reprise significative. La plus importante par capitalisation est dans une petite consolidation supérieure à 5 400 USD, ce qui signifie que le prix a réussi à récupérer plus de 40% par rapport à son récent creux.

Pour mieux comprendre la situation actuelle, passez en revue l’analyse technique du Bitcoin que nous avons réalisée:

Saisonnalité hebdomadaire

Sur le graphique hebdomadaire des bougies, vous pouvez voir la force descendante imminente qui s’est développée ces derniers jours.

Les vendeurs ont poussé le prix en dessous de 6 500 $, un support majeur, laissant le terrain libre à 5 150 $ et ensuite 4 000 $.

Le niveau à 5150 $ n’était pas assez fort pour ralentir la baisse du prix du Bitcoin, donc des heures plus tard, la prochaine a été recherchée.

La zone de support environnante à 4 000 $ a fait un excellent travail, générant un fort rejet des prix baissiers et invalidant la panne de la très importante SMA de 200 semaines.

Cette moyenne mobile simple prend en charge la tendance haussière historique de la CTB et n’a pas été interrompue depuis plusieurs années. Donc, être échangé à la baisse signifie un signal baissier fort.

L’EMA de 8 et le SMA de 18 s’ils sont passés à la baisse et soutiennent la forte tendance à la baisse observée ces derniers jours. De plus, ils démontrent que la force majeure temporaire reste baissière.

Analyse technique Bitcoin, graphique hebdomadaire.

Saisonnalité quotidienne

Comme je l’ai mentionné, la tendance qui s’est développée dans des délais plus courts est totalement baissière. Ce qui devrait être confirmé rapidement après avoir observé le 8-EMA et le SMA de 18 jours croisés à la baisse.

Le 200 SMA est également baissier, actuellement assez loin du prix actuel, après une forte dynamique négative pour le prix.

Moyennes mobiles sur le graphique journalier de Bitcoin.

Le RSI soutient également la tendance temporaire, étant en dessous du niveau 50.

RSI sur le graphique journalier de Bitcoin.

Analyse technique de Bitcoin dans le timing intraday

Avec une structure décroissante et une force de vente prédominante, les mouvements les plus probables pour la semaine à venir sont baissiers.

Après que le BTC soit revenu vers 5 700 $, il a validé une petite résistance et a montré une faiblesse pour la surmonter.

Ce mouvement pourrait être présenté comme la formation d’un nouveau plus bas plus bas, prédécesseur d’une nouvelle poussée baissière, au moins dans la zone de 4 000 $.

Projection baissière de Bitcoin pour la semaine prochaine

Pour que le BTC fasse un retrait plus profond, il devra briser la résistance à 5 715 $. Si cela se produit, le premier objectif est de 6 500 USD et, en second lieu, de 7 750 USD. Par la suite, une nouvelle dynamique baissière poursuivra la tendance actuelle.

Projection baissière de Bitcoin basée sur une analyse technique

Les indicateurs vus à partir de cette période soutiennent la poursuite immédiate du sentiment baissier.

L’EMA de 8 et le SMA de 18 périodes de 4 heures sont croisés à la baisse et fonctionnent comme des résistances mobiles.

Le SMA de 200 sessions est également baissier, assez loin du prix actuel du Bitcoin.

Analyse technique des moyennes mobiles sur le graphique 4h de Bitcoin

Le RSI est également baissier, en raison de son emplacement en dessous du niveau 50.

RSI sur le graphique de 4 heures de Bitcoin

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

