Analyse technique du Bitcoin avant la semaine prochaine

Alors que l’or fait un nouveau maximum de 5 ans, Bitcoin ne se comporte pas de la même manière. La situation fait penser à beaucoup si la crypto-monnaie principale est un refuge actif au milieu de la peur croissante causée par le Coronavirus.

Bien que le Bitcoin se soit déjà révélé être un excellent atout pour la sauvegarde de la valeur, il n’a pas une corrélation très élevée avec les mouvements de l’or. Cela a différentes raisons fondamentales, principalement liées à leur utilisation et à leur adoption, mais pas pour cette raison, l’une doit être mieux cataloguée que l’autre.

Des facteurs tels que la réduction de moitié à venir continuent d’augmenter les attentes à la hausse du Bitcoin à court et moyen terme. L’augmentation de la rareté et de la demande de crypto-monnaie ne semble indiquer qu’un avenir positif.

Pour mieux comprendre la situation actuelle, et les évolutions possibles à court terme, passons aux graphiques pour effectuer une analyse technique du Bitcoin, en passant par les temporalités hebdomadaires et quotidiennes.

Analyse technique Bitcoin

Hebdomadaire temporaire

De la période avec des bougies hebdomadaires, le scénario n’est pas trop encourageant pour le moment.

Après que les taureaux aient pu atteindre le maximum d’octobre 2019, situé à 10350 USD, un rejet de la zone a pu être observé. Par la suite, une bougie enveloppante hebdomadaire a fait une présence, démontrant le contrôle clair des acheteurs momentanés sur le prix.

Analyse technique Bitcoin à partir de la période hebdomadaire.

La route semble totalement dégagée jusqu’à 7 750 $ USD, si l’on observe uniquement ce laps de temps.

Si le prix décide de rechercher ce niveau, une réaction haussière sur celui-ci pourrait être un signal extrêmement positif, en raison de la grande formation de Shoulder Head Shoulder inversé qui sera observée.

Épaule possible Épaule Tête investie dans le graphique hebdomadaire Bitcoin contre dollar américain.

Pour l’instant, les indicateurs du graphique hebdomadaire continuent de montrer des signaux haussiers. Cependant, cette situation pourrait changer très rapidement.

L’EMA à 8 semaines et le SMA à 18 semaines restent à la hausse. Actuellement, le SMA de 18 fonctionne comme un support mobile, s’il est violé, le prix cherchera rapidement 7 750 $ USD.

Le lent SMA de 200 sessions est haussier, soutenant la tendance historique positive que Bitcoin maintient.

Moyennes mobiles sur le graphique hebdomadaire Bitcoin.

Le RSI est toujours haussier, mais ce signal tend à un fil, en raison de son extrême proximité au niveau 50.

RSI sur le graphique avec des bougies hebdomadaires BTC USD.

Temporalité quotidienne

Dans le laps de temps avec des bougies quotidiennes, le scénario se poursuit en faveur des ours.

On observe une succession claire de sommets de plus en plus bas, ce qui est la principale caractéristique d’une tendance baissière.

Le prix a reculé vers 9 150 $ US. Vous pourriez actuellement être à la recherche d’un nouveau minimum plus bas.

Analyse technique Bitcoin, graphique journalier.

Les moyennes mobiles soutiennent cette succession baissière. L’EMA de 8 et le SMA de 18 restent bas, après que les plus lents de ceux-ci fonctionneront comme une résistance tandis que le prix a fait sa baisse.

Le SMA de 200 est actuellement haussier. Malgré la récente tentative de panne, aucune rupture effective n’a été observée. C’est un signal assez positif si le prix parvient à maintenir le support le plus proche.

Moyennes mobiles sur le graphique Bitcoin quotidien.

Le RSI est également baissier, en raison de son emplacement en dessous du niveau 50.

Analyse technique du Bitcoin selon le RSI baissier dans la temporalité quotidienne.

conclusion

À l’heure actuelle, la structure et les indicateurs contribuent davantage à la poursuite du sentiment baissier actuel. Cependant, il pourrait être rapidement inversé si la force haussière reprend après avoir recherché la demande dans les supports les plus proches.

Le support le plus proche est à 8 450 USD et sera recherché sans aucun doute.

Si les taureaux parviennent à réagir dans cette zone, ils pourraient laisser le rejet et initier une transition haussière.

Sinon, le $ 7,750 USD sera atteint rapidement.

Une réaction positive à 8 450 $ pourrait générer l’épaule droite du HCH que j’ai décrite. Bien que cette épaule soit plus haute que la précédente, la formation est toujours totalement valable.

Projection de Bitcoin avant la semaine, basée sur une analyse technique.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent en aucun cas être suivies comme conseil en investissement.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le