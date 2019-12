Analyser l'expérience client: donner la priorité aux humains

La planification de la croissance et de l'amélioration en 2020 signifie que la compréhension de l'expérience client doit vraiment être une priorité. Nous devons comprendre en détail ce qui se passe et, surtout, pourquoi. Sans comprendre l'expérience client, nous sommes toujours à la traîne.

Dans cette optique, j'ai été surpris / pas surpris lorsque la semaine dernière, l'un de nos clients technologiques m'a posé des questions sur le Net Promoter Score®. À la suite d'un récent audit ISO, son auditeur avait suggéré d'introduire cela comme une mesure de satisfaction de la clientèle. Ma première réaction a été une surprise – non pas de vouloir mesurer la satisfaction du client, évidemment – mais de savoir si une vue principalement B2C et basée sur les scores du parcours d'achat du client est la meilleure mesure de la fidélité des clients pour développer une technologie, orientée processus, relation- entreprise basée?

Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de pouvoir dans une métrique à laquelle tout le monde peut s'identifier. Cependant, mon opinion personnelle est que toute technique de notation quantitative ne peut à elle seule raconter l'histoire complète du client d'une entreprise. Le problème est que les systèmes de notation, en particulier s'ils sont basés sur la technologie / l'IA, sont faciles et séduisants. Je comprends – je suis aussi facilement séduit par une application ou un système de notation en ligne que n'importe qui, mais la vérité est qu'au moins au début, vous avez besoin d'une interaction interhumaine pour découvrir non seulement ce que pensent vos clients, mais aussi ce qu'ils ressentent et comment ils vont se comporter.

Qualitatif et quantitatif – la différence est critique

Nous, les humains, sommes complexes – émotionnels, rationnels, de mauvaise humeur, calmes et toujours contextuels – ce que nous pensons et ce que nous ressentons sont souvent différents, et cela ne change pas lorsque nous devenons clients.

Comprendre vos clients est essentiel à la croissance. La meilleure façon de comprendre est d'avoir un mélange d'intrants qualitatifs puis (seulement alors) des mesures quantitatives. Je ne saurais trop insister sur ce point: vous devez commencer par une recherche qualitative, ce qui signifie parler à vos clients. Les techniques qualitatives examinent le comportement humain; ils découvrent ce qui se passe réellement avec vos clients, et alors seulement vous pourrez établir les zones correctes pour la mesure et le suivi quantitatifs. En commençant par des techniques quantitatives (basées sur la notation numérique), telles que des scores de 1 à 10, des visages souriants ou des questionnaires à cocher, cela signifie que vous pouvez simplement mesurer les mauvaises choses. Quant doit suivre qual.

Chez Futurecurve, nous avons passé des années à affiner nos méthodes de recherche qualitative qui combinent le meilleur des techniques de recherche traditionnelles, de l'expérience commerciale et des outils de psychologie. En équipe, nous avons mené des entretiens qualitatifs avec plusieurs centaines de clients pour des clients au fil des ans. L'art et l'habileté de la conversation commerciale, être immergé dans le dialogue entre deux personnes et vraiment écouter les clients, poser des questions en fonction de ce que quelqu'un vient de dire plutôt que de passer à la question suivante de la liste, est l'approche qui capturera des informations précieuses pour développement commercial stratégique. Nous comprenons comment structurer, analyser et agir en conséquence et travaillons pour transférer ces compétences à nos clients. Nous l'avons fait spécifiquement afin que nous puissions découvrir POURQUOI vos clients pensent, ressentent et se comportent comme ils le font. C'est l'avantage d'avoir un tiers neutre qui fait des entretiens.

Comprendre pourquoi est essentiel si vous souhaitez créer un changement percutant ou conserver vos points de différenciation cruciaux.

Nous vous suggérons d'adopter les approches qualitatives suivantes pour comprendre vos clients:

Entretiens approfondis avec les clients, planifiés une fois tous les 12 à 18 mois. Ceci est particulièrement important pour la gestion des grands comptes

Satisfaction du projet, revues à mi-parcours et post-projet

Compte rendu de la proposition (examen des gains / pertes)

Revue mensuelle de l'équipe de gestion et revue globale tous les 6 mois

La sortie de ceux-ci sert ensuite à façonner les mesures quantitatives pour vous assurer que vous mesurez ensuite les bonnes choses.

En résumé

La clé d'une compréhension efficace de votre expérience client est le mélange de qual et quant – la compréhension et la compréhension humaines suivies de la mesure au fil du temps. S'engager véritablement au début, puis passer à une notation simple et basée sur la technologie est la voie à suivre optimale. C'est ce mélange intégré qui vous donne une perspective holistique, vous permettant d'agir, de concevoir de meilleurs parcours et expériences client et ainsi de développer votre entreprise.

J'ai toujours hâte de connaître les mesures qualitatives et quantitatives que vous avez mises en place dans votre entreprise. Envoyez-moi un mot. Voir notre résumé – 5 raisons pour lesquelles les mesures de notation nécessitent un flux qualitatif (la touche humaine) pour améliorer l'expérience client. Des points à ajouter?

Mes meilleurs vœux pour une nouvelle année pacifique et prospère à vous tous. Que 2020 soit tout ce que nous pouvons souhaiter et (en tant que stratège teint dans la laine) tout ce que nous prévoyons.