Anasf, Conte trace la route: “Beaucoup de voix, beaucoup de dialogue. Les consultants augmentent les compétences” (VIDEO)

Le renouvellement des bureaux de l’Anasf a vu la victoire avec 4 066 voix dans la liste 1 “Ensemble pour grandir” (expression d’une large coalition avec les conseillers financiers Anasf de Banca Mediolanum, Azimut, Allianz Bank, FinecoBank, Bnl Life Banker, IW Bank, CheBanca! et Widiba). La Liste a remporté la majorité absolue (89 délégués au Congrès national sur 161 au total).

Le Congrès de Solbiate Olona, ​​dans la province de Varese, aura lieu du 13 au 15 mars devrait aller élire Luigi Conte, actuel vice-président adjoint d’Anasf et conseiller financier de Fineco. Nous lui avons parlé des prochains objectifs et du rôle du conseiller financier au cours des quatre prochaines années.

La liste 1 “Ensemble pour grandir” a obtenu la majorité absolue des délégués au Congrès de l’Anasf. Le secret était la force de l’équipe, mais maintenant nous devons écouter et résumer les pensées de chacun.

Ce qui nous a tous poussés à nous organiser dans un espace d’articulation extrême des âmes, pour ainsi dire, a été de composer une équipe qui pourrait présenter le plus grand nombre de demandes possibles et mettre en évidence quelles étaient les priorités que l’Anasf devait poursuivre dans le respect aux objectifs à atteindre. Il est clair que beaucoup d’âmes signifie beaucoup de dialogue et beaucoup de comparaison, et aussi de représenter une série de perspectives différentes qui devront toujours converger dans une dimension factuelle qui nous permettra d’atteindre certains résultats.

Il y avait une certaine vivacité, qui était la raison fondamentale pour laquelle nous pensions être transversaux et traverser le monde du conseil et ses différentes variantes, dans un moment historique où certaines caractéristiques qui nous concerneront commencent à être clairement identifiées le conseiller financier de l’avenir.

Quelles sont vos idées et projets?

Tout d’abord, je voudrais préciser que nous aurons un Congrès, qui n’est pas une formalité et qui verra 161 délégués se réunir. Bien sûr, la plupart sont liés à notre équipe et nous permettront d’orienter le Congrès vers quelque chose de concret. L’approche que nous devrons adopter sera celle de la confrontation, du partage des idées les plus innovantes et les plus vivantes, puis la progression dans la direction souhaitée, ce que tous les membres espèrent.

Je compte donner foi et épanouissement aux objectifs fixés en mettant en œuvre toutes les activités qui se sont déroulées ces dernières années, du défi culturel qui touche la profession, au changement de génération, que je définis comme l’insertion de nouveaux talents pour une profession qui devient toujours plus difficile. Jusqu’au travail intégré avec d’autres parties prenantes, comme Abi et Assoreti qui partagent avec nous la réalité OCF, qui s’est vu et la profession valorisée au fil des ans. Bref, les défis sont nombreux.

Quelles seront les pierres angulaires du conseil financier au cours des quatre prochaines années?

Certes, le profil du conseil lui-même, qui devient de plus en plus une nécessité dans un système extrêmement complexe. La législation est parfois invasive et les compétences doivent se présenter comme la pierre angulaire de cette relation entre consultants et épargnants / investisseurs. Même en matière de compétences, les racines devront s’enfoncer davantage car il semble qu’elles ne se limitent pas à celles traditionnellement techniques.

Il y a des compétences que j’aime définir subtilement, qui se réfèrent aux relations et aux compétences des consultants pour se rapporter à leurs interlocuteurs, entrer dans le bien-fondé de questions directement liées à l’existence et aux plans de vie, aux demandes que chaque citoyen a pour s’améliorer et grandir lui-même et sa famille.

Il ne s’agit plus seulement de la taille de son portefeuille, mais aussi de la réalisation d’objectifs plus importants susceptibles d’améliorer les conditions de notre pays. Nous espérons, dans un avenir proche, contribuer à la croissance du pays par la croissance de ces besoins spécifiques qui restent souvent latents précisément parce que les interlocuteurs n’ont pas de référence avec laquelle planifier l’avenir. Le rôle social du conseiller financier doit se développer de plus en plus jusqu’à devenir un élément fondamental et structuré, indispensable à la croissance du pays.