Andorran Banking finance le gouvernement andorran

Andorran Banking a accordé une nouvelle ligne de financement au gouvernement andorran, d’une valeur de 50 millions d’euros, qui aidera à couvrir les coûts de l’urgence sanitaire Covid-19 et à atténuer la crise socio-économique qui en résulte, selon un communiqué de l’association des banques de la Principauté.

Cette ligne s’ajoute aux deux autres déjà convenues de 60 et 70 millions pour financer les dépenses courantes des entreprises et des indépendants, et pour refinancer leurs prêts, respectivement, avec lesquels les crédits accordés au gouvernement s’élèvent désormais à 180 millions.

La ligne annoncée aujourd’hui est destinée à financer les dépenses de santé dérivées de la situation d’urgence, comme l’explique un communiqué de l’association qui regroupe les cinq entités bancaires du pays.

Le ministre des Finances et porte-parole, Eric Jover, a expliqué que la politique aura un taux d’intérêt de 0,5% et qu’elle servira à atténuer les difficultés de trésorerie que le gouvernement prend avec les mesures convenues pour faire face à cette crise.

Ainsi, il a expliqué qu’en plus d’assumer des dépenses de santé imprévues, il verrait également une baisse des revenus en ayant des chiffres fiscaux basés sur l’activité économique, et en outre, le report et le fractionnement dans le paiement de ceux-ci sont autorisés.

