AndraTuttoBene, l’interview de Franco Pepe qui parle de ses nouveaux projets (VIDEO)

17 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Dans l’émission # AndràTuttoBene Franco Pepe, considéré comme le meilleur pizzaiolo au monde, nous raconte comment il fait face à ces jours difficiles, comment il était possible de cligner des yeux en passant de plus de 500 pizzas par jour à être forcé seul. dans son restaurant, au centre de Caiazzo, dans la province de Caserte. Franco Pepe nous explique également comment, en période de crise, nous oblige à revoir les modèles économiques.

Son nouveau projet part de la diversification, comme un investissement financier, Pepe a décidé qu’à partir de maintenant il y aura non seulement son pays natal pour raconter sa croissance, mais précisément pour se protéger et protéger les nombreux gars qui travaillent avec lui, Grains de poivre il commencera également à semer dans d’autres régions de l’Italie et du monde

