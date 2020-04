AndraTuttoBene: Oscar di Montigny, la gratitude changera le monde

7 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

#AndraTuttoBene L’entretien avec Oscar de Montigny, cresponsable de l’innovation et de la stratégie de valeur chez Banca Mediolanum, qui nous raconte sa vision du moment. L’analyse d’un monde en forte transformation, dans lequel l’environnement, l’homme et les relations personnelles et sociales deviendront de plus en plus centraux que par le passé. Montigny est une analyse simple et rationnelle qui raconte son histoire très personnelle qui va de la sortie de son premier livre “Le temps des nouveaux héros” au tout dernier intitulé “Gratitude”.

Cette interview fait partie du format WSI #AndraTuttoBene

