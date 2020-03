Andreas Antonopoulos: Bitcoin est le système monétaire le plus réglementé qui ait jamais existé

Je veux dire

Notes sur l’épisode

Transcription / traduction de l’épisode

Elena: Bienvenue dans In Consensus. Notre invité d’aujourd’hui n’a pas besoin de présentation. Aujourd’hui, nous avons Andreas avec nous. Bonjour Andreas, bienvenue dans In Consensus.

Andreas: Salut Elena. Merci beaucoup de m’avoir invité dans l’émission, je l’apprécie vraiment.

Elena: Non, merci à toi. Un réseau ouvert, public, permissif, transfrontalier, neutre et résistant à la censure. N’est-ce pas quelque chose comme .très beau pour être vrai? N’est-ce pas une utopie?

Andreas: Eh bien, c’est une utopie si nous espérons tout réaliser, et plus encore si nous espérons tout réaliser bientôt. Oui, il est peu probable que cela se produise. Ce qui est intéressant, cependant, c’est que si nous ne faisions que certains de ces points, même si cela prenait plusieurs années, ce serait un progrès énorme par rapport à ce que nous avons actuellement. C’est donc quelque chose qui mérite d’être combattu, et en soi, tout ce qui a été accompli et dans le temps qu’il a été accompli est assez surprenant.

ElenaVoyons voir, si c’est trop à faire en peu de temps, même si le court laps de temps peut être relatif, que peut-on laisser de côté? Les six milliards, évidemment, sont en route, ils se rapprochent. Il n’y en a pas six millions, mais disons que nous sommes de plus en plus. Et aussi, le besoin prive. Le besoin bat. Le Bitcoin est nécessaire pour des gens comme nous au Venezuela ou comme en Argentine, et j’imagine que comme en Grèce, ils ont leurs propres besoins.

Andreas: Oui

Elena: Que pourrions-nous laisser de côté? Pourquoi ne pas penser que l’utopie est réelle et qu’elle est vraiment à portée de main?

Andreas: Voyons, si j’ai bien compris c’est environ six billions, que c’est nécessaire et c’est nécessaire maintenant. Cela se produit déjà au Venezuela et en Argentine. Pourquoi je ne pense pas que ce soit une utopie? Pourquoi ne pouvons-nous pas le croire?

Elena: Oui

Andreas: Parce que je crois que les humains ont tendance à créer des problèmes (rires)

Elena: (rires)

Andreas: Le Bitcoin est une technologie qui est efficace et a des intentions assez pures, mais une fois que vous introduirez des humains, ils trouveront un moyen de respecter les règles afin de gagner en avantage. Donc, mon idéologie politique est que, quelles que soient les règles que vous choisissez, quelle que soit leur conception, quelles que soient les intentions des règles, si les humains sont capables d’utiliser toute leur intuition et leur créativité Ils trouveront des moyens de profiter des règles.

Ils trouveront des failles, ils trouveront des moyens de tricher. Et une fois qu’ils auront un petit avantage, même si ce n’est qu’un petit avantage comme 0,5% avec ces règles, ils utiliseront cet avantage de 0,5% pour se donner de plus en plus d’avantages. Jusqu’à ce que, finalement, ils enfreignent complètement les règles et tordent ainsi le système, quel qu’il soit, pour en profiter. Et cela arrive avec le capitalisme, ça arrive avec le communisme, ça arrive avec tous les “ismes”. Cela arrive avec le catholicisme. Et cela se produira également avec le «Bitcoinisme».

Les gens vont essayer de profiter du bitcoin, et les gens ne sont pas des génies, mais ils trouveront un moyen de tirer parti des règles. Donc, de mon point de vue, aucun système ne peut être créé pour avoir des règles parfaites qui fonctionnent automatiquement et dans lesquelles les gens ne peuvent pas tricher, parce que les gens sont plus intelligents que n’importe laquelle des règles que vous pouvez configurer, et parce que les choses changent avec le temps.

Donc, la raison pour laquelle je ne crois pas à l’utopie Bitcoin, c’est parce que je crois que les gens trouveront des moyens de tricher, ils trouveront des moyens d’enfreindre les règles, et ils trouveront des moyens de tordre les règles à leur avantage. Il leur faudra peut-être plusieurs décennies pour le faire, mais en même temps, nous aurons un système bien meilleur et plus juste, dont les règles sont beaucoup plus strictes que toutes les règles que nous avions auparavant. Ce sera donc un système qui résiste mieux à ce type de contrôle que de nombreux autres systèmes, car nous utilisons des logiciels et non des décisions de comité. Donc, il est beaucoup plus difficile de corrompre les règles, contrairement si vous trichez simplement aux élections et que vous mettez toutes les personnes qui vous conviennent au comité et que vous leur faites changer les règles.

Je pense donc que nous avons une très bonne occasion. Mais je ne pense pas que ce soit un système parfait qui ne puisse pas être trompé et ne doive jamais être changé. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c’est comment développer continuellement cette idée et la rendre meilleure? de sorte que lorsque les gens trichent, nous pouvons créer de nouveaux systèmes plus équitables et corriger ces tricheurs.

Elena: Le Bitcoin est donc fort, mais il n’est pas assez fort pour battre les humains.

Andreas: Rien n’est parfait, car les humains sont ingénieux pour tricher. Et c’est l’autre chose. Nous parlons actuellement du mal des banques ou du mal des banques centrales

Elena: Et les gouvernements

Andreas: Ou comment les gouvernements sont mauvais. Mais si vous y réfléchissez, le système bancaire que nous avons aujourd’hui remplace un système qui était auparavant où seuls les rois et les princes avaient des banques et où seuls les hommes avec des terres et des armées pouvaient avoir des banques. Et le système bancaire a vraiment donné à des milliards de personnes une liberté financière et a permis à tout le monde à travers la planète de commencer à utiliser l’argent comme les rois et les princes. Les systèmes de gouvernement que nous avons aujourd’hui sont encore meilleurs que le féodalisme. Ils valent toujours mieux que d’avoir un roi hérité de son père

Elena: Eh bien, un peu mieux. Un peu mieux.

Andreas: Oui, et dans certains pays, c’est beaucoup mieux, et dans certains pays autant. Mais c’est mieux que Game Of Thrones. Et donc ces systèmes ont libéré des millions de la pauvreté, des millions de la monarchie, des millions de la féodalité. Et donc les gens ont trouvé un moyen de profiter, de tricher et de changer les règles. Et maintenant, nous avons besoin de nouveaux systèmes. Et nous les faisons. Et nous utilisons de nouvelles choses comme des logiciels et des réseaux de communication Internet pour créer ces nouveaux systèmes qui nous serviront au cours des cent prochaines années, ou peut-être des deux cents prochaines années. Et bien sûr, nous pourrons éventuellement créer des systèmes qui aident des centaines de personnes, mais finalement les gens vont trouver des moyens de tricher. Et donc, nous allons devoir créer de nouveaux systèmes.

Elena: Oui, le Bitcoin nous a appris beaucoup de choses. Les systèmes économiques, les banques sans banques, les devises sans frontières, le pouvoir que peuvent avoir les six mille milliards restants. Que pensez-vous d’autre que le Bitcoin peut nous apprendre?

Andreas: Je pense que ce que nous pouvons apprendre, c’est comment écrire des règles dans un logiciel qui nous permettent d’organiser la confiance entre des millions de personnes? des gens qui ne se sont jamais rencontrés, des gens qui n’ont pas à se faire confiance, qui ont tous confiance que le logiciel protégera leurs intérêts. Et c’est une autre expression que vous entendez dans Bitcoin, qui je pense est importante, qui est “des règles sans régulateurs”. Il s’agit d’un système dans lequel il existe des règles. Vous entendez généralement des gens dire “Bitcoin n’est pas réglementé”, ce qui n’est pas vrai. Le Bitcoin est le système monétaire le plus réglementé qui ait jamais existé.

Il est régulé par logiciel. Il est régi par les règles écrites dans le logiciel et possède un mécanisme qui rend très, très, très difficile de changer ces règles, de sorte que vous pouvez avoir confiance que les règles continueront d’exister demain. Parce que beaucoup de gens ont essayé de changer les règles et ont échoué. Et quand ils essaient de les changer et qu’ils échouent, ils perdent beaucoup d’argent, ce qui est toujours un bon moyen de les empêcher de réessayer. Donc, jusqu’à présent, nous avions des règles, mais bon nombre de ces règles nous obligent à accepter des dirigeants. Que nous acceptons les personnes responsables des règles. Et dans les sociétés modernes, nous essayons de le faire de telle manière que ces personnes soient accessibles aux autres, qu’elles soient transparentes, qu’elles soient responsables et que nous ayons la possibilité de les remplacer. Ou pour voir ce qu’ils font avec les règles. Ou du moins c’est l’idée de la démocratie libérale. Mais encore une fois, nous avons de nombreuses opportunités pour d’autres options.

Mais l’idée de règles, mais sans que les gens envoient ces règles, ou rendent très difficile leur changement, essentiellement comme une constitution écrite dans un logiciel, donc la constitution est assez difficile à changer, ce qui donne aux gens un niveau de confiance. Et je pense que c’est une leçon importante, car cette leçon va au-delà de l’argent. L’argent est la chose la plus évidente que vous puissiez faire si vous avez un système avec des règles qui ne changent pas. Mais c’est plus que de l’argent. Et je pense qu’un jour nous allons voir cela comme un moyen d’établir la gouvernance, ainsi que de construire des gouvernements, à la fois de petits gouvernements et un gouvernement pour votre peuple, un gouvernement pour votre école, un gouvernement pour votre université, des gouvernements pour votre ville . Et même les grands gouvernements, où les règles sur le fonctionnement du gouvernement sont écrites dans le logiciel et ne peuvent pas être modifiées, et où les gens peuvent choisir comment participer. Je pense que c’est la grande leçon, car c’est encore plus puissant que l’argent. Mais pour ce faire, nous devons d’abord gagner de l’argent.

Elena: Vous parlez déjà d’Ethereum. C’est Ethereum et les DAO que font les petits gouvernements, non?

Andreas: Peut-être. Ce n’est peut-être pas vraiment le système que nous utilisons pour le faire. Selon moi, l’application principale d’Ethereum est les gouvernements. Tout comme Bitcoin, c’est de l’argent. Mais Bitcoin et Ethereum, et de nombreux autres systèmes, démontrent ce concept de règles non réglementées et explorent différentes parties de cette idée. Et bien sûr, nous ne savons pas lesquels d’entre eux réussiront, et beaucoup pourraient réussir, et nous devons trouver comment améliorer cette idée et comment construire des systèmes qui nous permettent d’explorer davantage ces idées. Ce n’est pas facile. En fait, il est plus facile de le faire avec de l’argent qu’avec d’autres types de règles. Parce que l’argent, en soi, a un mécanisme de sécurité. Ainsi, l’une des principales idées qui vient du bitcoin est que la sécurité du système dépend de l’argent utilisé, à la fois comme récompense et comme punition de suivre ou de ne pas suivre les règles.

Ainsi, nous garantissons les règles en donnant des récompenses aux personnes qui suivent les règles et en veillant à ce qu’il en coûte cher pour vous d’enfreindre les règles. Ainsi, avec l’argent, il est beaucoup plus facile de créer des systèmes de règles sans régulateurs. Avec les gouvernements, c’est plus difficile, car soit vous devez réutiliser l’argent et cela crée une situation compliquée, soit vous devez trouver d’autres mécanismes d’incitation ou d’autres mécanismes de comportement pour protéger les règles de la corruption. Je pense donc que ce sera une expérience intéressante, car nous sommes dans les principales étapes d’une expérience pour créer des systèmes qui pourraient être la base de sociétés pendant des centaines d’années.

Elena: Oui, nous sommes en phase de changement et c’est très intéressant. Comment peut (faire) une personne non technique, pour protéger sa vie privée? Peut-être avec Bitcoin ou DAO? Est-ce que cela aiderait?

Andreas: La confidentialité de Bitcoin n’est certainement pas parfaite. C’est loin d’être parfait. Tant de gens, lorsqu’ils rencontrent pour la première fois le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, supposent ou entendent par d’autres personnes que ces choses sont anonymes. Et ce n’est pas vrai. Bitcoin est un pseudonyme, ce qui signifie que votre argent a une identité à une adresse bitcoin, et que cette adresse peut ou non être liée à votre identité en tant que personne. Il est en fait difficile d’empêcher l’identité de vos bitcoins d’être connectée à votre identité en tant que personne. Surtout si vous utilisez certaines méthodes pour acheter ou investir dans du bitcoin.

Mais, pour la personne ordinaire, je pense que l’idée la plus intéressante se produit quand ils cessent de penser au bitcoin ou à ces crypto-monnaies comme un investissement. Et au lieu de cela, ils commencent à les considérer comme l’argent d’une économie Internet. Et donc au lieu de penser à acheter des bitcoins, vous pensez à gagner des bitcoins dans le cadre de votre travail. Vous voyez, la partie intéressante qui se produit alors est que si vous n’achetez pas de bitcoin, si vous ne donnez pas de devises nationales pour avoir des bitcoins, mais au lieu de cela, ce que vous donnez est votre temps, votre travail, votre créativité, vous l’obtenez en tant que salaire ou si vous l’obtenez en tant que revenu pour un service que vous fournissez ou si vous l’obtenez en échange d’un produit que vous faites, alors il n’y a vraiment aucune identité liée à celui-ci.

À bien des égards, surtout si vous opérez sur un marché international, vous pouvez gagner des crypto-monnaies en travaillant. et où la personne qui vous paie avec la crypto-monnaie n’est pas une entreprise géante comme un échange d’argent qui a des liens avec le gouvernement et qui fournit directement au gouvernement des informations sur l’identité du monde, car toutes les maisons de change sont faire.

D’un autre côté, si vous générez du bitcoin pour quelqu’un qui vous emploie, en tant qu’employeur, je paie certains de mes employés en crypto-monnaies, et je sais qui ils sont, et j’ai des informations sur qui ils sont, mais je n’ai pas l’obligation de faire rapport au Je détermine quelle adresse Bitcoin appartient à quelle personne qui travaille pour moi. Du moins pour l’instant. Et cela signifie que je peux donner beaucoup plus d’intimité. Et en même temps, quand ils me paient pour aller parler lors d’une conférence, pour aider une entreprise ou pour quoi que ce soit, et ils me paient en bitcoin, en éther ou dans n’importe quelle crypto-monnaie, ils ne signalent à personne que cette adresse bitcoin que je leur ai donné m’appartient vraiment.

De cette façon, le bitcoin a beaucoup plus de confidentialité, beaucoup plus d’anonymat. Si je vais vendre beaucoup dans une maison d’échange, je vais bien sûr les connecter immédiatement à moi-même. C’est donc un jeu difficile, et la plupart des difficultés surviennent lorsque vous jouez avec le système d’argent traditionnel. Si au lieu de vendre mes bitcoins, que je gagne grâce à mon travail, je les utilise pour payer mes employés et ils les utilisent pour acheter quelque chose, et la personne à qui vous avez acheté quelque chose les utilise pour payer leurs employés, et leurs employés les utilisent pour acheter des choses, etc., etc. Et nous continuons simplement à utiliser la crypto-monnaie dans une économie, sans les convertir, sans les changer constamment en monnaies fiduciaires, mais nous les utilisons simplement de la même manière que nous utilisons les monnaies nationales, et nous les utilisons comme mécanisme d’échange de services, de biens et de valeurs. dans une économie, alors il n’y a pas d’identité ancrée à eux, et vous devenez un cash. Cela devient exactement de l’argent.

Et si, c’est-à-dire, si vous prenez une centaine de milliards de bolivars et allez dans un café et essayez d’acheter une tasse de café, ils pourraient théoriquement enregistrer le numéro de série de votre argent, non? tout comme j’ai attrapé dix dollars, je suis allé dans un café et j’ai acheté une tasse de café. Théoriquement, ils pourraient écrire le numéro de série sur le billet et ils pourraient me demander de présenter ma carte d’identité, puis ils pourraient s’assurer qu’ils savaient que ces dix dollars provenaient de moi, mais personne ne le fait. Il est assez difficile de le faire à grande échelle. Donc, la façon dont les gouvernements exercent un contrôle aujourd’hui est de s’assurer qu’à tout moment où vous échangez du bitcoin contre de la monnaie fiduciaire ou convertissez de l’argent national en bitcoin, ils peuvent collecter des identités du monde entier. Alors ne le change pas. En fait, c’est assez simple de mon point de vue. N’échangez pas cette crypto-monnaie contre de la monnaie fiduciaire. Ne le changez pas en monnaie fiduciaire. Au lieu de cela, utilisez-le en espèces. Utilisez-le comme argent.

Et cela semble plus simple qu’il ne l’est, bien sûr. C’est difficile à faire dans la pratique. La technologie n’est pas facile à utiliser, la sécurité n’est pas facile à utiliser. Parfois, nous avons des commissions très élevées, vous devez donc utiliser de nouvelles technologies comme Lightning Network, et celles-ci ne sont pas entièrement prêtes et faciles à utiliser. Il s’agit donc encore d’une expérience en cours, mais nous pouvons voir où cela va. Et le fait est que pour les personnes qui en ont vraiment besoin, elles vont surmonter tous ces obstacles, je pense. Et ils vont commencer à utiliser la technologie de plus en plus comme l’argent, afin de gérer une économie, presque une économie mondiale, sur Internet. C’est sans frontières, autorisé, résistant à la censure, etc., etc.

Le Bitcoin est donc la technologie ouverte, sans frontières, résistante à la censure, etc., mais avec cette technologie, vous pouvez avoir une économie sans frontières, neutre et résistante à la censure. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Si nous prenons simplement Bitcoin et le mettons en chambre froide et ne l’utilisons jamais, nous n’obtiendrons pas les propriétés intéressantes du bitcoin. Ce serait encore très utile. Il serait très utile de protéger votre épargne, il est très utile de pouvoir se déplacer entre les pays, mais ce n’est pas aussi utile que si nous l’utilisions comme de l’argent.

Elena: Oui, je pensais à la loi de Gresham

Andreas: Oui, la loi Gresham

Elena: La loi Gresham. Au Venezuela, j’ai des bolivars et j’ai du bitcoin, je préfère dépenser des bolivars

Andreas: Oui biensur.

Elena: En ce sens, au Venezuela, je n’utilise pas mon bitcoin, je le sauvegarde et j’essaie de dépenser les bolivars aussi vite que possible. La loi de Gresham est donc l’ennemi du bitcoin?

Andreas: (rires) Non. Parce que la loi de Grasham est avant tout un ennemi du bolivar. C’est une histoire particulière, car ce que fait cette loi, c’est qu’en vous pressant de dépenser les bolivars aussi vite que possible, l’inflation s’accélère et la valeur baisse encore plus vite, parce que vous ne voulez pas des bolivars. Personne ne veut de bolivars.

Elena: Même le gouvernement ne veut pas de bolivars.

Andreas: Oui, même pas le gouvernement. Ainsi, la loi de Gresham n’est un problème que dans des environnements de crise tragique, comme celui qu’ils ont au Venezuela. Et je veux être réaliste à ce sujet. Bitcoin je n’ai pas pu sauver le Venezuela.

Elena: Non.

Andreas: Bitcoin n’est pas prêt pour le Venezuela. Le Venezuela n’est pas prêt pour Bitcoin. Chaque conversation que j’ai eue avec des gens du Venezuela est assez claire. Le Bitcoin peut sauver certains Vénézuéliens, mais même dans ce cas, bien sûr, les Vénézuéliens qui économisent des bitcoins sont ceux qui étaient déjà riches, selon les normes du Venezuela. Ceux qui avaient une éducation en anglais, ceux qui avaient une éducation en technologies, ceux qui avaient une éducation et un accès aux technologies, à Internet et aux infrastructures informatiques. Et c’est un petit pourcentage de la population. Ce n’est donc pas une technologie qui sauvera les personnes qui en ont le plus besoin

Elena: Oui

Andreas: Mais, ce que vous faites, c’est que vous autorisez certains Vénézuéliens à se sauver. Et je pense que cela crée également la motivation pour construire des infrastructures, de sorte que toutes les personnes qui tirent de l’argent de l’exploitation minière ou échangent ou échangent des bitcoins contre la monnaie locale vénézuélienne paient pour plus d’infrastructures au Venezuela et plus de portefeuilles en espagnol plus d’informations en espagnol, et plus de vidéos et de comptes en espagnol, pour aider à éduquer plus de gens. Je pense en plus que se passera-t-il dans dix ou quinze ans? Quand un autre Venezuela arrive. Et j’espère que ce ne sera plus le Venezuela, mais ailleurs. Le Venezuela a déjà connu suffisamment de crise. Mais, les gouvernements et les monnaies défaillantes continueront, et peut-être même plus fréquemment qu’aujourd’hui. Donc, Bitcoin n’est pas prêt pour le moment, mais peut-être dans dix ou quinze ans, si 20% ou 30% de la population peut échapper à une devise supplémentaire comme le bitcoin, qui change complètement la dynamique du pouvoir d’un gouvernement pour contrôler sa population. au moyen d’une pièce de monnaie.

Cela le change complètement. Si 15% ou 20% de la population peut simplement accéder rapidement à la monnaie, les gouvernements perdent cette arme et la possibilité de prendre en otage toute la population en fermant les frontières échoue, essentiellement si ce qu’il y a un mur de pièces autour du pays, et Bitcoin brise ce mur .. Faites tomber ce mur. Et une fois qu’une personne franchit ce mur, elle peut traîner ses proches. Et si de plus en plus de gens abattent ce mur, le gouvernement perd la possibilité de prendre la population en otage. Et je pense que l’une des choses qui se produit alors, c’est que les gouvernements qui savent qu’ils ne peuvent plus prendre la population en otage, doivent choisir une voie différente. Ils doivent choisir une autre façon de gérer l’économie, car ils sauront immédiatement, sans même essayer, que toute tentative échouera, non? Et je pense que c’est le moment où les choses deviennent vraiment intéressantes.

C’est comme quand Internet a pris vie. Au début, il ne pouvait pas aider les gens qui se battaient pour une révolution. Et même aujourd’hui, ce n’est toujours pas possible. Mais cela change déjà la façon dont les révolutions se déroulent, cela change la façon dont les dictateurs réagissent aux révolutions, et cela empêche les dictateurs de cacher ce qui se passe. Parce que le mur d’information est brisé et que tout le monde peut voir ce qui se passe, et c’est un grand changement. Je pense donc qu’au cours des dix ou quinze prochaines années, cela se produira également avec de l’argent. Et cela va changer le comportement des dictateurs, car ils n’auront pas le choix.

Elena: Pensez-vous que les gouvernements mondiaux et les banques mondiales connaissent déjà le bitcoin et qu’ils se battent contre lui?

Andreas: La question vraiment intéressante et compliquée est à quel point les gouvernements sont-ils conscients? Et combien luttent-ils contre cela? Et combien comprennent-ils? Je pense que de nombreux gouvernements sont confus à ce sujet. Principalement parce qu’ils croient en la mythologie de l’argent qu’ils ont créé. Ainsi, les gouvernements ont créé une mythologie autour de l’argent à laquelle la plupart des gens dans le monde croient, et cette mythologie est “l’argent a de la valeur parce que le gouvernement dit qu’il a de la valeur” et l’économie doit être contrôlée afin d’être stable . Un gouvernement a la capacité de contrôler ou de calibrer ou de déplacer une économie via les banques centrales, et cela sans le contrôle des gouvernements, les économies tomberont dans le chaos.

Et ce qui est drôle, ce n’est pas seulement que des centaines de millions de personnes dans le monde croient en cette mythologie, malgré toutes les preuves que c’est exactement le contraire, et que cette valeur peut exister sans gouvernement, et que le gouvernement ne peut généralement pas créer de valeur même s’il a un contrôle complet. En fait, cela détruit la valeur. Ces économies peuvent être stables sans contrôle gouvernemental, en fait, plus les gouvernements essaient de contrôler, plus ils détruisent les économies et créent la stabilité du chaos. Malgré toutes les preuves que c’est le contraire, des milliards de personnes croient en cette mythologie.

Et le plus drôle, c’est que les économistes du gouvernement, les banquiers du gouvernement, les fonctionnaires du gouvernement, les ministres du gouvernement, les premiers ministres, les présidents et les dictateurs, croient également à la mythologie. Ils croient en la mythologie même s’ils peuvent voir les preuves contre la mythologie. Parce que c’est une mythologie si efficace qu’elle est vivante depuis si longtemps que maintenant ils la créent eux-mêmes. Ce qui est assez drôle. Ce que fait le bitcoin dans ces environnements, c’est qu’il crée une idée assez difficile. Ils voient le bitcoin et disent “Ok, d’après ce que je comprends de l’argent”, la mythologie dont nous parlons “est que le bitcoin n’a aucune valeur”. Mais cela a de la valeur. “Ce ne peut pas être de l’argent.” Mais c’est de l’argent. “Ça ne peut pas marcher.” Mais ça marche. “Ça ne devrait pas durer, ça va s’effondrer.” Mais ce n’est pas le cas, encore et encore et encore. Et ils continuent d’espérer qu’il mourra de lui-même, qu’il cessera d’avoir de la valeur, qu’il disparaîtra, que quelqu’un qui est assez puissant dans une partie du monde l’arrêtera et arrête ça. Et c’est le contraire.

Le bitcoin a de la valeur, il est toujours là, il continue de faire ce qu’il est censé faire, même si toute la mythologie dit qu’il ne devrait pas le faire et qu’il devrait créer un problème. Pour de nombreux responsables gouvernementaux, banquiers et économistes, ils ne croient pas et ne veulent pas croire que cela est réel, ou que cela peut être réel et que cela peut fonctionner. Alors ils pensent que c’est une blague, c’est un jeu, c’est un jouet, ou ils pensent juste que c’est quelque chose qui va arriver. Que ce n’est qu’une bulle, un schéma pyramidal, un schéma de Ponzi. quelque chose que seuls les criminels utiliseraient, quelque chose qui n’intéresserait pas la plupart des gens, quelque chose qui échouera parce qu’il est fragile et faible et pas grave, comme l’argent de leurs gouvernements. Et ils continuent de penser que, et bien sûr, rien de tout cela ne se produit.

Oui, ça va de haut en bas, et c’est très volatil, etc., etc. Mais il refuse simplement de mourir et refuse de disparaître. Et les gens s’y intéressent, pas seulement les criminels. Et cela crée une situation assez intéressante, car pour la combattre, vous devez d’abord vraiment croire que c’est une menace. Et au lieu de cela, la plupart des gouvernements et la plupart des fonctionnaires, je dirais, ne croient pas que ce soit une menace. Ils croient que la Balance de Facebook est plus une menace, car ils peuvent comprendre cela. Ils peuvent comprendre l’idée d’une entreprise qui est derrière l’argent, qui a des investissements derrière. Vous pouvez comprendre cela, même si cela est moins menaçant, car il est plus fragile, centralisé, contrôlé. Elle n’est pas sans frontières, elle n’est pas neutre, elle n’est pas résistante à la censure. Ils ne peuvent comprendre aucun de ces concepts, c’est pourquoi ils ont plus peur de la Balance que du Bitcoin.

Et c’est super, c’est vraiment super. J’espère vraiment qu’ils continueront de sous-estimer les crypto-monnaies pendant longtemps. J’espère qu’ils continueront à penser qu’ils pourront le contrôler et qu’ils pourront l’arrêter. Et j’espère qu’ils continueront à se battre contre le bitcoin de l’année dernière, ou contre le bitcoin de 2010. J’espère qu’ils continueront d’être si en retard dans leur compréhension de la technologie que lorsqu’ils commenceront à lutter contre l’idée de base du bitcoin et des autres crypto-monnaies, ceux Les idées de base qui changent et évoluent si vite, les font toujours avoir dix pas de retard, donc ils se battent toujours contre quelque chose qui n’existe plus, car il a déjà changé. Et si vous continuez à le sous-estimer de cette façon et à continuer à combattre les idées de bitcoin d’hier, alors nous aurons une réelle chance de créer beaucoup de changement, beaucoup de perturbations, beaucoup de libertés avant d’organiser leurs idées. Avant qu’ils soient suffisamment organisés.

Elena: Merci Andreas Antonopoulos, d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et à nos auditeurs, merci d’avoir écouté.