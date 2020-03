Angela Lillis parle des femmes en technologie et de son travail chez M&S

Angela Lillis aimait les mathématiques et la politique à l’école, surmontant les défis pour trouver une réponse et gagner un débat. Il n’est donc pas surprenant qu’elle veuille une carrière qui pourrait combiner ces compétences.

Son ambition et son dynamisme ont porté leurs fruits: elle a récemment été honorée en tant que l’une des vingt femmes en données et technologie de Women in Data UK.

Lillis a commencé comme assistante en analyse marketing à la BBC avant de passer à Marks & Spencer, expliquant que le diffuseur public n’avait pas la possibilité de pousser pleinement ses compétences techniques et perspicaces.

“J’étais à la BBC avant de devoir vous connecter à iPlayer, ce qui a complètement changé les données disponibles et donc les possibilités de ce que vous pouviez comprendre sur les téléspectateurs”, a-t-elle rappelé.

“J’ai maintenant trouvé une maison dans le commerce de détail – le rythme, les données et les changements qui en résultent que vous pouvez générer en générant des informations sur le comportement des clients m’attirent depuis cinq ans et demi maintenant.”

Angela Lillis a également figuré dans la récente campagne d’affichage de Women in Data.

Lillis et son équipe sont responsables de toutes les analyses analytiques des clients pour la division vêtements et maison de M&S. Son travail comprend le codage et la modélisation statistique, ainsi que la garantie que les bons nombres sont discutés lors des bonnes réunions.

«Une minute, nous essayons de mieux comprendre comment les gens achètent des soutiens-gorge, la prochaine évaluant l’impact des essais en magasin à travers le pays», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

Lillis a noté que la livraison de la première modélisation économétrique en interne, puis la voir influencer la stratégie marketing, était un moment qui «restera définitivement avec moi».

«Ce fut une courbe d’apprentissage pour moi de découvrir les tenants et les aboutissants de la modélisation du mix de marché», a expliqué Lillis.

“Maintenant, nous prenons des décisions axées sur le client sur les campagnes et les canaux de marketing, ce qui le rend d’autant plus satisfaisant en voyant la publicité M&S.”

Elle a ensuite expliqué pourquoi elle aimait son travail avec le détaillant du patrimoine.

«J’apprécie la créativité. Je sais que ce n’est normalement pas un mot associé aux données, mais il y a tellement d’approches que vous pouvez adopter pour un problème de données, ce qui signifie que vous pouvez toujours essayer quelque chose de nouveau pour obtenir la réponse », a-t-elle déclaré.

Lillis attribue sa réussite professionnelle à deux choses: «Savoir qui je suis et quelles sont mes compétences et mes passions» et «toujours s’efforcer de faire un peu mieux qu’auparavant».

“Sur le premier point, j’ai réalisé il y a quelques années que j’aimais travailler avec les données, mais je savais que je n’étais pas le genre de personne à passer tout mon temps à coder”, a-t-elle ajouté.

Lillis a déclaré qu’elle voulait utiliser des chiffres et des techniques statistiques pour raconter des histoires et générer un impact dans une organisation et a décrit son rôle actuel comme «l’endroit idéal pour mettre mes compétences techniques à bon escient tout en tirant le meilleur parti de ma passion pour la narration».

«Le vent tourne cependant dans l’industrie et chez M&S»

«Le deuxième point vient d’une chose que j’ai entendue il y a des années et qui m’a marqué:« Si vous vous retournez un an en arrière et que vous ne pensez pas que vous étiez idiot, vous n’avez pas grandi », a-t-elle ajouté.

“Peut-être que je ne pense pas que j’étais un idiot, mais je regarde certainement mon travail en arrière et je vois comment j’aurais pu mieux le faire.

“Cela n’a pas toujours été le chemin le plus simple pour intégrer des données dans la prise de décision.”

Lillis a expliqué qu’il y a des années, le rôle des équipes de données était principalement axé sur le reporting, car les gens n’avaient pas réalisé son potentiel et la différence entre le reporting et les informations.

«Cela ne me convenait pas et j’ai eu du mal à me sentir chez moi, en partie parce que je ne correspond pas à beaucoup de stéréotypes professionnels de la vieille école», a-t-elle déclaré.

«Je porte souvent des lunettes à monture épaisse et on trouve souvent du codage.

“Cependant, je suis une femme, et les lunettes sont le plus souvent associées à une robe à imprimé léopard, à fleurs ou autrement lumineuse et j’aime sortir et parler aux gens.”

Au fil des ans, elle a réussi à se tailler un rôle qui se concentre sur la compréhension et la narration, ajoutant que la récente création des données et de la fonction numérique chez M&S a «poussé l’importance et le potentiel des données beaucoup plus loin dans l’agenda».

Bien qu’il y ait eu des obstacles pour Lillis, elle a également été inondée de succès.

Il s’agit notamment d’être nommé dans la vitrine Twenty in Data & Tech l’année dernière.

«Je savais que mes collègues m’avaient nommé, ce qui a atténué la surprise, mais en fait, être nommé comme l’un des 20 a mis du temps à s’infiltrer», a-t-elle expliqué.

«C’était fantastique d’être reconnue dans la communauté britannique des données et des technologies – de faire partie d’un brillant mouvement aux côtés de 19 autres femmes fabuleuses.

“Si nous pouvons convaincre plus de femmes et de filles d’envisager un avenir dans les données, je serai si heureuse.”

Lillis a également figuré dans la campagne d’affichage de Women in Data, qui a été placée dans des lieux publics partout au Royaume-Uni.

“Si nous pouvons convaincre plus de femmes et de filles d’envisager un avenir dans les données, je serai si heureuse”

«La campagne visait à remettre en question les modèles et les célébrités sur lesquels la société se concentre, en me mettant en avant ainsi que d’autres femmes fantastiques dans les données», a-t-elle déclaré.

«Aucun professeur de mathématiques ne m’a jamais dit que ce cheminement de carrière me mènerait à des panneaux d’affichage de 10 pieds dans tout le pays, donc je n’ai toujours pas vraiment compris.

“En bref, je suis excité et dépassé tout en essayant de le styler et j’ai l’air cool.”

Les femmes ne représentent actuellement qu’un quart des personnes travaillant dans les données au Royaume-Uni.

Cependant, Lillis s’est vantée que M&S était en avance sur la courbe, à 43 pour cent. Cependant, elle a expliqué qu’il y avait encore du chemin à parcourir et que seulement 21% des postes de gestion des données étaient occupés par des femmes.

“Pour œuvrer en faveur de la parité entre les sexes, nous devons remédier aux déséquilibres constatés à chaque étape de la vie d’une fille – à l’école”, a-t-elle déclaré.

«Quatre fois plus de garçons sont encouragés à faire carrière dans l’ingénierie; à l’université, seulement 12% des diplômés en informatique sont des femmes, puis seulement 11% des cadres techniques sont des femmes – nous devons nous attaquer à ce problème de bas en haut et de haut en bas. »

Son conseil aux personnes intéressées par une carrière dans les données était clair.

“Trouvez ce qui vous passionne et allez-y », a-t-elle déclaré.

«Les données et la technologie sont un domaine vraiment intéressant et en constante évolution.»

Elle a ajouté: “Et si je peux aider d’autres personnes à découvrir ce qu’elles veulent faire, à se pousser et à s’amuser en cours de route, je serais encore plus heureuse.”

