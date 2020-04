Animal pour fermer tous les magasins et cesser complètement ses activités

Animal possède 29 magasins et 236 revendeurs – dont Debenhams et John Lewis – vendant ses vêtements, équipements de surf et accessoires inspirés du surf.// Détaillant de mode basé à Poole, Animal sera fermé par le propriétaire H Young // Tous ses magasins, site Web, les concessions et les affaires seront fermées d’ici 2021, sept ans après le dépôt initial de la demande de liquidation // Le propriétaire de l’animal a déclaré qu’il perdait de l’argent et les tentatives de le sauver ou de le vendre avaient échoué

Animal devrait fermer définitivement tous ses magasins et cessera de fonctionner comme une entreprise d’ici l’an prochain, marquant le dernier coup porté au secteur au milieu de la crise des coronavirus.

Le détaillant basé à Poole prévoit de fermer tous ses magasins, son site Web, ses concessions et ses activités d’ici 2021, sept ans après le dépôt initial de la demande de liquidation.

La société mère d’Animal a déclaré que le détaillant perdait de l’argent et que ses tentatives pour l’économiser ou le vendre avaient échoué, en particulier depuis que la pandémie de Covid-19 avait aggravé sa situation financière.

Le personnel a été informé cette semaine et un processus de consultation aura lieu. Un nombre exact sur combien seront affectés est encore clair.

Lancé en 1987 par les surfeurs Ian Elliot et Nigel Broughton, Animal compte aujourd’hui 29 magasins et 236 revendeurs – dont Debenhams et John Lewis – vendant ses vêtements, équipements et accessoires de surf inspirés du surf.

Le détaillant a été acquis par le fournisseur et distributeur H Young Holdings en 2014, lors de sa dernière administration.

“En raison du marché de détail extrêmement difficile qui s’est encore aggravé en raison de Covid-19, H Young annonce la fermeture de son activité Animal d’ici fin janvier 2021”, a déclaré H Young dans un communiqué.

“Ce sera évidemment une annonce très triste pour tous les employés assidus d’Animal et ses clients fidèles

«Au cours de cette période, Animal continuera à faire du commerce dans ses magasins et son site Web et ses vêtements seront également disponibles auprès de ses distributeurs.

“Enfin, nous tenons à remercier tout le monde pour tout leur soutien au cours de ces nombreuses années.”

Une annonce au personnel a déclaré: «Au cours des dernières années, H Young a examiné de nombreuses options pour Animal dans le but d’assurer un avenir commercialement viable pour la marque.

«Au cours de cette période, l’entreprise a subi des pertes. Ce n’est clairement pas une position durable.

«Le groupe a envisagé la gamme complète d’options pour qu’Animal reste dans le groupe, y compris l’utilisation d’entrepôts tiers, la relocalisation dans des locaux plus petits et une intégration dans d’autres activités du groupe.

«Aucun des plans d’affaires de ces différentes options n’a été suffisamment convaincant pour justifier l’investissement requis par le groupe.

“Nous avons également exploré une vente de l’entreprise, mais aucun intérêt sérieux n’a été exprimé dans l’achat de l’entreprise comme une entreprise en cours.”

Les administrateurs ont été appelés pour la première fois pour Animal en février 2014, ce qui a entraîné la fermeture de sept magasins et 50 suppressions d’emplois dans le commerce de détail.

H Young a généré 217,65 millions de livres sterling en 2018 et a réalisé un bénéfice après impôts de 9,94 millions de livres sterling.

La décision de fermeture d’Animal suit les traces d’Oasis and Warehouse, Laura Ashley, BrightHouse, Cath Kidston et Debenhams – qui ont toutes été mises sous administration ces dernières semaines à la suite de la pandémie de coronavirus.

