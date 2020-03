Août et décembre, clés du nouveau calendrier F1 2020

Le chaos qui a éclaté ce week-end à Melbourne Il a fini par augmenter la liste des événements de Grand Prix annulés et reportés, de sorte que le record de 22 courses que Liberty Media entendait atteindre cette saison devra attendre encore un peu.

Ainsi, l’Australie est complètement exclue et la Chine et Bahreïn et le Vietnam sont reportés, mais bien que ce ne soit pas officiel, on peut considérer comme acquis que L’Espagne et Monaco seront également hors calendrier et les Pays-Bas seront relocalisés à une autre date.

Pour tout cela, les mois d’août et décembre sont clés. Traditionnellement, le huitième mois de l’année sert à donner du repos aux employés de Formule 1, qui ferment même des usines pendant deux semaines. De plus, le mois de décembre n’est généralement pas utilisé sauf si le dimanche de la dernière course coïncide avec lui, comme cela s’est produit en 2019.

Maintenant que l’inactivité est confirmée au moins jusqu’en mai -et très probablement jusqu’en juin-, les équipes réorganisent leurs priorités et Liberty Media travaille à créer un nouveau calendrier.

CALENDRIER POSSIBLE DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2020

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera sûrement le premier de la saison, avec deux autres en juin et une autre paire en juillet. Déjà en août, Liberty veut célébrer le Grand Prix des Pays-Bas entre la Hongrie et la Belgique, en gardant le reste des courses à leur date initiale jusqu’au Brésil, qui serait avancé d’une semaine pour inclure la course chinoise, avec le Vietnam sept jours plus tard.

Déjà en décembre, la F1 tirerait un 19 calendrier des courses avec Bahreïn et Abu Dhabi comme fin de saison les 6 et 13 décembre respectivement. Monaco – qui n’a pas pour vocation de célébrer la course à une autre date et ne paie pas de redevance pour la célébration du Grand Prix – et l’Espagne – qui a un contrat d’une saison – ferait ses adieux au calendrier avec l’Australie.