Aperçu du marché: France – Retail Gazette

Le secteur de la vente au détail en France est dominé par les grandes chaînes alimentaires multinationales, les hypermarchés vendant dans presque tous les domaines.

Depuis la crise financière de 2008, l’économie française connaît une croissance régulière, même si elle continue de sous-performer par rapport à l’Allemagne voisine et tombe bien en dessous des taux de croissance moyens de l’UE.

Malgré cela, un rapport Statista – publié avant que la crise des coronavirus ne s’installe – a révélé que la France est restée l’une des plus grandes économies d’Europe depuis 1980, passant d’un PIB estimé à environ 2467,17 € (2123,07 £) par habitant en 2019 à 2771,62 € ( 2525,92 £) par habitant en 2020.

En fait, Auchan était classé numéro 16 dans le rapport Global Powers of Retailing 2019, qui est compilé par Deloitte et classe 250 détaillants de tous types sur la base du chiffre d’affaires total.

Cependant, le géant de l’épicerie a reculé de deux places pour se classer au 18e rang dans le rapport 2020 après avoir perdu 1,4 point de part de marché selon les données de Kantar Worldpanel, en raison d’un changement continu de direction et d’une baisse de 2% des ventes en France.

Auchan figure dans le top 20 du rapport Global Powers of Retailing de Deloitte 2020.

Auchan est le seul détaillant français à figurer dans le top 20 des 250 détaillants. Seules 11 autres entreprises françaises figurent dans la liste complète – dont le géant du commerce de détail de luxe LVMH, classé 27e.

Parallèlement, au cours des deux dernières années, les investissements de détail en France ont semblé attirer les investisseurs. Sur les neuf premiers mois de 2018, plus de 2,2 millions d’euros (1,8 million de livres sterling) ont été investis dans le commerce de détail français contre 1,9 million d’euros (1,6 million de livres sterling) sur la même période en 2017, selon un rapport 2018 de Savills.

Le groupe français de grande distribution Groupe Casino a confirmé à l’époque deux ventes de portefeuille, la première concernant 55 supermarchés Monoprix – dont 19 en Ile-de-France – acquises par Generali Real Estate pour 565 millions d’euros (478 millions de livres sterling) ). La seconde verrait AG2R La Mondiale (AGLM Immo) acheter 14 autres magasins Monoprix pour 180 millions d’euros (152 millions de livres sterling).

Selon la Fédération Nationale de la Distribution, Carrefour reste le premier distributeur français en 2020, malgré la baisse continue de ses ventes depuis 2015.

Carrefour exploite des milliers de magasins sous différents noms, dont l’hypermarché Carrefour, le supermarché Champion, les dépanneurs Shopi et Marché Plus, les magasins à prix réduits Dia et Ed et le magasin de cash-and-carry Promocash. Le géant de la vente au détail opère également dans des dizaines de pays à travers le monde.

Carrefour est le plus grand détaillant en France.

En 2018, Carrefour a annoncé son intention de réduire les coûts et les emplois, de stimuler les investissements dans le commerce électronique et de rechercher un partenariat en Chine dans le but d’augmenter les bénéfices et les revenus et de l’aider à faire face au géant en ligne Amazon.

Cette même année, Carrefour a également fait équipe avec le plus grand détaillant du Royaume-Uni, Tesco, pour former une alliance d’achat mondiale qui exige de meilleures conditions de la part des principaux fournisseurs et l’achat conjoint de produits et de produits de marque propre non destinés à la revente.

Pendant ce temps, dans le domaine de la mode, la France est devenue une marque à part entière, synonyme de luxe et de haute qualité.

C’est un exploit que de nombreux pays s’efforcent de réaliser, mais très peu ont réussi, l’Italie étant une autre exception à la règle. Les articles produits en France et en Italie ont la réputation d’être de haute qualité et de proposer des prix haut de gamme dans le monde entier.

Les revenus sur le marché français du luxe s’élèvent à 14,7 millions de livres sterling en 2020, et le marché devrait croître de 3% par an, selon les données pré-coronavirus de Statista.

La crise des coronavirus s’est d’abord présentée comme une menace en janvier lorsque LVMH et son compatriote géant du luxe français Kering ont vu leurs actions chuter de 44 milliards de livres sterling.

LVMH a enregistré une baisse de 17% de son chiffre d’affaires comparable au premier trimestre en raison du coronavirus.

Un porte-parole de la Fédération du commerce et de la distribution, qui représente environ 50 marques, détaillants et grossistes en France, a déclaré à Retail Gazette que les détaillants français «ont dû s’adapter très rapidement» à la crise de Covid-19 et étaient «très conscients de la rôle essentiel qu’elles doivent jouer, en garantissant un accès fiable à la nourriture et aux autres produits essentiels partout en France ».

“Ils l’ont fait de manière responsable et concertée, au sein même de l’industrie du commerce de détail, et avec le gouvernement, les fabricants et les producteurs”, a ajouté le porte-parole.

«Les détaillants ont mis en place des directives sanitaires et des protections pour leurs employés et leurs consommateurs et ont repensé leurs organisations internes respectives pour répondre à la forte augmentation de la demande, en ligne et en magasin.»

Alors que le secteur de la vente au détail de luxe est actuellement en jeu, il est indéniable que la France est considérée comme l’une des capitales mondiales de la mode – accueillant l’une des quatre plus grandes semaines de la mode à Paris.

Le directeur général de la société de logiciels Fluent Commerce, Rob Shaw, a fait valoir que «les consommateurs français aiment les marques ambitieuses qui sont créatives».

“Ils sont extrêmement fidèles aux marques françaises”, a-t-il déclaré.

“En général, les détaillants de luxe ont tendance à bien performer, car leurs clients cibles ont des revenus disponibles élevés.”

Anna Naydenova, responsable pays de Parcellab pour la France, est du même avis. Elle a déclaré que «les consommateurs français sont généralement assez sophistiqués et sont exposés à de nombreuses marques différentes».

«La France est devenue une marque à part entière, synonyme de luxe et de haute qualité»

«Ils aiment consommer des produits locaux (ce qui vaut pour les aliments et les articles de mode) et ils aiment explorer avec de nouvelles marques émergentes qui sont alignées avec leurs valeurs et leur style de vie», a-t-elle déclaré.

«Surtout dans la mode, l’industrie britannique sera beaucoup plus sensible aux tendances actuelles de la mode, alors qu’en France les consommateurs ont une approche plus classique de la mode.

«Paris en général a la réputation d’être la capitale mondiale de la mode et du luxe. De nombreuses marques de luxe bien connues sont françaises, et Paris attire beaucoup de touristes qui ont faim de découvrir ce calibre de marque. »

Ironiquement, les détaillants français de luxe continuent de poursuivre agressivement les marques étrangères. Par exemple, LVMH possède les marques italiennes Pucci et Fendi; Gucci appartient à Kering et Bottega Veneta et Sergio Rossi appartiennent au chef de la direction de Kering, François Henri Pinault.

Récemment cependant, en raison des fermetures de magasins mandatées par le gouvernement en raison de la pandémie de coronavirus, LVMH a enregistré une baisse de 17% de ses ventes comparables au premier trimestre. La société mère de Louis Vuitton, Dior, Fendi et Givenchy a depuis rééquipé certaines de ses usines françaises pour produire des masques faciaux et des gels pour les mains afin d’aider aux secours en France, l’un des pays les plus touchés au monde par le virus.

Un sens du nationalisme enraciné reste également une caractéristique déterminante des consommateurs français, peut-être encore plus maintenant après la série d’attentats terroristes qui ont secoué le pays ces dernières années.

En 2015, Paris a connu de multiples attaques terroristes, suivies d’incidents supplémentaires à Nice et à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016.

Plus de 80 millions de visiteurs se rendent en France chaque année, selon un rapport de Statista, qui montre des données de 2010 à 2018. Cependant, il y avait des inquiétudes que les attaques terroristes auraient eu un impact durable sur les ventes au détail. Le Trésor français a estimé qu’ils auraient coûté à l’économie environ 2 milliards d’euros (1,7 milliard de livres sterling), soit 0,1% du PIB annuel.

«Les consommateurs français sont généralement assez sophistiqués et ont une exposition à de nombreuses marques différentes»

La Fédération nationale de l’habitation de la France a constaté que les magasins de détail situés dans les centres-villes ont connu une baisse de 20 à 30% du trafic dans les semaines qui ont suivi les attentats terroristes.

Ces événements, combinés à l’élection présidentielle de 2017 qui change la donne – avec Emmanuel Macron promettant de relancer l’économie française avec un «nouveau modèle de croissance» – entraînent un vaste changement dans le pays, y compris son secteur de la vente au détail.

Les attaques n’étaient pas le seul événement à avoir affecté les ventes de la France. En 2018, les manifestations de trois semaines contre les Gilets jaunes ont durement frappé l’économie française, le commerce des détaillants, des commerces de rue et des restaurants chutant de manière significative, avait alors déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

Shaw a déclaré que les grands magasins français, dont le Printemps, les Galeries Lefayetter et Le Bon Marché, trouvaient déjà les conditions commerciales difficiles lorsque le mouvement Yellow Vest a commencé. De plus, au cours des semaines de magasinage cruciales qui ont précédé la période d’échange de Noël, les détaillants ont dû fermer leurs magasins en raison des émeutes.

En conséquence, le géant français de la distribution d’électricité Fnac Darty a enregistré une perte de 45 millions d’euros (38,5 millions de livres sterling) sur les ventes en France et en Belgique.

Actuellement, le principal problème de la France semble être la pandémie de coronavirus. Le pays est verrouillé depuis le 16 mars, tous les magasins sauf les détaillants alimentaires et les pharmacies étant fermés.

Alors que les épiceries connaîtront une augmentation significative des volumes, elles sont également confrontées à certains défis, à savoir des difficultés à honorer leurs commandes en raison du manque de personnel – de nombreux entrepôts en France ont dû fermer en raison de cas de coronavirus signalés. Il existe également d’autres restrictions sanitaires qui créent des difficultés pour les livraisons de commerce électronique.

Il y a beaucoup d’incertitude en ce moment car il n’y a pas de visibilité claire sur la fin du verrouillage. C’est assez sans précédent et les détaillants en France comme dans le reste du monde se posent désormais la même question: à quoi ressemblera leur entreprise après le verrouillage?

