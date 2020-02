Apple a tenté d’interdire un livre d’initié sur l’entreprise – maintenant c’est un best-seller – .

Si Apple espérait réussir à arrêter la publication d’un nouveau livre intitulé App Store Confidential par l’ancien dirigeant Tom Sadowski – qui, jusqu’à la fin de l’année dernière, dirigeait l’App Store du fabricant d’iPhone pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse – l’entreprise les efforts n’ont certainement pas fonctionné jusqu’à présent. En effet, ils ont peut-être échoué.

Après la publication du livre en langue allemande (qui est disponible en ce moment sur Amazon) il y a quelques jours, Apple a envoyé une lettre de cessation à la société d’édition allemande du livre demandant l’arrêt de la publication, le rappel des manuscrits et que ces manuscrits soient détruits. Selon Apple, Sadowski a divulgué d’importants secrets commerciaux. Malheureusement pour l’entreprise, cependant, l’attention que ses efforts ont portée au livre semble avoir contribué à ralentir ses ventes.

L’éditeur du livre a déclaré à . que le premier tirage d’App Store Confidential comprenait 4 000 exemplaires et qu’il se vendait très bien. En fait, l’éditeur a précipité un tirage supplémentaire – et au moment de la rédaction de ce document, le livre se situe actuellement au deuxième rang de la liste des best-sellers d’Amazon en Allemagne. “Tout le monde en parle”, a expliqué un responsable de l’éditeur.

La description officielle du livre indique que «peu de gens savent comment fonctionne l’App Store. Jusqu’à présent », et il ajoute que les lecteurs seront emmenés derrière le rideau de l’App Store. Qu’ils auront une idée de la façon dont une application réussit et même de «l’App de l’année», ainsi que des développeurs le font et ne doivent pas le garder à l’esprit lorsqu’ils travaillent avec Apple.

Dès le début du livre, Sadowski écrit qu’il ne révélera aucun grand secret de l’entreprise et que le contenu du livre est tous publiquement vérifiable et comprend des faits qui ont déjà été diffusés. Parmi les choses à faire et à ne pas faire, il répertorie les développeurs de l’App Store – si vous travaillez sur une application de remise en forme, par exemple, il vaut mieux être compatible avec Apple Watch si vous voulez même avoir une prière de la faire figurer en bonne place dans le Magasin d’applications.

Sur une note connexe, le volet entre Apple et Sadowski s’étend également au-delà du livre lui-même. Apple dit qu’il l’a viré une fois qu’il a découvert son livre. Sadowski dit que non, il a démissionné de lui-même et ce n’est qu’après cela que les plans de son livre ont été connus.

Source de l’image: Eric Risberg / AP / Shutterstock

