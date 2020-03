Apple confirme que son événement WWDC 2020 sera en ligne à cause du coronavirus

“Avec tous les nouveaux produits et technologies sur lesquels nous travaillons, la WWDC 2020 va être formidable”, a écrit Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel d’Apple, qui a promis que plus de détails seraient publiés dans les semaines à venir.

Selon la société, la communauté mondiale des développeurs d’Apple comprend plus de 23 millions de développeurs enregistrés dans plus de 155 pays et régions.

La firme de pommes a indiqué qu’elle donnerait un million de dollars à des organisations locales à San José, en Californie, pour compenser la perte de revenus associée au changement de format de la WWDC 2020.

Les développeurs ont réalisé plus de 155 milliards de dollars depuis le lancement de l’App Store en 2008, un marché d’applications visité par plus de 500 millions de personnes chaque semaine.

Apple suit les traces d’autres événements récemment annulés, tels que les E / S Google et la convention de jeux vidéo E3 2020, qui préparent déjà certaines de leurs présentations en ligne en raison du coronavirus et de l’interdiction faite à divers gouvernements de recevoir des centaines de vols.

