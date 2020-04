Apple, en pleine pandémie, lance son nouvel iPhone d’entrée de gamme

16 avril 2020, par Alberto Battaglia

À partir de demain, vendredi 17 avril, Apple lancera son nouvel iPhone d’entrée de gamme: le nouveau iPhone SE, qui aura un prix de lancement de 399 $ sur le marché américain, il aura un écran plus petit et ne comportera pas de système de reconnaissance faciale. En Italie, le prix de l’appareil, qui peut être commandé à partir de demain et en vente à partir du 24 avril, sera de 500 euros.

Le lancement du nouvel iPhone, en pleine urgence coronavirus, vise à étendre la part de marché d’Apple dans les smartphones milieu de gamme, compte tenu également de la difficulté de poursuivre son expansion “vers le haut”: le haut de gamme d’Apple, en fait , atteint déjà la liste de 1 000 $.

Les caractéristiques du modèle de base iPhone SE sont les suivantes:

Mémoire interne de 64 gigaoctets

Appareil photo 4,7 pouces

Reconnaissance tactile ID (par empreinte digitale)

Processeur de puces Bionic A13 (“le plus rapide d’un smartphone”, explique Cupertino)

Gamme de couleurs: blanc, rouge, noir.

La stratégie d’Apple

Le prix de lancement de 399 $ est équivalent à celui déjà proposé dans l’iPhone SE d’origine de 2016. Par rapport à cette date, cependant, le reste de la gamme iPhone a considérablement augmenté les barres de prix.

Si en 2016 la différence de prix entre le modèle de base et l’iPhone 6s Plus était de 400 $, l’écart entre le nouveau SE et l’iPhone 11 Pro Max atteint aujourd’hui 700 $. Un élément qui ne peut que faire en sorte que le nouveau dispositif Cupertino semble relativement moins cher.

La stratégie d’expansion à la baisse des clients vise à élargir l’audience des services payants d’Apple: même en sacrifiant les marges sur la vente de matériel, le défi est d’augmenter les revenus de services tels qu’Apple Music, Apple TV et encore d’autres.

