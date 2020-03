Apple partage son plongeon alors que les problèmes de coronavirus persistent – .

Alors que des États avec des populations importantes comme New York, la Californie et l’Illinois adoptent des mesures de maintien à la maison, le marché boursier a considérablement chuté avant la clôture des négociations vendredi.

Les actions Apple en particulier ont chuté de plus de 6% et ont clôturé sous le seuil de 240 $ pour la première fois depuis des mois.

Avec autant d’incertitude entourant le coronavirus et si oui ou non les pays peuvent l’empêcher de se propager, on ne sait pas quand la bourse va se rétablir complètement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au milieu d’un rapport selon lequel la sortie de l’iPhone 12 est toujours dans les délais, les investisseurs pensaient qu’Apple pourrait faire une forte poussée de fin de semaine avant la fermeture des marchés vendredi. En fait, c’est le contraire qui s’est produit. Alors qu’Apple se maintenait à 240 $ par action pendant un certain temps, le cours de l’action d’Apple a chuté brutalement au cours des 40 dernières minutes de négociation aujourd’hui, passant de 241 $ à 229 $. Cela représente une baisse de 6,35% pour la journée et, comme point d’intérêt, la dernière fois que les actions Apple ont chuté en dessous de 230 $ était en octobre de l’année dernière.

Apple, bien sûr, n’était pas la seule entreprise à clôturer la semaine avec une perte importante. L’ensemble du Dow Jones a perdu plus de 900 points de bourse aujourd’hui, marquant la fin de ce qui a été la chute la plus importante du marché boursier en plus de 10 ans. Au cours des 5 derniers jours seulement, le Dow Jones a baissé d’environ 17%.

En ce qui concerne la chute soudaine apparente du marché boursier aujourd’hui, de nombreux analystes pointent les ordres de maintien à domicile adoptés par un certain nombre d’États. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, par exemple, a publié aujourd’hui un décret exécutif qui ordonne à tous les travailleurs non essentiels de l’État de New York de rester chez eux.

CNN ajoute:

Le décret exécutif entre en vigueur dimanche soir, a déclaré Cuomo, et intervient un jour après que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a ordonné aux 40 millions d’habitants de l’État de rester chez eux. Les deux États ont une population combinée de près de 59 millions de personnes, ce qui signifie que les deux ordres affectent près de 1 Américain sur 5.

Cuomo a reconnu que ses actions «provoqueront des perturbations. Ils entraîneront la fermeture d’entreprises. Ils obligeront les employés à rester à la maison. Je comprends que. Ils causeront beaucoup de malheur. Je le comprends aussi. “

De même, le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, a ordonné vendredi après-midi aux résidents de l’État de rester à l’intérieur et de limiter leurs excursions à l’extérieur. Alors que les routes, les épiceries, les stations-service, les hôpitaux et les restaurants (à emporter seulement) resteront ouverts, toutes les entreprises non essentielles doivent fermer leurs magasins à 17 h samedi. L’ordre de séjour à domicile de l’Illinois restera en vigueur jusqu’au 7 avril.

À l’avenir, il est possible que d’autres États emboîtent le pas et adoptent des mesures similaires pour empêcher la propagation du virus.

Nous ne pouvons qu’espérer que les mesures rigoureuses qui sont prises maintenant aideront à terme à arrêter le coronavirus sur ses traces et à nous faire reprendre une vie normale plus tôt que tard.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.