Apple pourrait être la première entreprise à 2 billions de dollars d’ici la fin de 2021, prédit un analyste – .

Cette année va être une autre année chargée pour Apple, avec tout, du support 5G à la nouvelle série iPhone 12, ainsi qu’une poussée continue d’Apple pour développer d’autres composants non iPhone de son activité comme Apple Card et Apple TV +. Dans ce sens, Apple se vante depuis un certain temps déjà que son activité de services à elle seule est à peu près de la taille d’une entreprise du Fortune 100 – Eddy Cue, vice-président senior d’Apple, a déclaré que 2019 était la plus grande année pour le secteur des services de l’entreprise, avec des clients iOS. après avoir dépensé un montant record de 1,42 milliard de dollars sur des applications entre la veille de Noël et la Saint-Sylvestre.

Tout cela alimente une nouvelle prédiction super-haussière de l’analyste Wedbush Dan Ives à propos d’Apple – déjà la plus grande entreprise américaine basée sur la capitalisation boursière – que le fabricant d’iPhone pourrait très bien être la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 2 billions de dollars d’ici la fin de l’année prochaine.

“Nous pensons que d’ici la fin de 2021, Apple pourrait être la première valorisation de 2 billions de dollars compte tenu du potentiel de vent arrière et des services 5G au cours des prochaines années”, a écrit Ives dans une note d’analyste publiée lundi. Il a également décrit l’année dernière comme le début d’un “super-cycle 5G transformationnel” pour Apple, qui, selon lui, verra son activité de services exploser entre 500 et 650 milliards de dollars de ventes.

CNBC a noté qu’Ives est l’un des plus gros taureaux Apple de Wall Street, mais cela n’a pas empêché UBS d’augmenter son objectif de cours sur les actions Apple mardi de 280 $ à 355 $.

Les dernières données d’enquête sur les smartphones d’UBS révèlent que près d’un quart des personnes interrogées sont ravies de l’avènement de la prise en charge 5G pour les iPhones, et que «l’intention d’achat» pour les iPhones ne cesse de s’améliorer dans plusieurs régions du monde. Au cours de l’exercice 2020, UBS estime les ventes d’iPhone à 196 millions – une amélioration de 5% sur douze mois.

Nous sommes encore à des mois de la révélation officielle de nouveaux iPhones, mais nous avons déjà un aperçu de la façon dont Apple sera plus occupé dans ce sens en 2020. Par exemple, comme nous l’avons noté plus tôt ce mois-ci, des sources de la chaîne d’approvisionnement des combinés de Taiwan rapporte qu’Apple pourrait lancer jusqu’à six iPhones cette année – quatre modèles OLED et deux modèles LCD.

Source de l’image: Cliff Owen / AP / Shutterstock

