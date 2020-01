Apple travaille sur une acquisition massive qui changerait la donne – .

Le service de vidéo en streaming d’Apple Apple TV + est en direct depuis près de trois mois maintenant, une période de temps pendant laquelle le fabricant d’iPhone a engendré une poignée d’émissions exclusives – une partie de son objectif déclaré de conservation plutôt que d’amasser un océan de contenu de style Netflix – ainsi que des prix primés et acclamés par la critique. Parmi les coups auxquels les critiques continuent de faire face, cependant, il n’a pas encore touché de circuits sous la forme de quelque chose comme Game of Thrones pour HBO, et aussi que … eh bien, il n’y a tout simplement pas beaucoup de choses à regarder pour le moment (ce qui, encore une fois, était un peu pertinent, mais quand même).

Néanmoins, le fabricant d’iPhone pourrait être sur le point de rectifier cela. Selon plusieurs sources (via CNBC), Apple et le studio de cinéma MGM ont entamé des discussions sur une éventuelle acquisition. Un tel accord est une perspective alléchante à considérer, d’autant plus qu’il ajouterait une grande quantité de contenu de bibliothèque supplémentaire pour les abonnés d’Apple TV + pour profiter de leur abonnement.

La bibliothèque de MGM comprend tout, des films comme Hot Tub Time Machine à la franchise James Bond. Compte tenu de la nature d’une transaction comme celle-ci et des négociations secrètes impliquées, cependant, il n’est pas clair pour le moment si les pourparlers sont toujours en cours ou s’ils ont commencé et se sont interrompus depuis. Autre joker dans le mélange: Netflix serait également à la recherche de MGM. MGM a certainement été parmi les noms fréquemment mentionnés comme cible d’acquisition possible pour Apple, avec des magasins de films similaires comme Lionsgate, Netflix et la boutique A24 dont l’engagement à une liste rigoureusement organisée de titres buzzy chaque année semble conforme à la philosophie d’Apple .

Un abonnement Apple TV + en streaming coûte normalement 4,99 $ / mois, ce qui vous donne accès à une douzaine de séries télévisées et de films exclusifs. Pour de nombreuses personnes, cependant, le service ne coûte rien pour le moment – en tant qu’avantage supplémentaire de l’achat d’un nouveau gadget Apple, la société ajoute gratuitement un an de service.

Cela fait suite à des rapports similaires de ces dernières semaines, selon lesquels Apple aurait également eu des entretiens avec des responsables du PAC-12 sur la possibilité de diffuser des sports en direct sur Apple TV +. Dans l’ensemble, il semble que l’entreprise apportera bientôt une programmation extérieure au service, d’une manière ou d’une autre.

Apple devrait publier ses résultats financiers du premier trimestre mardi, une période qui comprend le trimestre de vacances chargé au cours duquel des tonnes de gadgets ont probablement été vendues. Outre tout cela, cependant, Apple TV + a également été lancée au cours du trimestre (le 1er novembre, pour être exact), alors que nous ne pourrons peut-être pas avoir de nouvelles sur la rumeur MGM en tandem avec les revenus de la société, les analystes pourraient bien vouloir presser Apple pour des détails sur les performances du service de streaming.

Source de l’image: JIM LO SCALZO / EPA-EFE / Shutterstock

