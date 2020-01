Apple vient d’afficher l’un des plus gros bénéfices trimestriels de tous les temps – .

Wall Street se prépare régulièrement chaque trimestre quand il est temps pour Apple de publier à nouveau ses revenus, une publication qui est toujours étroitement surveillée et qui fait l’objet de nombreux pronostics et analyses. Avant les nouveaux résultats du fabricant d’iPhone qui viennent de frapper avec la fermeture des marchés, cependant, il est probablement juste de dire que les enjeux étaient un peu plus élevés que la normale cette fois-ci. Les investisseurs étaient très désireux d’en savoir plus sur l’état d’avancement des activités de services d’Apple, ce qui donne à la société une importance accrue en tant que générateur de revenus (en outre, Apple TV +, le nouveau service d’abonnement TV en streaming de la société, effectivement lancé au cours de le trimestre qui vient de se terminer). C’est également à cette époque de l’année dernière qu’Apple avait lancé un avertissement concernant un ralentissement des ventes en Chine et – oui, nous voici à nouveau (en quelque sorte) avec des investisseurs attendant de voir quel impact la flambée de coronavirus en Chine a, le cas échéant. La série iPhone 11 se serait également bien vendue, et même si Apple ne répartit plus les ventes unitaires individuelles, les analystes étaient également impatients de lire les revenus. Alors, comment Apple a-t-elle performé pendant le trimestre de vacances généralement chargé?

Le chiffre d’affaires du trimestre a atteint 91 milliards de dollars, rapprochant ainsi un trimestre de 100 milliards de dollars pour l’entreprise. Ce chiffre était en hausse de 9% par rapport au trimestre de l’année précédente et établit un record absolu pour la société, le bénéfice trimestriel par action établissant également un autre record historique (4,99 $, en hausse de 19%).

Apple affirme que les ventes internationales ont représenté 61% des revenus du trimestre. D’autant plus que l’on considère que cela a été réalisé au plus fort des tensions commerciales. Et, bien sûr, les ventes d’iPhone ont ouvert la voie.

«Nous sommes ravis de déclarer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par la forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et par des records absolus pour les services et les appareils portables», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Au cours du trimestre des fêtes, notre base installée d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous considérons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients – et un formidable moteur de notre croissance à tous les niveaux. »

Non seulement Apple a réalisé de solides performances pour le trimestre des fêtes, mais le fabricant d’iPhone a également donné des indications haussières pour son prochain trimestre, estimant que les revenus devraient se situer entre 63 et 67 milliards de dollars.

Apple a augmenté de plus de 2% dans les échanges après les heures d’ouverture dans les premiers instants qui ont suivi la publication des résultats.

Source de l’image: Tony Avelar / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

