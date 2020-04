Apprendre du commerce de détail chinois dans la crise des coronavirus – Econsultancy

Ces dernières années, il y a eu une prise de conscience croissante en Occident que nous devrions nous tourner vers la Chine pour les tendances numériques de l’avenir, car il est devenu de plus en plus évident que l’utilisation chinoise d’Internet, de la technologie, du commerce électronique, des médias sociaux et plus est à des lieues à venir. des nôtres.

Mais cela n’a jamais été aussi immédiat et littéralement vrai que maintenant, alors que la Chine émerge lentement d’une pandémie qui continue de s’emparer de l’Occident, en gardant les gens chez eux et en fermant des entreprises de toutes sortes.

Les détaillants au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe occidentale sont actuellement dans une situation critique alors que le verrouillage du coronavirus fait chuter les records, les centres commerciaux et les rues commerçantes se portant particulièrement mal. Mais juste parce que les consommateurs sont confinés à leur domicile ne signifie pas qu’ils ne font pas de shopping – ou qu’il n’y a pas de demande pour tout, de la nourriture et du divertissement aux achats indulgents comme les produits de beauté et l’alcool qui leur redonneront un semblant de normalité.

Le défi pour les détaillants est de réinventer la façon dont ils commercialisent, servent et livrent les consommateurs. Ici, les détaillants occidentaux peuvent apprendre de la Chine, un pays dont l’approche du commerce de détail était déjà en avance sur l’Occident – en particulier en termes de la façon dont elle se marie avec la technologie, le divertissement et les médias sociaux.

La pandémie de coronavirus a créé encore plus d’opportunités – et de besoins – pour l’innovation dans le commerce de détail chinois, et leurs solutions pourraient aider les détaillants occidentaux à sortir de leur marasme actuel. Voici quatre innovations dont les détaillants occidentaux peuvent s’inspirer.

