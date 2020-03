Apprenez à prendre soin de votre moto pendant cette quarantaine par COVID-19

Si vous êtes à l’abri à la maison et incapable de profiter de votre cheval en acier, il est important de le garder en bon état et d’éviter qu’il ne soit endommagé par manque d’utilisation. N’oubliez pas que le fait de ne pas utiliser de véhicule détériore certains éléments de base, cruciaux pour le bon fonctionnement, et la première chose à laquelle nous nous référons est la batterie.

L’objectif est d’éviter la consommation d’énergie à l’arrêt, donc pour éviter cela, il faut débrancher le pôle négatif de la batterie (fil noir) pour interrompre le flux de courant. Normalement, la batterie est sous le siège de la moto, mais si ce n’est pas le cas, consultez le manuel d’utilisation pour la localiser.

Vous devez garder à l’esprit que si la moto doit être exposée aux intempéries pendant tout ce temps, l’idéal est de démonter complètement la batterie et de la laisser dans un endroit sûr et frais pour maintenir sa stabilité thermique, de préférence dans un endroit ventilé et sans corrosion .

Démarrer la moto pendant quelques minutes est inutile car pour garder la batterie en bonne santé, vous devez vous déplacer avec la moto pendant au moins 30 minutes. L’idéal est d’avoir un chargeur de batterie avec la fonction de maintien de charge, qui est connecté à la prise électrique domestique.

Une autre chose importante à prendre en compte sont les pneus, car ils ont tendance à perdre de l’air à l’intérieur lorsqu’ils ne roulent pas pendant une longue période.

En continuant avec ces composants, le plus conseillé dans ces cas est qu’ils ne reposent pas sur le sol afin qu’ils ne se déforment pas et essaient de ne pas être exposés à des éléments tels que la poussière, l’eau ou la chaleur extrême, car des fissures peuvent apparaître qui endommagent le composé. du pneu et donc ses performances optimales.

Certains vélos ont la béquille centrale, et si la vôtre l’a, c’est la meilleure option pour que les pneus soient libres. Si votre moto ne possède pas cet élément, la meilleure alternative est de déplacer périodiquement la moto pour éviter la déformation de l’empreinte.

De plus, avec cette action, les suspensions bénéficieront également, car de cette façon, nous éviterons que leurs ressorts reçoivent le poids de la moto d’un côté. Au moins tous les 3 ou 4 jours, donnez un aperçu général de la moto et profitez-en pour graisser ses systèmes mobiles, tels que la transmission ou les commandes mécaniques, et les pièces mobiles telles que les leviers, le câble d’embrayage et les freins.

Pour ces composants, il est préférable d’utiliser des produits spécifiques tels que des sprays polyvalents. N’oubliez pas de le recouvrir d’une housse pour le protéger de la poussière et de l’humidité. Enfin et si possible, laissez le réservoir de carburant aussi plein que possible, ceci afin d’éviter la corrosion qui pourrait se produire sur ses parois internes.

N’oublie pas

La saleté détériore considérablement les plastiques et métaux du carénage, en particulier l’aluminium et l’acier. Un bon lavage avant de le ranger est le meilleur moyen de prévenir cette détérioration, et si après le lavage vous utilisez une cire protectrice bien meilleure. Lorsque vous l’utiliserez à nouveau, il aura l’air neuf.

Si la moto va rester stationnaire pendant longtemps, cela peut être une excellente option pour retirer les bougies d’allumage, verser une petite quantité d’huile dans le cylindre et activer (sans bougies d’allumage) le démarreur pendant quelques instants pour laisser ces pièces protégées avec l’huile de lubrification

.