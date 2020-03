Apprenez à utiliser Phoenix, un portefeuille simple pour Bitcoin et Lightning

Dans un premier article, nous décrivons le portefeuille Phoenix et comment il fonctionne. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à utiliser le portefeuille Phoenix pour interagir avec le réseau de canaux de paiement Lightning de Bitcoin.

Phoenix est un portefeuille Bitcoin qui parvient à intégrer une expérience utilisateur assez simple et intuitive dans un Porte-monnaie Lightning non-dépositaire, ce qui permet également de gérer des fonds au sein de la blockchain Bitcoin. Cela facilite l’interaction avec le réseau de canaux de paiement du réseau Lightning.

Ce portefeuille est un véritable nœud d’éclairage qui s’exécute sur votre appareil. Cependant, pour rendre cela possible, ACINQ a développé un certain nombre d’outils que nous avons explorés dans l’article précédent. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Phoenix et comment cela fonctionne, nous vous invitons à lire cet article.

Après avoir clarifié cela, dans ce tutoriel, nous nous concentrerons sur l’utilisation de Phoenix, de la façon de télécharger et d’installer ledit portefeuille, à la façon d’envoyer et de recevoir des paiements; soit via le réseau Lightning, soit dans la blockchain Bitcoin.

Table des matières

Téléchargez et installez

Phoenix n’est actuellement disponible que pour les appareils Android. Cependant, le blog officiel détaille qu’une version iOS est en cours d’élaboration pour le début de 2020.

Écran de démarrage de Phoenix. Image: ACINQ.

Maintenant, pour télécharger l’application, il est toujours recommandé d’obtenir le lien de téléchargement sur le site officiel. Vous devez donc vous rendre sur le portail officiel du portail officiel Phoenix où vous trouverez le bouton pour télécharger l’application sur Google Play.

Création de portfolio

Lorsque vous ouvrez le portefeuille pour la première fois, vous trouverez ces deux options: Nouveau portefeuille pour créer un nouveau portefeuille et Restaurer mon portefeuille pour récupérer un portefeuille à partir des 12 mots de récupération.

Pour continuer, vous devrez appuyer sur Nouveau portefeuille (Nouveau portefeuille). Ce processus prendra quelques secondes, tandis que votre nouveau portefeuille est généré.

Protéger les semences de récupération

Une fois le portefeuille créé, l’étape suivante avant de recevoir des fonds est de sauvegarder la graine de récupération, car c’est le seul moyen disponible pour récupérer la BTC en son sein.

Options Phoenix initiales: sauvegardez le portefeuille et spécifiez un code PIN. Image: ACINQ.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette graine de récupération, nous vous recommandons de lire l’article sur le fonctionnement de Phoenix.

Gardez à l’esprit que cette graine de récupération est unique et que vous seul devriez y avoir accès. Pour cette raison, il est recommandé de le copier de manière ordonnée sur papier et de le conserver dans un endroit sûr, exempt d’humidité et auquel vous seul avez accès.

Ceci clarifié, à partir de l’écran principal, vous devez appuyer sur le bouton Sauvegarder mon portefeuille. Plus tard, après avoir écrit et protégé la graine, vous devez cocher la case J’ai fait une sauvegarde de ma graine et cliquer sur Confirmer pour terminer.

Définir le code PIN de sécurité et la sécurité biométrique

En soutenant les semences de récupération, vous pouvez être assuré que vos fonds sont à l’abri de toute éventualité; au cas où vous ne pourriez pas accéder à votre équipement, soit en raison de vol, de dommages ou de perte. Cependant, nous avons pu vérifier que, si un code PIN de sécurité n’est pas défini, celui qui a accès à votre téléphone pourra accéder librement à votre portefeuille et donc à la graine de récupération. C’est pourquoi il est fortement recommandé de définir le code PIN une fois la sauvegarde terminée.

Phoenix nécessite un code PIN de sécurité à 6 chiffres. Image: ACINQ.

Maintenant, pour définir ce code PIN de sécurité, à partir du même écran initial, vous devrez appuyer sur Définir un code PIN. Plus tard, vous devrez confirmer cette activation.

Cette épingle coûte 6 numéros. Pour des raisons de sécurité, évitez de lier les informations personnelles au code PIN, afin d’éviter toute violation du portefeuille.

Une fois le code PIN défini, Phoenix vous offrira la possibilité de zctovat l’authentification de l’accès via votre empreinte digitale, tant que votre équipe le permet.

En conjonction avec le code PIN Surity, Phoenix permet l’activation de l’authentification par empreinte digitale. Image: ACINQ.

Ensuite, une fois le code PIN confirmé, l’option d’activation de l’authentification biométrique apparaîtra, tant que votre équipe le permettra. Une fois activé, vous utiliserez les mêmes empreintes digitales que vous avez déjà enregistrées sur votre appareil.

Recevez des fonds

Phoenix est un portefeuille qui fonctionne uniquement sous le réseau Lightning Bitcoin mais vous permet également de gérer des fonds via la chaîne de blocs. Cependant, comme nous le soulignons dans le premier article sur Phoenix, tous vos fonds sont hébergés sur les canaux payants de Phoenix, mais c’est le nœud ACINQ qui est en charge de faire les échanges du réseau Lightning vers la blockchain Bitcoin.

Recevez des fonds via le réseau Lightning

Dès que vous avez installé votre portefeuille, vous pouvez commencer à recevoir des fonds via le réseau Lightning immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’attendre une sorte de synchronisation ou de confirmation du réseau, comme c’est souvent le cas avec d’autres portefeuilles Lightning.

Évidemment, vous aurez besoin d’un canal de paiement, mais celui-ci sera créé immédiatement après réception du premier paiement. Pour cela, un petit montant sera déduit (0,1% du total reçu) et vous aurez immédiatement les fonds.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de ce système, vous pouvez visitez le blog officiel de Phoenix.

Maintenant, pour recevoir un paiement, vous aurez besoin de l’adresse d’une facture de paiement. Cela peut être trouvé dans l’option Recevoir en bas.

Ce que vous voyez est le code QR de la facture de paiement. Si vous souhaitez obtenir l’adresse de ladite facture, vous devez appuyer sur le symbole de copie pour qu’elle soit stockée dans votre presse-papiers.

Code QR de la facture de paiement. Image: ACINQ.

La chose intéressante ici est que Cette facture n’a pas de montant de réception, c’est-à-dire que celui qui l’envoie est celui qui place le total à envoyer. Cependant, si vous souhaitez créer une facture de paiement avec un montant fixe, vous devez appuyer sur le symbole d’édition et cela vous amènera aux options correspondantes.

En revanche, lors de la réception il y a deux possibilités: Si le montant est inférieur à un certain montant fixé par le nœud ACINQ (100 000 Sats actuellement), vous pouvez recevoir le paiement sans aucun type de problème. Mais si cela dépasse ce montant, vous êtes averti que vous avez un paiement entrant, sur lequel vous serez facturé un pourcentage de 0,1% du montant reçu pour la génération de la nouvelle chaîne.

Notification d’un paiement entrant. Image: ACINQ.

Ces types de fonctionnalités vous permettent de recevoir des paiements, qu’ils dépassent ou non la capacité actuelle de vos canaux de paiement, car si vous n’avez pas la capacité nécessaire, une nouvelle est créée.

Quelle que soit la taille de la transaction entrante, dès que vous avez accepté, vous pouvez disposer de vos fonds à votre guise.

Recevez du BTC via la blockchain

Lorsque nous faisons référence à la réception de BTC via la blockchain, c’est pour recevoir de manière traditionnelle, c’est-à-dire en partageant une adresse publique. Bien sûr, comme nous l’avons mentionné au début, vous ne recevez pas directement à Phoenix car tous les fonds sont gérés via les canaux de paiement, c’est donc le nœud ACINQ qui est en charge de faire l’échange. Cela signifie que c’est lui qui reçoit à l’origine les fonds et les échange sur votre canal de paiement.

Maintenant, pour recevoir, vous aurez besoin de l’adresse publique. Elle se trouvera dans l’option Recevoir et en appuyant sur Afficher une adresse bitcoin. En entrant, vous verrez une adresse Bitcoin standard. Une fois 1 confirmation reçue, les fonds seront affichés dans votre portefeuille. Vous serez également facturé 0,1% du total à recevoir, par voie d’échange de la blockchain vers le canal de paiement, une tâche effectuée par le nœud ACINQ.

Phoenix fournit une adresse Bitcoin standard pour recevoir des fonds au sein de la blockchain. Image: ACINQ.

Maintenant, il ne reste plus qu’à le partager et à attendre que le BTC soit confirmé. Vous pouvez ensuite les envoyer, soit via le réseau Lightning, soit traditionnellement.

Envoyer des fonds

L’envoi de fonds au sein de Phoenix est un peu plus facile que la réception. En effet, selon que vous numérisez une adresse Bitcoin ou une facture de paiement, le portefeuille envoie les fonds à la destination correspondante.

Pour les envois à des adresses en chaîne BTC, le montant minimum est de 10 000 sat.

Maintenant, pour envoyer, il vous suffit de vous rendre dans la section Envoyer du menu inférieur.

Pour envoyer un paiement, Phoenix propose de numériser une facture de paiement ou de la coller depuis le presse-papiers. Image: ACINQ.

En entrant, La caméra de votre appareil s’ouvrira automatiquement, vous permettant de numériser la facture de paiement ou l’adresse Bitcoin.. Dans le cas où vous l’avez dans votre presse-papiers, vous devez appuyer sur l’option Coller la demande de paiement.

L’image suivante montre les deux formats de paiement. Sur le côté droit, nous voyons le paiement à une adresse BTC et sur la gauche, le paiement via le réseau Lightning.

Capture des deux modes de paiement proposés par Phoenix: via le réseau Lightning, à gauche; et un paiement à une adresse BTC. Image: ACINQ.

Maintenant, selon le cas, vous devrez indiquer le montant. Dans le cas de factures de paiement d’un montant fixe, vous n’aurez rien d’autre à faire. Appuyez simplement sur Demander un échange dans le cas de l’adresse BTC, et dans le cas d’un paiement sur le réseau Lightning, appuyez sur le bouton Payer.

Phoenix Extra Tools

Jusqu’à ce point, vous pouvez commencer à utiliser Phoenix en toute tranquillité d’esprit et commencer à utiliser le réseau Lightning comme un expert. Cependant, ce portefeuille propose des outils supplémentaires, depuis le menu de configuration, pour les utilisateurs légèrement plus avancés.

Modifier la monnaie fiduciaire

Au sein de Phoenix, les unités exprimées en USD sont traitées par défaut au taux de change actuel. Mais, en plus, vous pouvez le modifier parmi plus de 20 monnaies nationales différentes.

Entrez votre propre serveur Electrum

Pour synchroniser les informations sur la blockchain Bitcoin, le portefeuille Phoenix se connecte à un serveur Electrum aléatoire. Cependant, pour offrir une plus grande confiance, il vous permet de modifier cette connexion, ce qui vous permet de vous connecter plus facilement à un serveur de confiance ou au vôtre.

Fermer les canaux et fermeture forcée.

Gardez à l’esprit qu’au sein de Phoenix, ces concepts sont différents. Si vous utilisez l’option pour fermer tous les canaux, vous devrez entrer une adresse Bitcoin, en dehors de Phoenix, où les fonds de ces canaux vous seront envoyés. Ce processus nécessite uniquement une confirmation pour que tous les BTC soient disponibles.

D’un autre côté, une fermeture forcée signifie une fermeture unilatérale. Ceci n’est utilisé que dans un cas d’urgence, dans lequel le nœud ACINQ présente une défaillance ou un piratage. Ce processus nécessitera 750 confirmations dans la blockchain, ou ce qui est le même, environ 5 jours. Si vous utilisez cette option, vous devrez restaurer le portefeuille dans un portefeuille compatible avec les semences, tel qu’Electrum, pour pouvoir voir les fonds, une fois les confirmations nécessaires obtenues.