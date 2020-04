Apprenez à utiliser un logiciel de production musicale comme Ableton Pro

Vous vous ennuyez en quarantaine? Apprenez de nouvelles compétences lucratives.

Avril

4, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Vous vous ennuyez en quarantaine? Il n’y a pas de temps comme le présent pour apprendre une nouvelle compétence. Mieux encore, il n’y a pas de temps comme le présent pour apprendre une nouvelle compétence lucrative. Si vous avez un intérêt pour la musique ou si vous cherchez à intégrer la musique dans votre entreprise, le Premium DJing & Music Production Bootcamp peut vous enseigner certains des outils de production musicale les plus importants d’aujourd’hui et vous mettre sur la voie du succès.

Ce forfait de neuf cours et 56 heures est dirigé par Tomas George, producteur de musique, compositeur et ingénieur du son, titulaire d’une maîtrise en production musicale. À travers ces cours, George vous présentera Logic Pro X et Ableton 10 Live, deux outils de qualité professionnelle utilisés dans la production musicale et les performances en direct. Vous bénéficierez d’une introduction conviviale à la production musicale, à l’écriture de chansons et à l’utilisation des outils de Logic Pro X pour créer de la musique à partir de rien. De là, vous vous plongerez dans l’enregistrement et l’édition de votre musique dans Ableton Live. Finalement, vous entrerez même dans des tactiques plus avancées comme le mixage et l’ajout de synthétiseurs.

Et si vous envisagez en fait d’entrer dans l’industrie de la musique elle-même, ce pack comprend des informations sur la façon de mettre un pied dans l’industrie de la musique aujourd’hui. Vous apprendrez comment créer des clips sonores et des actifs stockés que vous pouvez vendre à des musiciens en herbe et comment obtenir la distribution de votre musique sur des plateformes telles que Spotify et Apple Music.

Si vous avez toujours voulu gagner de l’argent en faisant de la musique ou en incorporant de la musique dans votre plan marketing, le Premium DJing & Music Production Bootcamp est exactement ce dont vous avez besoin pour enfin commencer. Obtenez les neuf cours en vente pour 49,99 $.

.