Apprenez Excel d’un cadre avec 30 ans d’expérience

Mars

30, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Microsoft Excel est l’un des programmes les plus omniprésents de la planète. Pratiquement tout le monde a Excel sur son curriculum vitae, quelle que soit sa connaissance. En effet, à peu près toutes les industries utilisent Excel d’une manière ou d’une autre, et même une compréhension rudimentaire de celui-ci peut être utile dans les affaires. Cependant, avoir une connaissance approfondie d’Excel est un atout incroyable. Que vous dirigiez votre propre entreprise ou que vous souhaitiez évoluer dans votre rôle actuel, le pack de formation à la certification Microsoft Excel 2020 ultime vous aidera à tirer de meilleures perspectives commerciales plus intelligentes.

Ce pack adapté aux débutants est dirigé par Alan Jarvis, un vétéran des affaires qui a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés du Top 100. Maintenant, il utilise ses 30 années d’expérience pour enseigner aux gens l’une des compétences les plus importantes en affaires: Excel.

À travers 10 cours et 43 heures de contenu, vous progresserez à travers des formules, des fonctions, des outils Excel de plus en plus avancés. Vous apprendrez à effectuer une analyse de données complexe et à tirer des informations commerciales à partir d’énormes quantités de données. Vous découvrirez comment visualiser efficacement les données. Il y a même un cours dédié à l’automatisation des tâches avec Excel.

À la fin de ces cours, vous serez un véritable maître Excel. Obtenez le pack de formation de certification Microsoft Excel Ultimate 2020 pour seulement 34,99 $ aujourd’hui.

