Apprenez où faire un don de bitcoin pour lutter contre le coronavirus

Grâce à la situation causée par la pandémie de coronavirus dans le monde, des événements intéressants liés au bitcoin et aux crypto-monnaies ont été générés. Les initiatives comprennent tout, de la création d’un jeton appelé coronacoin à l’offre de récompenses aux mineurs pour avoir prêté une puissance de calcul pour lutter contre la maladie.

Le Bitcoin est devenu, au fil des ans, un moyen efficace de faire des dons à ceux qui en ont le plus besoin. Par conséquent, si vous souhaitez aider dans la lutte contre le coronavirus et ne savez pas comment le faire, faites attention à la liste que CryptoNews propose à cette occasion.

Certaines organisations à but non lucratif tentant de lutter contre le coronavirus s’adaptent à l’utilisation croissante du bitcoin et des crypto-monnaies pour financer leurs activités. C’est pourquoi nous présentons certaines des fondations ou organisations qui acceptent actuellement les dons d’actifs cryptographiques pour aider à lutter contre la pandémie.

Helperbit

Helperbit est une plate-forme qui vise à offrir un soutien en cas de catastrophe naturelle, et permet aux utilisateurs de faire des dons en toute sécurité. La plate-forme accepte le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Sur la base de ce qu’il décrit sur sa page d’accueil, il n’est pas nécessaire de créer un compte pour faire un don et ils promettent que la technologie blockchain qu’ils utilisent permet de faire des dons de manière transparente.

Parmi les projets qui font partie de Helperbit figure le collecte de fonds pour soutenir les efforts de la Croix-Rouge en Italie, avec un plan qui a déjà reçu environ 3 1868 BTC. Si vous souhaitez faire un don pour aider les Italiens dans la situation critique du coronavirus, Helperbit peut être une option.

Gitcoin

Gitcoin est une plateforme de crowdfunding basée sur Ethereum. Il vise à aider les projets de blockchain qui nécessitent un financement et permet à n’importe qui de financer des projets de développeurs indépendants. Le 13 mars, il a annoncé que sa prochaine ronde de financement comprendra une catégorie axée sur la santé publique.

Actuellement, la plateforme cherche à lever au moins quelque 100000 USD de fonds pour soutenir la recherche médicale, dont elle contribue environ 50000 USD qui seront destinés à différents projets liés à l’investigation du coronavirus et à son éradication.

Gitcoin effectuera de nouveaux tours de financement pour les projets Ethereum qui font partie des efforts de lutte contre le coronavirus dans différentes parties du monde. Vous pouvez faire des dons en utilisant des éthers ou des jetons ERC-20.

Blocage

Giving Block est une plateforme fondée en 2018 qui permet aux utilisateurs enregistrés sur sa page de lever des fonds en crypto-monnaies pour des projets à but non lucratif. Il a récemment annoncé dans un tweet qu’il allait s’associer à Gitcoin pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Si vous souhaitez donner de l’argent via le bloc de dons, vous pouvez également profiter de certaines des rondes de financement dans lesquelles ils acceptent les dons via BTC, LTC et ZEC. En plus de recevoir des dons, les organisateurs de la plateforme incitent les utilisateurs à partager le hashtag # cryptoCOVID19 dans le but de toucher plus de personnes capables de faire des dons pour la cause.

Unicef

La célèbre organisation à but non lucratif de l’Organisation des Nations Unies accepte les dons en crypto-monnaies depuis 2019 via le Fonds de crypto-monnaie de l’UNICEF. Compte tenu de la situation mondiale du coronavirus, l’UNICEF concentre ses efforts sur l’aide à ces enfants dans différentes parties du monde. En ce qui concerne le covid-19, ils offrent actuellement un soutien par la livraison de masques et d’autres fournitures nécessaires. Aussi, sur votre page d’accueil vous pouvez trouver des informations importantes sur la façon d’éviter la contagion.

Si vous souhaitez faire des dons à cette organisation renommée, vous pouvez le faire avec des bitcoins ou des éthers. Sur leur site Web, vous trouverez des informations expliquant aux donateurs comment l’argent reçu sera utilisé pour aider différentes communautés à travers le monde.

Fidelity Charitable

Fidelity Charitable est une institution qui se connecte avec des philanthropes et des fondations caritatives du monde entier. Un aspect à prendre en compte lors de dons sur cette plateforme est que vous devez créer un compte puis faire un investissement minimum de 5000 USD. Accepte une large gamme de crypto-monnaies, y compris le bitcoin, le bitcoin cash, l’éthereum, le litecoin et le XRP de Ripple

L’organisation continue de travailler en étroite collaboration avec le Center for Disaster Philanthropy (CDP ou Disaster Center Phylanthropy) pour savoir quelles organisations et entreprises aident la population américaine qui en a le plus besoin. Si vous êtes un philanthrope et que vous avez les ressources pour faire de gros dons, Fidelity Charitable pourrait être l’alternative.