Apprentissage automatique pour les publicités payantes: les meilleures pratiques dans une nouvelle ère

La publicité numérique repose sur la diffusion de la bonne annonce au bon public en temps réel. Mieux nous y parvenons, mieux nous le faisons – tel est le mantra de l’industrie, et pour une raison.

Nous avons constaté de grandes améliorations du volume et de la précision des données clients, et nous avons travaillé sur des plateformes publicitaires de plus en plus sophistiquées.

L’apprentissage automatique et l’IA améliorent la capacité de reconnaître les modèles et d’extraire les bonnes réponses d’une base de données. Quiconque n’apprend pas à utiliser les fonctionnalités d’IA des plates-formes publicitaires sera laissé pour compte. Beaucoup l’ont déjà été.

Cela signifie repenser les attitudes, les habitudes et les méthodes, parfois profondément. Il inaugure une nouvelle ère de bonnes pratiques.

Alors que l’espace évolue toujours, nous y sommes depuis un certain temps. Il s’agit de quatre clés pour tirer parti des capacités d’apprentissage automatique des plates-formes dans vos campagnes.

1. Utilisez une structure compatible avec l’IA.

Dans le passé, les annonceurs se concentraient sur la granularité. «Nous pouvons rendre compte de chaque centime de dépenses et afficher un retour sur investissement démontrable», tel était l’objectif. Maintenant, cette même structure très granulaire limite en fait le succès de la campagne.

Nous devons trouver un nouvel équilibre:

D’un côté, nous avons les récompenses traditionnelles d’une granularité plus élevée: des scores de qualité / pertinence plus élevés, de meilleures informations, etc. Nous voulons toujours ces derniers, mais la route que nous prenons pour eux a changé parce que nous ne faisons plus le gros du travail.

Au lieu de cela, nous enseignons à un système d’IA de fournir ces résultats pour nous. Toutes les principales plateformes publicitaires, en particulier Google et Facebook, utilisent l’IA pour cibler les annonces, gérer les enchères et la budgétisation et, de plus en plus, pour optimiser la création. Pour le faire rapidement et à grande échelle, nous devons souvent sacrifier une certaine granularité. Cela nous donne un ensemble de données qui peut entraîner le système AI plus rapidement.

Lorsque l’équilibre est correctement atteint, les résultats s’améliorent considérablement: le système d’IA est plus réactif et attentif aux données qu’un humain ne pourrait jamais l’être. Ce que nous perdons en granularité, nous le compensons en précision et en efficacité globales.

Cela dit, nous voulons toujours suffisamment de granularité pour obtenir des signaux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La sélection des destinations n’est pas ce sur quoi l’IA excelle – nous devons encore le faire.

Prenez Facebook. En 2017, Facebook a recommandé une approche très granulaire:

En 2019, les choses semblaient très différentes: moins de campagnes, moins de jeux d’annonces:

La raison de cette contraction des campagnes publicitaires et des ensembles – ce rétrécissement de la granularité – est que l’objectif est passé de «contrôler chaque centime de dépenses nous-mêmes» à «former rapidement l’IA».

Dans la phase d’apprentissage de la mise en œuvre de l’IA, vous constatez une baisse des performances d’environ 30%. Beaucoup des gains que nous avons autrefois bénéficié de la granularité sont consommés au détriment de la formation de l’IA. Il est crucial de réduire la durée de cette phase d’apprentissage, c’est-à-dire lorsque vous subissez les pires performances.

C’est épatant de l’attendre. Mais exercer plus de contrôle (via une granularité améliorée) ne fait que restreindre les données entrantes et prolonge la phase d’apprentissage.

En règle générale, cette approche mise à jour donne de meilleurs résultats. Au départ, cependant, nous l’avons trouvé extrêmement contre-intuitif et avons dû exécuter de nombreuses expériences pour être convaincu de son efficacité.

À quoi cela ressemble-t-il en dehors de Facebook? Nous faisons nos propres visualisations, que je vais présenter pour faire valoir mon point de vue. La taille de chaque boîte représente les dépenses; la couleur représente le retour sur investissement – le rouge est mauvais, le bleu est bon.

Si vous souhaitez voir vos dépenses publicitaires visualisées de cette manière, consultez notre application gratuite de bilan de santé. Vous pouvez voir à quoi ressemblent vos dépenses et ce que vous pouvez faire pour vous améliorer.

Ce que vous voyez dans cette visualisation est une structure de campagne hyper granulaire (SKAG) dans laquelle une petite taille de campagne semble être en corrélation avec un mauvais retour sur investissement (beaucoup de petites cases rouges). La personne qui a conçu cette campagne voulait clairement un contrôle maximal.

Mais ils n’obtiennent pas suffisamment de données de petites campagnes pour les optimiser de manière significative. Ils se disent probablement que cela est de par leur conception – que cela fait partie d’une stratégie de «gestion de portefeuille» dans laquelle vous acceptez des performances inférieures d’un (grand) nombre de campagnes, mais équilibrez cela avec des rendements plus élevés dans d’autres domaines. Cela sonne bien en principe (et fonctionnait en fait de cette façon).

Le problème? Ce n’est pas une structure propice à l’apprentissage automatique. L’extrême granularité, dans de nombreux cas, ne prolonge pas seulement la phase d’apprentissage mais empêche l’IA de la quitter. Avec autant de variables, le système reste bloqué dans la phase d’apprentissage, avec une rentabilité toujours hors de portée.

En fait, plus de 50% des groupes d’annonces de cette visualisation n’avaient pas enregistré de clic en trois mois, mais fonctionnaient activement. Sur les 50% restants, la plupart n’ont pas enregistré plus de cinq clics sur la même période de trois mois et ne présentent aucune perspective de croissance.

Consolider les dépenses dans les zones à fort retour sur investissement – et débrancher des milliers de minuscules petites annonces sans intérêt – est logique, avec ou sans IA. Mais il est également préférable de sacrifier certains gains d’une granularité accrue et de se concentrer à la place pour que l’IA atteigne sa pleine efficacité plus rapidement.

Nous avons restructuré cette campagne pour maximiser l’efficacité de l’IA, et vous pouvez voir la différence:

Il existe encore quelques petits groupes d’annonces. Ce ne sont pas seulement trois grands domaines. C’est un continuum, pas une granularité maximale ou minimale sans rien entre les deux. Mais la suppression de milliers de minutes, des publicités inefficaces et impossibles à gérer a entraîné l’IA beaucoup plus rapidement.

Ce qui est crucial, c’est le degré de granularité des 70% des dépenses les plus importantes, que vous pouvez voir si nous empilons ces deux graphiques les uns sur les autres:

La zone indiquée en jaune dans l’image du haut contient un peu moins de 300 ensembles d’annonces; celui ci-dessous, 23. Le retrait des moins performants des 70% les plus performants a entraîné une augmentation radicale des performances globales.

2. Optimiser pour les bonnes mesures.

Les nécessités pratiques, ainsi que les avantages, de l’apprentissage automatique ont changé notre façon de penser les mesures pour lesquelles nous optimisons. Un des défis ici est, encore une fois, de trouver le bon équilibre.

Cette fois, nous essayons d’équilibrer la profondeur de l’entonnoir et le volume de données. Nous avons besoin de suffisamment de données pour donner à l’algorithme quelque chose à apprendre et à optimiser, mais nous voulons également être aussi loin que possible dans l’entonnoir.

Cependant, votre «entonnoir» fonctionne réellement – la plupart ressemblent plus à des cartes d’une sorte de métro futuriste qu’à un entonnoir linéaire – il est plus large en haut.

Dans tous les secteurs, le taux de conversion de MQL à SQL se situe entre 0,9% et 31,0%. La conversion de SQL en client est en moyenne d’environ 22%. Mais même ces goulets d’étranglement pointus sont pâles par rapport au sommet de l’entonnoir. Les meilleurs comptes Google Ads ont des taux de conversion de 11,45%, mais le taux de conversion médian est de 2,35%.

Le résultat? Nous avons beaucoup plus de points de données en haut de l’entonnoir, il est donc plus facile de former l’IA sur cet ensemble de données plus volumineux. Cependant, le succès y est non seulement moins précieux, mais potentiellement trompeur. Vous pouvez gagner sur papier et perdre dans la vie réelle si vous optimisez pour la mauvaise mesure. Et les mesures TOFU comme le volume de leads ou CPL peuvent souvent être des mesures erronées.

Voici ce que nous avons appris en essayant de trouver le bon équilibre. Un client optimisait le volume de CPL / plomb, recherchant le nombre maximal de prospects avec un plafond de 50 $ par plafond. Nous obtenions de bons résultats.

Nous avions également une idée claire des prospects qui valaient la peine d’être achetés et lesquels ne l’étaient pas. Nous avions des pistes qui étaient de bonnes pistes (c’est-à-dire des termes de tête dans notre espace) mais trop chères – 100 $ chacune dans certains cas. Pourquoi choisirions-nous ceux qui avaient des tonnes de bons prospects à 50 $ ou moins?

Ensuite, nous sommes passés à une métrique quelques étapes plus en profondeur dans l’entonnoir et avons commencé à optimiser les SQL. Voici les graphiques à barres empilées avant et après, chaque zone de couleur représentant un thème de mot-clé:

Nos prospects à faible coût qui étaient une «grande» valeur ne se convertissaient pas à un taux intéressant – ils étaient environ 40% trop chers. Les prospects plus coûteux devenaient des SQL à moindre coût; paradoxalement, ils coûtaient tous deux plus cher et étaient moins chers. Nous les avons maximisées et avons vu une forte augmentation de la rentabilité.

Ces informations ont changé la façon dont nous avons réparti les dépenses. Le volume SQL a bien augmenté même si le volume de plomb a baissé dans certains cas. C’est difficile pour certains clients d’accepter au début, mais étant donné le choix entre plus de prospects et des prospects plus qualifiés, ils ont opté pour ce dernier.

Nous n’aurions jamais vu cela sans l’optimisation de cette métrique inférieure de l’entonnoir, mais nous ne l’aurions toujours pas vu si nous n’avions pas mesuré et corrélé à travers l’entonnoir. Mesurez et optimisez plusieurs mesures, plusieurs comportements et actions des clients interconnectés, pas un seul. Le fait de transmettre des informations de l’entonnoir vers le bas à l’entonnoir supérieur facilite le ciblage, de sorte que les prospects sont de meilleure qualité au départ.

Le suivi de plusieurs métriques vous donne également une plus grande précision de la même manière que la triangulation sur des objets distants vous indique de nouvelles informations, comme la distance et l’élévation. Suivez deux, trois, cinq points de données client et vous développez de nouvelles informations. Ce n’est pas possible sans l’IA en raison du nombre énorme de calculs impliqués, bien sûr.

La corrélation des données de conversion plus approfondies avec les données de campagne est un défi technique, nous sommes donc sur le point de devenir super geek avec cela. Voici comment procéder avec Google:

Vous appliquez un correctif via l’ID de clic Google (gclid), disons, à votre CRM, et l’enregistrez dans la base de données clients associée à ce prospect. Ensuite, vous le réintroduisez dans Google lorsque vous prenez des décisions d’achat d’annonces, ce qui vous permet de voir quelles créations, public, géographie et autres variables améliorent les statistiques de l’entonnoir de conversion.

Mais que se passe-t-il si vous passez de l’optimisation d’une métrique à une autre? Comment votre implémentation de l’IA gère-t-elle un nouvel objectif?

Gérer votre implémentation de l’IA lorsque les KPI changent

Ce qui est bizarre, c’est que c’est un processus que vous ressentez en quelque sorte. Lorsque nous parlons de marketing basé sur les données, «sentir» n’est pas un verbe que vous entendez normalement. Mais c’est vraiment un processus pour trouver le bon résultat. Nous le considérons comme «chevaucher la bête de l’IA», ce qui est un processus très différent et souvent plus intuitif que «concevoir le meilleur retour sur investissement».

Voici quelques exemples. Un client souhaitait passer de l’optimisation d’un clic de bouton en haut de l’entonnoir à une inscription au milieu de l’entonnoir. Nous avons modifié la métrique d’optimisation dans Google et Facebook, et nous avons eu une expérience très différente sur les deux plateformes publicitaires.

Nous ne disons pas qui est lequel pour ne choquer personne. Et nous avons vu des résultats loufoques sur les deux. Le fait n’est pas qu’une plateforme est meilleure que l’autre. Le fait est que vous devez vous préparer à des résultats inattendus lorsque vous traitez avec l’IA.

Voici la première plateforme publicitaire:

Tout ce que nous avons fait, c’est de basculer l’interrupteur. Nous avons dit à l’IA: «Arrêtez de faire ça et commencez à faire ça» et vous pouvez voir où cela s’est produit. Le volume de plomb a grimpé tandis que CPL a chuté. Facile!

Ce qui est cool, quand ça marche. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Voici le même projet, les mêmes paramètres, mais une plateforme publicitaire différente:

Voici à quoi cela ressemble lorsque vous ne pouvez pas simplement actionner l’interrupteur. Au cours des semaines quatre et cinq, puis aux semaines huit et neuf, nous avons modifié les enchères et les budgets cibles pour augmenter le volume.

Cependant, l’algorithme n’avait pas les bons signaux pour respecter les nouvelles enchères et les nouveaux budgets. Il a donc simplement baissé le volume à presque zéro. Nous avons essayé un tas de choses différentes jusqu’à ce que nous trouvions finalement une combinaison permettant à l’algorithme de fonctionner efficacement.

Nous chevauchions la bête ici, et ce sera probablement votre expérience au moins une partie du temps aussi.

3. Laissez l’IA déterminer l’ajustement créatif.

Est-ce vraiment une bonne idée? Nous ne parlons pas nécessairement de laisser l’IA faire de la créativité, mais nous pouvons l’utiliser pour adapter la créativité au public, parfois de manière innovante. Examinons quelques exemples, en commençant par les annonces de recherche réactives.

Si vous ne diffusez pas d’annonces de recherche réactives, je vous demande instamment de reconsidérer la situation. C’est là que se dirige tout l’espace. Google et Facebook associent déjà automatiquement l’annonce au client. Il n’y a plus de “publicité gagnante”.

Lorsque vous tentez de manipuler l’algorithme pour produire une annonce gagnante traditionnelle, vous compromettez les performances globales, parfois de manière drastique. Même si vous parvenez à produire une annonce gagnante, vous n’avez aucun contrôle sur sa diffusion: la plate-forme prend cette décision en fonction de l’audience et du parcours de l’acheteur.

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les annonces réactives, elles fonctionnent comme suit: vous écrivez des morceaux d’une annonce, puis l’algorithme les assemble, en faisant correspondre chaque morceau au public.

Vous pouvez vous retrouver avec des milliers de variations. Il n’est pas logique d’avoir une combinaison définitive: une annonce gagnante, comme nous le pensions auparavant. Voici à quoi cela ressemble en action sur Google Ads:

Même mot clé, même annonceur, même campagne, mais deux destinataires différents à deux étapes différentes du parcours de l’acheteur. Cela signifie différentes annonces.

Cela nous permet de ne pas essayer de comprendre chaque petit détail et de nous recentrer sur la messagerie stratégique. Cela peut et doit encore être testé et basé sur des données, nous n’avons tout simplement pas besoin de suivre autant de choses tactiques à petite échelle.

L’inconvénient est que nous perdons un certain contrôle. Je n’obtiens pas un rythme clair sur le retour sur investissement de certaines annonces et, évidemment, je n’obtiens pas une seule annonce gagnante. Au lieu de cela, je reçois ceci:

Je sors donc de ces campagnes avec une idée des performances globales, mais pas des informations précises que nous attendons, ce qui revient à notre besoin de renoncer à un certain contrôle pour que cette technologie fonctionne pour nous.

L’avantage est que vous pouvez vraiment améliorer vos scores de qualité. Et nous constatons que vous pouvez accéder à un inventaire supplémentaire qui n’était pas disponible auparavant avec des annonces discrètes.

Voici ce que nous avons vu dans ce cas:

Ce sont des changements géants et non progressifs. En supposant que vous exécutez correctement les principes de base, ces types de gains sont difficiles à obtenir avec les annonces textuelles grand format traditionnelles. Mais avec l’intelligence créative du pilotage par l’IA, c’est ce à quoi vous devez vous attendre.

Les annonces réactives ont tendance à être principalement optimisées pour le CTR, et il n’y a toujours pas de moyen vraiment intéressant de les tester, mais elles ont un impact positif sur le niveau de qualité si vous les ajoutez à chaque groupe d’annonces, et elles valent la peine d’être utilisées en elles-mêmes.

Voici comment je recommande d’en tirer le meilleur parti:

Utilisez des brouillons et des tests pour tester les variables.Ajoutez des annonces de recherche réactives supplémentaires dans chaque groupe d’annonces.Utilisez le rapport sur les combinaisons pour identifier les segments générant le plus et le moins d’impressions. ne jamais être en mesure de faire une véritable comparaison de pommes à pommes. N’oubliez pas d’utiliser l’indicateur de force de l’annonce comme référence.

4. Suivez les directives générales pour l’IA dans la publicité.

Quels que soient les spécificités de vos campagnes, objectifs et outils, certaines règles sont généralement vraies. C’est parce qu’ils sont dictés par la nature de la technologie disponible et le paysage plus large – nous n’avons pas beaucoup de choix à leur sujet.

StructureGardez tous les types de correspondance ensemble, sauf dans les cas extrêmes où le volume permet la séparation. Structurez les campagnes de manière conviviale pour l’apprentissage automatique avec suffisamment de conversions par ensemble d’annonces pour que l’algorithme apprenne rapidement, idéalement 50 par groupe d’annonces et par semaine sur Google, 10 par groupe d’annonces et par semaine sur Facebook.La mesureOptimisez pour la bonne mesure, une plus basse dans l’entonnoir mais avec un volume suffisant.CréatifUtilisez l’apprentissage automatique pour atteindre le bon client avec la bonne annonce au bon moment. Écrivez différents messages pour aborder les différentes phases du parcours de l’acheteur.PublicAugmentez la taille de votre audience. Augmentez le pourcentage d’audience similaire de 1 à 5% à 5 à 15%. Lorsque les objectifs d’intérêt et de comportement se chevauchent considérablement, combinez-les. Utilisez des exclusions pour minimiser le chevauchement d’audience.

Conclusion

Mettre l’IA au service de la publicité signifie confier aux machines les tâches qu’elles peuvent faire mieux que jamais. En matière de reconnaissance de formes multivariées, les machines sont déjà nettement supérieures aux humains.

Si vous souhaitez faire correspondre les éléments publicitaires au parcours client – ou si vous souhaitez apporter des améliorations radicales au CTR et au prix du plomb en optimisant les mesures de l’entonnoir inférieur – les machines doivent absolument être votre premier choix.

Mais lorsque nous faisons cela, nous ne pouvons pas simplement confier aux machines une partie du travail que nous faisons déjà, puis continuer comme d’habitude. Une voiture est beaucoup plus rapide que la marche, mais il faut construire une route pour qu’elle puisse rouler; les machines font ce genre de choses plus rapidement et mieux que nous, mais nous devons faciliter ce travail.

Il y a des tâches que les machines sont absolument terribles ou ne peuvent pas faire du tout. Une machine peut mélanger du contenu préexistant en de nouvelles combinaisons basées sur des critères définis; il ne peut pas proposer quelque chose de nouveau. Nous sommes loin du marketing par bouton-poussoir.

C’est le début – d’utiliser l’apprentissage automatique pour la publicité numérique, d’explorer un domaine largement ouvert et d’établir les meilleures pratiques pour guider l’avenir de notre industrie.