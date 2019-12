Approbation complète du T-MEC, jusqu'en avril 2020: économie

Le ministère de l'économie attend que le traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) il est ratifié par les trois pays au plus tard en avril 2020, car il doit encore être approuvé par le Sénat américain, ainsi que par la Chambre des communes et le Sénat du Canada.

«Il devrait avoir l'approbation de la loi de mise en œuvre canadienne au plus tard en avril 2020», A expliqué l'agence dans un communiqué.

Avec cet objectif en vue, ce jeudi, une avancée importante a été réalisée pour que le traité entre en vigueur, puisque la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé la loi de mise en œuvre de l'accord commercial à une écrasante majorité.

Le conseil de vote a indiqué que 385 législateurs ont voté pour, desquels 193 étaient démocrates et 192 républicains, tandis que 41 représentants se sont prononcés.

Pour Kathleen Claussen, experte de l'Université de Miami, il n'est pas surprenant que la loi de mise en œuvre a été adoptée si facilement, parce que l'accord commercial répond aux objectifs des démocrates et des suivre la ligne des politiques de Donald Trump.

«À bien des égards, (le T-MEC) est similaire à Accord de coopération économique transpacifique (PTP)Malgré cela, les républicains ont déclaré que c'était une victoire pour le président (Trump), c'était la chose la plus importante pour eux », a déclaré Claussen.

Après le vote, Roberth Lighthizer, représentant commercial des États-Unis, Il a souligné l'acceptation écrasante du T-MEC.

«L'approbation du T-MEC par la Chambre des représentants avec un tel soutien bipartite est une étape importante et montre à quel point le président Trump est en train de changer avec succès Politique commerciale des États-Unis. L'accord devrait générer entre 176 et 589 milliers de nouveaux emplois Américains et augmenter considérablement la croissance économique », at-il dit.

Votre homologue mexicain, Jesús Seade, sous-secrétaire pour l'Amérique du Nord, Il a déclaré via son compte Twitter que malgré le retard d'un an dans la négociation, cela a permis un "bien meilleur" traité pour les trois pays.

À son tour, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador Il n'a pas manqué l'occasion d'exprimer son approbation pour l'approbation.

"Le traité a déjà été approuvé à la Chambre des représentants des États-Unis, c'est une bonne nouvelle, cet accord est bénéfique pour le peuple canadien, américain et nous mexicains … Nous sommes bons et bons", a-t-il déclaré sur Twitter. .

Il ira au Sénat jusqu'en janvier

Ambassade du Mexique aux États-Unis a confirmé que ce sera en 2020 lorsque le Sénat de cette nation envisagera la ratification du T-MEC.

De son côté, MOisés Kalach, coordinateur du Conseil consultatif stratégique pour les négociations internationales du Business Coordinating Council (CCE), Il a reconnu qu '«il y a peu de jours et pour pouvoir le ratifier au Sénat cette année, c'est complexe en raison de l'époque et le leader du Sénat a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour… Il est très difficile de faire tout cela en décembre, plutôt en janvier mais en tout cas, cela donne de la certitude ».

Pour Felipe Hernández, de Bloomberg Intelligence, en termes nets, le T-MEC devrait avoir un effet positif sur l'économie mexicaine.

"L'avantage pour le Mexique sera dans un premier temps de réduire l'incertitude qui est liée depuis plus d'un an à l'avenir du T-MEC, bien que plusieurs secteurs de l'économie mexicaine devront s'adapter aux nouvelles conditions du traité comme l'industrie sidérurgique et automobile », a-t-il ajouté dans une interview.

Avec des informations de Leticia Hernández