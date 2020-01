Approbation d’un hôtel avec tunnel secret vers Harrods

L’hôtel abritera un club de santé de 11 840 pieds carrés et un restaurant de 4 736 pieds carrés.

// Une autorisation a été accordée pour un hôtel de luxe de 300 millions de livres sterling à Kensington

// Le site de l’hôtel proposé abrite un tunnel souterrain reliant Harrods

Un hôtel de 300 millions de livres sterling devrait être construit sur un site à Kensington avec un tunnel secret vers Harrods, après l’obtention du permis de construire.

Le projet de construction d’un hôtel six étoiles de 120 chambres devrait prendre plus de 30 mois à être construit et est conçu par Tim Hamilton de Hamilton Architects, basé au Royaume-Uni.

Suite à l’octroi d’un permis de construire, l’hôtel de luxe devrait remplacer un parking NCP à plusieurs étages au 28 Pavilion Road.

Une caractéristique unique du site est un ancien tunnel souterrain pour piétons et de marchandises reliant le site à Harrods, qui est à deux pas.

Cependant, il reste à confirmer si le tunnel sera rouvert dans le cadre de l’hôtel.

L’hôtel contiendra également 23 000 pieds carrés d’espace de vente au détail, ainsi qu’un club de santé de 11 840 pieds carrés, 4 736 restaurants et un bar au dernier étage.

Les chambres seront réparties sur huit étages au-dessus du rez-de-chaussée.

