Après Fitch, l’attente pour Moody’s et Dbrs augmente maintenant

Après la douche froide de Fitch, qui a abaissé hier la note de la dette de l’Italie à BBB- de BBB, maintenant le ballon revient aux agences Dbrs et Mooody’s qui, sauf surprise, prononcera le prochain 8 mai: le premier a une note «BBB (haut)», avec une perspective stable tandis que le second a une note Baa3 (seulement une étape de plus que le niveau indésirable).

Même en cas de rejet, l’Italie devrait toujours être protégée de la spéculation. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme l’expliquent les analystes d’Arca:

“Pour que les grands investisseurs internationaux investissent dans des obligations d’État italiennes provoquées par d’éventuelles dégradations de la notation italienne, ces dernières doivent être multiples (plus d’un cran) et multiples (d’au moins deux agences): c’est parce que la majorité en fait, une partie des investisseurs regarde une note moyenne et, parmi les quatre agences de notation “

Pas seulement ça. Avec la décision du Il y a quelques jours, la BCE ouvre les portes à des obligations avec une note “indésirable”, même si, de manière absurde, des déclassements multiples et multiples se sont produits qui ont ramené l’Italie au niveau des «junk bonds», l’Institut de Francfort n’arrêtera pas d’acheter sur BTP évitant ainsi la panique sur les marchés. La BCE a déjà acheté des obligations d’État grecques même si elles ne sont pas notées investment grade par une grande agence de notation.

Comme le rappelle Massimiliano Maxia, spécialiste principal des produits à revenu fixe d’AllianzGI:

“Nous pensons qu’il est très peu probable que, étant donné le caractère unique et unique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, les quatre agences obtiendront une note indésirable. Les décisions qui seront prises au sein de l’Union européenne seront également très importantes, car plus les mesures mises en œuvre seront importantes, plus elles seront utiles aux pays les plus en difficulté, comme l’Italie “.

Les agences qui ont déjà parlé ont été Fitch, qui a hier réduire la note de l’Italie à BBB-. Les perspectives sont stables. La décision prise par Fitch porte ainsi la note de l’Italie àdernière étape considérée comme «investment grade», dans lequel il vient recommander l’investissement. En dessous de ce niveau, il y a un risque qu’il n’y ait pas de risque car les perspectives sont désormais stables, il tomberait à BB +, le premier niveau de pas d’investissement, a donc considéré diplômé spéculatifet.

Il y a quelques jours, c’était à Standard & Poor, qui, dans ce cas, a confirmé son appréciation sur l’Italie, laissant la note inchangée à BBB avec une perspective négative, à deux “crans” au-dessus du niveau de la “junk”.